Informations pratiques

Montlaur

ZOO RAIDERS Festival

Montlaur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le Zoo Raiders Festival se déroule à Montlaur et plus précisément autour du skatepark, un week-end ouvert à tous placé sous le signe du BMX freestyle, du street art (graffiti) et de la musique !

Vendredi 24 juillet

Toute la journée venez rouler sur le park (bmx à disposition pour les enfants)

19h30 vernissage exposition de Laurent Peybernes

20h30 apéro musical

Soirée musique (reggae, sound system, concert)

Samedi 25 juillet

11h-19h démonstration Graffiti

15h ouverture du Park / libre accès pour rouler

14h-16h atelier custom POSCA

16h qualification U14

17h entrainement open Hommes

17h30 qualification open Hommes

19h Finale U14

20h Finale open Hommes

21h30 Concert et Sound System

Dimanche 26 juillet

11h-13h ouverture du Park

11h30-14h atelier custom POSCA

13h-13h30 entrainement amateurs

14h qualifications amateurs

15h entrainements femmes

15h30 qualifications femmes

15h50 Finale amateurs

17h Finales femmes

18h Remise des prix

Cet évènement réunira les passionnés de BMX et sera aussi l’occasion d’offrir une vitrine pour le club de Montlaur créé depuis 2023. .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The Zoo Raiders Festival takes place in Montlaur—more specifically, around the skatepark—and is a weekend open to everyone, featuring freestyle BMX, street art (graffiti), and music!

L’événement ZOO RAIDERS Festival Montlaur a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)