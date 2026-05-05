Zed Yun Pavarotti + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Zed Yun Pavarotti + 1ère partie Jeudi 15 octobre, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Le Stéphanois est passé de rappeur brillant à chanteur pop émouvant. Également influencé par le métal, le rock et la musique classique, il crée un univers personnel, mélancolique et poétique, qui fait de lui un personnage à part. Désinvolte et charismatique, il trace sa route avec une identité qui force le respect.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/zed-yun-pavarotti-1ere-partie-15102026-1830 »}]

+ 1ère partie Concert Pop