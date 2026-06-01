Bruit Brut – Exposition, Théâtre de Privas, Privas

Bruit Brut – Exposition 18 et 19 septembre Théâtre de Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Exposition Bruit Brut

Cyril Hernandez / Compagnie LaTruc

Inspiré par le mouvement de l’Art Brut, Cyril Hernandez a conçu des pièces-objets de musique concrète. Des pièces hors des attendus du domaine de l’art que le public est invité à activer lors de sa déambulation.

• Le Marcelophone : instrument constitué d’un porte-bouteille, d’une roue de vélo et d’une multitude de cloches. Clin d’oeil au peintre et plasticien Marcel Duchamp.

• Le Calderophone : mobile de cymbales de 9 mètres d’envergure, hommage au sculpteur et peintre Alexander Calder.

• Eaulà : installation audiovisuelle avec l’eau comme miroir narcissique, comme puits de souvenirs.

• La Tactile : installation à caresser amoureusement.

Exposition accueillie dans le cadre du dispositif DGCA-SACEM de compositeur associé

Théâtre de Privas Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475646200 http://www.theatredeprivas.com Le Théâtre de Privas appartient à l’histoire de la ville depuis la décision prise en juillet 1963 par Monsieur Chaix (maire) et le Conseil municipal de créer un établissement culturel d’envergure nationale dans la ville préfecture de l’Ardèche. Après l’adoption en 1964 du projet architectural conçu par Monsieur Bancilhon (architecte) les travaux commencent en mars 1967. La première saison du Théâtre de Privas qui est doté d’une salle de 800 places, d’une galerie d’expositions et d’espaces annexes s’ouvre en octobre 1970. Aujourd’hui, 47 ans après le démarrage de sa première saison, le Théâtre de Privas, scène conventionnée « Art en territoire », et sa galerie d’exposition comptent au total près de 36 000 spectateurs (à Privas et en décentralisation dans les communes de l’Ardèche). S’agissant de l’avenir, des travaux de restructuration (salle, espace scénique, hall et chauffage) financés par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche sont prévus pour 2019. Le Théâtre de Privas vivra alors deux saisons hors les murs avant de faire peau neuve et de rouvrir ses portes au public ardéchois. Arriver à Privas par la route: Autoroute A7, sortie « Loriol », puis suivre « Privas ». Par le train et le bus TER : Gare Valence ville ou Valence TGV, puis correspondance en car TER (SNCF). Coordonnées GPS du Théâtre Latitude : 44.7331621 / Longitude : 4.5970012

Exposition Bruit Brut

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