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Zélie L’Oasis Le Mans

Zélie L’Oasis Le Mans vendredi 19 février 2027.

Lieu : L'Oasis

Adresse : Avenue Félix Geneslay

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 19 février 2027

Fin : vendredi 19 février 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 27

Le Mans

Zélie

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:00:00
fin : 2027-02-19

Date(s) :
2027-02-19

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.
Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité.   .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   hello@superforma.fr

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L’événement Zélie Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72

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