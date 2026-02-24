Zentzumen guztien museoa Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne
Zentzumen guztien museoa Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne mercredi 20 mai 2026.
Zentzumen guztien museoa
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Animazioa euskaraz. 5 urtetik goiti. .
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zentzumen guztien museoa
L’événement Zentzumen guztien museoa Bayonne a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Bayonne