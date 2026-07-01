ZOO RAIDERS Festival Montlaur
vendredi 24 juillet 2026 · Montlaur
Informations pratiques
Montlaur
ZOO RAIDERS Festival
Montlaur Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le Zoo Raiders Festival se déroule à Montlaur et plus précisément autour du skatepark, un week-end ouvert à tous placé sous le signe du BMX freestyle, du street art (graffiti) et de la musique !
Vendredi 24 juillet
Toute la journée venez rouler sur le park (bmx à disposition pour les enfants)
19h30 vernissage exposition de Laurent Peybernes
20h30 apéro musical
Soirée musique (reggae, sound system, concert)
Samedi 25 juillet
11h-19h démonstration Graffiti
15h ouverture du Park / libre accès pour rouler
14h-16h atelier custom POSCA
16h qualification U14
17h entrainement open Hommes
17h30 qualification open Hommes
19h Finale U14
20h Finale open Hommes
21h30 Concert et Sound System
Dimanche 26 juillet
11h-13h ouverture du Park
11h30-14h atelier custom POSCA
13h-13h30 entrainement amateurs
14h qualifications amateurs
15h entrainements femmes
15h30 qualifications femmes
15h50 Finale amateurs
17h Finales femmes
18h Remise des prix
Cet évènement réunira les passionnés de BMX et sera aussi l’occasion d’offrir une vitrine pour le club de Montlaur créé depuis 2023. .
Montlaur 12400 Aveyron Occitanie
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English :
The Zoo Raiders Festival takes place in Montlaur—more specifically, around the skatepark—and is a weekend open to everyone, featuring freestyle BMX, street art (graffiti), and music!
L’événement ZOO RAIDERS Festival Montlaur a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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