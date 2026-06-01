Zuza, Parc Aventure Genève, Genève

Zuza Dimanche 23 août, 16h00 Parc Aventure Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

Inspiré de l’univers de l’autrice jeunesse Anaïs Vaugelade, Zuza invite à plonger dans un monde où l’imaginaire transforme le quotidien. On y suit Zuza, une petite fille intrépide, dont les aventures oscillent entre réalité et fantaisie : elle peut finir son repas en volant ou grandir jusqu’à dépasser la planète lorsqu’elle se met en colère. À ses côtés, un crocodile complice veille toujours, prêt à l’accompagner dans ses explorations.

Porté par quatre artistes pluridisciplinaires, le spectacle mêle danse, marionnette, musique et théâtre pour créer un univers joyeux, vivant et accessible à toutes et tous. Conçu pour l’espace public, il se compose de plusieurs formes courtes et d’une parade, à découvrir librement – en entier ou par fragments. Pensé à hauteur d’enfants, Zuza s’adresse aux plus jeunes comme aux adultes, et rappelle que chaque petite expérience peut devenir une grande aventure.

Dès 4 ans

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Evaux en Fêtes 2026

En cas de pluie, l’événement est reporté au 30 août

Parc Aventure Genève Chemin François-Chavaz 110 Genève 1213 Genève

La Compagnie Zanco présente un voyage théâtral et poétique au pays de l’enfance.

DR