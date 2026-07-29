Zoom sur Théophile Viau Place Mulot Pau

Informations pratiques

Pau

Zoom sur Théophile Viau

Place Mulot Maison Baylaucq Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :

2026-09-11

En cette année 2026, nous commémorons les 400 ans de la mort de Théophile de Viau, survenue le 25 septembre 1626.

Un temps poète officiel de la cour du roi Louis XIII, il a connu de nombreux déboires dans sa vie professionnelle et personnelle.

Le centre de ressources du musée conserve un ouvrage de 1624, écrit entièrement en latin par Théophile de Viau, qu’il a composé…en prison !

Nous vous proposons de découvrir à travers ce texte la vie et l’œuvre d’un poète célèbre de son temps, et la cour de Louis XIII. .

Place Mulot Maison Baylaucq Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Zoom sur Théophile Viau

L’événement Zoom sur Théophile Viau Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau