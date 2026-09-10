Zébrures Muskeg CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Muskeg

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Muskeg c’est l’histoire d’une chasseuse recluse dans une ancienne cache de chasse familiale avec ses doudous d’enfance. Entre traque et fuite, elle tente d’échapper à une peur, à moins que ce ne soit une colère transmise de génération en génération, ancrée dans l’histoire des femmes de sa lignée. Quelques événements inattendus feront basculer cet espace fragile. Muskeg est une traversée brute et sensible de la colère féminine, entre transmission, violence et amour qui nous questionne comment rompre avec ce qui nous a été légué sans se perdre soi-même ?

Lecture de texte par Marilou Leblanc est autrice et comédienne québécoise.

1h. Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Muskeg

L’événement Zébrures Muskeg Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole