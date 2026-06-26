Zumba Bréhal
Zumba Bréhal samedi 25 juillet 2026.
Bréhal
Zumba
Cale Principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Danse.
Rendez-vous tous les samedis, pour une séance de zumba, dans la bonne humeur.
Du samedi 11 juillet au samedi 22 août, de 10 h 30 à 11 h 30, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal. Gratuit. .
Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
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English : Zumba
L’événement Zumba Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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