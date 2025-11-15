Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne
Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne mardi 19 mai 2026.
Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini
Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Deux décennies après leur toute première collaboration, le singer-songwriter italo-britannique Piers Faccini et le virtuose malien de la kora Ballaké Sissoko reviennent avec un album enchanteur.
Sorti en février 2025, Our Calling offre un dialogue captivant entre un instrumentiste au sommet de son art et un auteur-compositeur orfèvre des mots.
Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.
Durée 1h15 .
Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
English : Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini
German : Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini
Italiano :
Espanol : Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini
L’événement Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Bayonne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Bayonne