Zébrures Maux à mots, vers une langue de la réparation ? Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Maux à mots, vers une langue de la réparation ?

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Que disent les langues de la guerre, du conflit et de la paix ? Au croisement de l’expérience artistique et de l’engagement citoyen, les échanges feront entendre la possibilité d’une langue de la réparation , fragile, mais essentielle.

Annick Lederlé, cheffe de mission à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, réunit Zarina Khan et Fabienne Messica pour interroger ce que les mots peuvent encore face aux fractures du monde.

Artiste, philosophe engagée et autrice, Zarina Khan développe depuis de nombreuses années un travail au croisement de la création et des droits humains, notamment auprès d’enfants confrontés à la guerre. A ses côtés, Fabienne Messica, représentante de la Ligue internationale des droits de l’Homme, apporte un regard ancré dans les combats contemporains.

1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Maux à mots, vers une langue de la réparation ?

L’événement Zébrures Maux à mots, vers une langue de la réparation ? Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole