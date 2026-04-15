ZUMBA – 10CHF – Grottes, Autre lieu, Genève
ZUMBA – 10CHF – Grottes, Autre lieu, Genève dimanche 26 avril 2026.
ZUMBA – 10CHF – Grottes 26 avril – 24 mai, les dimanches Autre lieu
10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T10:00:00+02:00
Ce cours de ZUMBA tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]
Cours de ZUMBA – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez
asso
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