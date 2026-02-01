Atelier gratuit d’auto-réparation de vélos, Ressourcerie Trimaran (site de Privas), Privas
Samedi 21 février, 14h00 Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Privas, Chemin de Chamaras, 07000 Privas Apprendre à réparer son vélo en autonomie
Au cœur de l'Ardèche à vélo 2 Cours du Palais 07000 Privas Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes En itinérance sur deux ou trois jours, c'est un enchaînement unique entre Dolce Via, ViaRhôna et voie douce de la Payre.
Route touristique du Coiron Côte du baron 07000 Privas Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Ce plateau qui culmine à 800m d'altitude étale ses coulées basaltiques sur une longueur de 18 km en direction du Rhône. Le plateau du Coiron invite au voyage et offre de nombreux point de vues.
6 et 7 juin Jardin de Bésignoles Privas, 1, route des mines, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Le jardin de Bésignoles est un jardin privé, situé sur la commune de Privas en Ardèche. il se visite exclusivement lors de visites guidées sur rendez-vous.