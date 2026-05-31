Nuit cosmique – Cyril Hernandez /Compagnie LaTruc, Théâtre de Privas, Privas

Nuit cosmique – Cyril Hernandez /Compagnie LaTruc Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre de Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Nuit cosmique

Spectacle déambulatoire

Rendez-vous à 18h à la Chapelle du Centre Hospitalier Sainte-Marie pour une performance déambulatoire qui vous mènera jusqu’à la grande salle du Théâtre de Privas.

Plongez dans une expérience unique où musique, lumière et vidéo fusionnent pour célébrer la beauté de l’univers !Un rendez-vous où art, science et émotion se rencontrent pour une expérience inoubliable.

Laissez-vous guider !

À découvrir au cours de cette Nuit cosmique :

• Les Portraits Cosmophoniques : une création participative photographique et sonore réalisée avec les patients de l’Hôpital Sainte-Marie de Privas

• Le Phare : une installation lumineuse spécialement conçue pour la Chapelle Sainte-Marie, destinée à révéler la singularité et la beauté de ce lieu.

• Cosmophonies : un spectacle musical et vidéographique pour célébrer la création de l’univers et l’apparition de la vie.

En partenariat avec le CHSM de Privas dans le cadre de Culture et Santé

Théâtre de Privas Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475646200 http://www.theatredeprivas.com Le Théâtre de Privas appartient à l’histoire de la ville depuis la décision prise en juillet 1963 par Monsieur Chaix (maire) et le Conseil municipal de créer un établissement culturel d’envergure nationale dans la ville préfecture de l’Ardèche. Après l’adoption en 1964 du projet architectural conçu par Monsieur Bancilhon (architecte) les travaux commencent en mars 1967. La première saison du Théâtre de Privas qui est doté d’une salle de 800 places, d’une galerie d’expositions et d’espaces annexes s’ouvre en octobre 1970. Aujourd’hui, 47 ans après le démarrage de sa première saison, le Théâtre de Privas, scène conventionnée « Art en territoire », et sa galerie d’exposition comptent au total près de 36 000 spectateurs (à Privas et en décentralisation dans les communes de l’Ardèche). S’agissant de l’avenir, des travaux de restructuration (salle, espace scénique, hall et chauffage) financés par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche sont prévus pour 2019. Le Théâtre de Privas vivra alors deux saisons hors les murs avant de faire peau neuve et de rouvrir ses portes au public ardéchois. Arriver à Privas par la route: Autoroute A7, sortie « Loriol », puis suivre « Privas ». Par le train et le bus TER : Gare Valence ville ou Valence TGV, puis correspondance en car TER (SNCF). Coordonnées GPS du Théâtre Latitude : 44.7331621 / Longitude : 4.5970012

Nuit cosmique

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