Zélie L’Oasis Le Mans
Zélie L’Oasis Le Mans vendredi 19 février 2027.
Le Mans
Zélie
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:00:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.
Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité. .
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Zélie Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans 26 mai 2026
- SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans 26 mai 2026
- L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Comédie Le Mans Le Mans 27 mai 2026
- Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans 27 mai 2026
- A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans 27 mai 2026