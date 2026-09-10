Zébrures Vy Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Vy

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Michèle Nguyen ouvre grand le livre du passé et interprète, on ne peut plus librement, son enfance bercée par la féroce présence de sa grand-mère. Elle nous parle de sa maladresse, de son besoin de silence, de sa passion des mots, de son secret amour qui la mènera vers ses origines. Une marionnette l’accompagne silencieusement. Elle est à la fois la fragilité de l’enfance, qu’un rien pourrait casser, et le vieil enfant qui résiste en nous.

1h . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Vy

L’événement Zébrures Vy Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole