visites guidées du jardin de Bésignoles, Jardin de Bésignoles, Privas

visites guidées du jardin de Bésignoles 6 et 7 juin Jardin de Bésignoles Ardèche

Le nombre de participants à chaque visite guidée est limité à 14 personnes. Il est donc nécessaire de s’inscrire pour y participer.

Le prix de la visite guidée est de 6 € par personne,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin de Bésignoles est un jardin privé, situé sur la commune de Privas en Ardèche. il se visite exclusivement lors de visites guidées sur rendez-vous.

Bien qu’ il soit de taille réduite, ce jardin offre de multiples ambiances et une grande diversité végétale avec plus de 600 espèces différentes. Retrouvez toute les informations sur le jardin ici .

Les visites guidées durent environ 1h30 et présentent également la démarche de transformation de notre rue en rue-jardin par ses habitants.

Jardin de Bésignoles 1, route des mines, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 23 23 91 http://jardindebesignoles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardindebesignoles.fr/p/visites-guidees-du-jardin.html »}, {« type »: « email », « value »: « jardindebesignoles@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0628232391 »}] [{« link »: « https://www.jardindebesignoles.fr/p/visites-guidees-du-jardin.html »}] Le jardin de Bésignoles est un petit havre d’exotisme situé à Privas, en Ardèche. Créé en 2000 par son propriétaire, le paysagiste concepteur Anthony Bazin, ce jardin intimiste est aménagé en une succession d’espaces aux ambiances immersives variées. La présence de plantes venues des quatre coins du monde, ainsi que les différentes calades, mosaïques de pierres, bassins, cabanes, volières et serres, créent un univers éclectique et dépaysant, véritable invitation au voyage.

Ainsi, c’est une surprise lorsque l’on pousse le portail bleu : on est ailleurs…

Bien que de taille réduite, ce jardin abrite une grande diversité végétale, avec plus de 600 espèces différentes. Les plantes aux allures exotiques forment un ensemble dense, jouant sur les contrastes et les textures de feuillages.

Le jardin de Bésignoles a été distingué par plusieurs prix prestigieux. En 2015, il a reçu le deuxième prix Bonpland de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF) ainsi que le prix « Coup de cœur » de l’association Parc et Jardin de Rhône-Alpes. Plus récemment, en mars 2024, il a été récompensé dans la catégorie des jardins de moins de 1 000 m² lors du premier concours « Jardins secrets » de la SNHF.

Grâce à ces distinctions et à de nombreuses parutions dans la presse spécialisée ainsi qu’à des reportages télévisés, le jardin bénéficie aujourd’hui d’une renommée internationale. En 2022, une partie du jardin de Bésignoles a même été recréée lors du festival des jardins de Kifissia, à Athènes.

Le jardin est en constante évolution : chaque année, de nouvelles plantations et de nouveaux aménagements viennent l’enrichir. Depuis quelques années, il déborde même au-delà de ses murs. En effet, il est à l’initiative d’une démarche citoyenne impliquant les habitants du quartier, avec pour objectif de transformer la rue en rue-jardin.

Des visites guidées sont proposées sur inscription d’avril à octobre, offrant une occasion unique de découvrir l’univers fascinant du jardin et la dynamique collective de la rue-jardin

Le jardin de Bésignoles est un jardin privé, situé sur la commune de Privas en Ardèche. il se visite exclusivement lors de visites guidées sur rendez-vous.

©Anthony-Bazin