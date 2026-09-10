Zébrures Les laboratoires du Zèbre Une Vénus de 5743 ans Maison des Francophonies Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Les laboratoires du Zèbre Une Vénus de 5743 ans
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Discussion autour de Une Vénus de 5743 ans
Où sont les vieilles femmes dans nos récits, nos imaginaires, nos représentations ? Pourquoi le vieillissement féminin demeure-t-il si souvent invisible, caricaturé ou réduit au silence ?
Chloé Ouaked et Gabrielle Saumon du collectif Point·e Médian·e dédié à l’étude du genre et des sexualités dans les arts, les territoires et les régimes médiatiques, invitent Ingrid Voléry, spécialiste de la sociologie des âges et du vieillissement, du genre et de la santé, pour faire résonner son travail de recherche avec la création d’Olivia Csiky Trnka.
1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Les laboratoires du Zèbre Une Vénus de 5743 ans
L’événement Zébrures Les laboratoires du Zèbre Une Vénus de 5743 ans Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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