Bisita gidatua Baiona ezagutu 25 place des basques Bayonne

Bisita gidatua Baiona ezagutu

25 place des basques 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Baionako historia eta arima ezagutzeko gakoak emanen dizkizue ibilaldi honek. Bidaia polit bat kai, karrika, harresi, katedrala edota txokolatearen inguruan. .

+33 5 59 46 09 00

