Zélie L’Oasis Le Mans

Le Mans

Zélie

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.

Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement Zélie Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72