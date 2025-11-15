Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne

Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Deux décennies après leur toute première collaboration, le singer-songwriter italo-britannique Piers Faccini et le virtuose malien de la kora Ballaké Sissoko reviennent avec un album enchanteur.

Sorti en février 2025, Our Calling offre un dialogue captivant entre un instrumentiste au sommet de son art et un auteur-compositeur orfèvre des mots.

Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.

