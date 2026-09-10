Zébrures Porcelaines CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Porcelaines

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Porcelaine met en scène trois femmes.

Rose qui observe par sa fenêtre sa voisine Esther, objet de ses désirs, elle accomplira tout ce qui est en son pouvoir pour faire famille avec elle. Esther, de son côté, est absorbée par son miroir où se juxtaposent différentes versions d’elle-même. Confrontée à une maternité dont elle cherche à s’évader, elle s’entichera de l’athlétique Lola, rencontrée à la piscine. Cette dernière, tourmentée par les reflets de l’eau, nage sans relâche vers un événement du passé, traumatique et mystérieux. Ainsi s’effectue la dangereuse infiltration des unes dans la vie des autres dans une relation triangulaire troublante, que nous serons appelés·es à résoudre en même temps qu’elles.

Lecture de texte par Julie-Anne Ranger-Beauregard.

1h. Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Porcelaines

L’événement Zébrures Porcelaines Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole