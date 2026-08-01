Informations pratiques

Mauguio

ZE FUNKY FAMILY EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Retrouvez le groupe ZE FUNKY FAMILY sur le Port !

Issue des meilleurs orchestres de variété du Sud-Ouest et/ou ayant accompagné de grands noms de la variété française, cette équipe compte à son actif des disques d’or et plusieurs victoires de la musique.

Avec une ligne directrice claire la Variété Soul / Funk, avec les tubes marquants des 60 dernières années, son répertoire de variété internationale connu de tous permet des ponts entre les styles (pop, rock…). Il réunit et fait danser toutes les générations. Une seule ambition réunir les danseurs invétérés et les mélomanes avertis !

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

ZE FUNKY FAMILY on the Port!

L’événement ZE FUNKY FAMILY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON