Zéphir et Alizé | Théâtre l’Archipel Fouesnant

Compagnie du Grand Tout | Mise en scène d’Erwan David et Anne Goasguen | Texte de Fabien Arca

Dès 5 ans

Bruit des vagues, châteaux de sables, parties de pêche… Deux enfants jouent à se raconter des histoires de mer. Soudain leur imaginaire les catapulte en pleine tempête. C’est le naufrage ! Sauvés par une baleine, ils échouent sur une île déserte. Jusqu’où l’aventure les emmènera ?

Avec une grande toile et un peu de sable, Anne Goasguen et Erwan David de la compagnie finistérienne du Grand Tout embarquent avec eux tous les enfants, ceux qui le sont et ceux qui l’ont été, pour un merveilleux voyage.

Zéphir et Alizé est une célébration de l’enfance, avec toute l’espièglerie et la tendresse qu’elle recèle.

Trois représentations lundi 9 mars à 15h00 mardi 10 à 15h00 et 18h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

