Zébrures Muskeg CCM Jean Gagnant Limoges
vendredi 25 septembre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Muskeg
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Muskeg c’est l’histoire d’une chasseuse recluse dans une ancienne cache de chasse familiale avec ses doudous d’enfance. Entre traque et fuite, elle tente d’échapper à une peur, à moins que ce ne soit une colère transmise de génération en génération, ancrée dans l’histoire des femmes de sa lignée. Quelques événements inattendus feront basculer cet espace fragile. Muskeg est une traversée brute et sensible de la colère féminine, entre transmission, violence et amour qui nous questionne comment rompre avec ce qui nous a été légué sans se perdre soi-même ?
Lecture de texte par Marilou Leblanc est autrice et comédienne québécoise.
1h. Entrée libre sur réservation. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zébrures Muskeg
L’événement Zébrures Muskeg Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026