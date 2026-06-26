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Zumba Bréhal

Zumba Bréhal

Zumba Bréhal samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Cale Principale
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Bréhal

Zumba

Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 11:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Danse.
Rendez-vous tous les samedis, pour une séance de zumba, dans la bonne humeur.
Du samedi 11 juillet au samedi 22 août, de 10 h 30 à 11 h 30, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal. Gratuit.   .

Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78  culturel@ville-brehal.fr

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English : Zumba

L’événement Zumba Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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