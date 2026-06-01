ZILY à Toulouse (31) Festival Rio Loco, Rio Loco, Toulouse

ZILY à Toulouse (31) Festival Rio Loco Samedi 13 juin, 21h00 Rio Loco Haute-Garonne

Scène prairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Originaire de Mayotte et native de Madagascar, Zily a grandi bercée par les chants traditionnels et les voix de femmes. Chanteuse, compositrice et productrice, elle façonne un univers musical qui voyage entre afrobeat, amapiano, pop et rythmes traditionnels mahorais pour raconter l’amour, la lutte et l’espoir.

Depuis plus de vingt ans, elle construit une oeuvre dense, profondément habitée. À travers son label Yeka Music, Zily défend une vision engagée et ambitieuse de la culture. C’est la première femme artiste de Mayotte à se produire sur les grandes scènes internationales, tout en portant haut le quotidien de son île et les voix de l’océan Indien, un territoire parfois invisibilisé.

Chaque concert de « La Reine Zily » est une décharge d’énergie pure, un moment de rassemblement et de partage. Sa musique, à la fois enracinée et ouverte sur le monde, est une invitation à vivre, danser, célébrer ensemble.

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https://youtu.be/9jNqUzFJcbY

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Rio Loco Prairie des Filtres 31000 Toulouse Toulouse 31070 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rio-loco.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rio-loco.org/programme/?date=2026-06-13&event=69cd4a59607670747d4a66c7 »}] [{« data »: {« author »: « Zily Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Chu00e9ri Nguizy est une ode u00e0 lu2019amour doux et sensuel, inspiru00e9 des traditions du2019autrefois.nC’est est un amour qui se savoure lentement, comme une douceur quu2019on laisse fondre, entre complicitu00e9, respect et attraction.nu00c0 travers cette chanson, Zily nous plonge dans une ambiance chaleureuse et envou00fbtante, ou00f9 la sensualitu00e9 se mu00eale u00e0 la puretu00e9 des sentiments. Une invitation u00e0 aimer autrement : avec du00e9licatesse, intensitu00e9 et authenticitu00e9.nUn titre u00e0 la fois intime et vibrant, qui cu00e9lu00e8bre la beautu00e9 du2019un amour profondu2026 et irru00e9sistiblement sucru00e9.n nud83cudfa7 Disponible maintenantnud83dudcf2 Suivez Zily :nud83cudf10 Site officiel : https://zily.fr/nud83dudcf8 Instagram : https://www.instagram.com/zilyofficielnud83dudcd8 Facebook : https://www.facebook.com/zilyofficielnud83cudfb5 TikTok : https://www.tiktok.com/@zilyofficielnContact : contact@zily.frn n Like, commente et partagen Abonne-toi pour plus de musiquennPAROLESnnTSUALE LOLO BOINAnLe voilu00e0, Lolo BoinanHere he is, Lolo BoinanTSUALE LOLO BOINAnLe voilu00e0, Lolo BoinanHere he is, Lolo BoinanNtsa ha ni tseme nawe, nsona hayanJu2019ai envie de te parler mais je suis gu00eanu00e9enI want to talk to you but I feel shyn nTsihu odzeya, Petadamba Lolo BoinanJu2019ai u00e9talu00e9 le petadamba, Lolo BoinanI prepared everything, Lolo BoinanTsi shukudza mustakera, Lolo BoinanJu2019ai baissu00e9 la moustiquaire, Lolo BoinanI lowered the mosquito net, Lolo BoinanAnfu na mawa tsi tsambadza, Lolo BoinanJu2019ai parfumu00e9 avec jasmin et rose, Lolo BoinanI spread jasmine and rose fragrance, Lolo BoinanNtsa ha ni tseme nawe, nsona hayanJu2019ai envie de te parler mais je suis gu00eanu00e9enI want to talk to you but I feel shyn nMatra manuka tro tsi paha, Lolo BoinanJu2019ai mis de lu2019huile parfumu00e9e sur mon corpsnI applied scented oil on my bodynKomba la msindzano tsi paha, Lolo BoinanJu2019ai mis le masque sur mes jouesnI put beauty mask on my cheeksnHangue tsiyi founguya dua, Lolo BoinanJu2019ai du00e9coru00e9 mes perles de hanches avec des fleursnI decorated my waist beads with flowersnNtsa ha ni tseme nawe, nsona hayanJu2019ai envie de te parler mais je suis gu00eanu00e9enI want to talk to you but I feel shyn nMoussa kujaye, Moussa kujaye, trongoyaaanMoussa viens, viens, tout est pru00eatnMoussa come, come, everything is readynMwambiye aje, nitsom godjyanDis-lui de venir, je lu2019attendsnTell him to come, Iu2019m waiting for himnNitsom godjya antarura ye, trongoyaaanJe lu2019attends avec du00e9sirnIu2019m longing for himnDede ayi para yake, weke wahenCelle quu2019il a choisie est u00e0 lui seulnThe one he chose belongs only to himnWami loulou marijani, dede ayi paranJe suis une perle rare quu2019il a trouvu00e9enI am a rare pearl he foundn nWomoi utsaha tsini ?nQue veux-tu ?nWhat do you want?nNtsaha bombonJe veux un bonbonnI want candynUtsaha bombo trini ?nQuel bonbon veux-tu ?nWhich candy do you want?nNtsaha bombo piyanJe veux un bonbon neufnI want a fresh candyn nOh cheri tsengueya, rona ri tsemenOh chu00e9ri rapproche-toi que je te parlenOh baby come closer so I can tell younSolo solo, moina trongo mtitinDoucement, juste un peunSoftly, just a littlen nSukari dhe wawe, cheri nguizynTu es mon sucre, mon amournYou are my sugar, my lovenNimvendzao dhe wawe, cheri nguizynCelui que ju2019aime, cu2019est toinThe one I love is younMuhibi wangu dhe wawe, cheri nguizynMon confident, cu2019est toinMy confidant is younNim orao dhe wawe, cheri nguizynCelui de mes ru00eaves, cu2019est toinThe one in my dreams is younBayi wangu dhe wawe, cheri nguizynTu es mon hommenYou are my mannCheri nguizy yangu dhe wawenTu es mon sucrenYou are my sweetnessn nMwandzani wangu, kuja nahu dzisanMon ami, viens que je te demandenMy friend, come let me ask younMbeli oho uonnaonToi qui vois loinnYou who sees farnKoi ni oneya ?nTu nu2019as rien vu ?nDidnu2019t you see anything?nDara yangu nivendzao yani vihidzanQue celui qui me ru00e9chauffe me couvrenLet the one who warms me cover menSulubu sulubunDoucement, doucementnSlowly, gentlyn nBayi wangu kojo uni tsessenMon homme, fais-moi rirenMy man, make me laughnTsengueleya nihu keleketsenApproche-toi que je te chatouillenCome closer so I tickle youn nShibakutri dheyan limbanCe petit frisson me chatouillenThat little feeling is teasing menShibakutri dheyan limbanCe frisson me fait tremblernThat feeling makes me shivernnn#afropop #afrobeats #afromusic #love #sensual #music #zily #afrofusion », « type »: « video », « title »: « Zily – CHu00c9RI NGUIZY (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9jNqUzFJcbY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9jNqUzFJcbY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcnIG1s3Ak4cctuSRc3dT-w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Chanteuse, compositrice et productrice, Zily façonne un univers musical qui voyage entre afrobeat, amapiano, pop et rythmes traditionnels mahorais pour raconter l’amour, la lutte et l’espoir. COMORES MAYOTTE