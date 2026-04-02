Panoramas 2026. 3 nuits d’électro du 10 au 12 avril au Sew de Morlaix

Chaque printemps, Panoramas ouvre la saison des festivals dans l’Hexagone. En 2026, la 28ᵉ édition transforme une nouvelle fois la Manufacture des tabacs de Morlaix en laboratoire vivant des musiques électroniques. Pendant trois jours, le quartier de la Manu devient un territoire de circulation, de danse et de curiosité, avec plusieurs espaces scéniques, un tracé urbain singulier et une programmation qui mêle valeurs sûres, secousses émergentes et esprit de fête sans œillères.

Entre février et mars 2026, les traditionnelles soirées Warm Up ont déjà fait monter la température à Brest, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes et dans plusieurs lieux complices. Puis viendra le moment central : du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026, Morlaix redeviendra l’un des épicentres bretons de l’électro. Trance, hard techno, hard house, electro-trap, house élégante, eurodance, hardgroove, pop électronique, frapcore : les esthétiques se croisent, se frottent et composent un Panoramas à la fois aventureux, populaire et remarquablement lisible.

Trois nuits, trois intensités

Le festival se déploie selon une dramaturgie bien pensée. Les vendredi 10 et samedi 11 avril, ouverture des portes à 19 h au quartier de la Manu pour deux grandes nuits de danse. Le dimanche 12 avril, le format se déplace et se resserre autour du SEW et du Bar VIP, avec ouverture des portes dès 18 h 30 pour une clôture plus rare, plus incarnée, presque plus sentimentale dans sa manière de faire redescendre la tension sans renoncer à l’exigence.

Les grandes signatures de cette édition

Panoramas aligne plusieurs figures majeures de la scène électronique contemporaine. Marie Davidson, Anetha et Ellen Allien en constituent l’un des noyaux les plus affûtés, entre tension mentale, précision techno et souveraineté de plateau. Le festival retrouve aussi des artistes déjà intimement liés à son histoire récente, à commencer par Acid Arab, Billx et Vladimir Cauchemar, trois noms capables, chacun dans leur registre, d’embraser le site.

À leurs côtés, Panoramas continue d’affirmer son goût pour les frottements de scènes et les gestes moins balisés. Von Bikräv, Leo Pol, Romain Garcia, Liv Del Estal, Bardix le Gaulois, DJ Schnake, Die Klar, Rin la Dalle, Prada2000, Hortense de Beauharnais, Le Son Vert ou encore le duo allemand Schrotthagen témoignent d’un festival qui ne se contente pas d’empiler des têtes d’affiche, mais cherche encore à cartographier des accélérations, des hybridations et de nouvelles fièvres.

Le dimanche, une clôture à part avec Yann Tiersen

La grande précision apportée ces derniers jours concerne la clôture du dimanche 12 avril. Celle-ci ne sera pas une simple sortie en douceur, mais un véritable dernier acte, emmené par Yann Tiersen dans un electronic set très attendu au SEW. Autour de lui, le Bar VIP accueillera des DJ sets gratuits et ouverts à toutes et tous avec La Simonetta b2b Avril l’Avion (Les Chiennes de l’Hexagone), Zoubi Dance et Klåra. Cette configuration donne au dimanche une couleur singulière : moins frontale peut-être, mais plus transversale, plus libre dans ses circulations entre concert, club et fin de week-end partagée.

Un festival qui pense aussi ses usages

Panoramas continue de se présenter comme un espace festif, mais aussi comme un lieu où l’on réfléchit aux conditions mêmes de la fête. Le collectif Planète Boum Boum y prolonge cette ligne, au croisement de l’engagement écologique, des nouveaux récits festifs et d’une culture électronique qui ne veut plus dissocier la célébration de ses conséquences matérielles. Réduction des déchets, attention aux mobilités, circuits plus courts et réflexion sur les pratiques restent au cœur de l’événement.

L’accueil du public demeure également une priorité, avec la reconduction des dispositifs de prévention et d’accompagnement contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Panoramas défend ainsi une idée simple mais devenue essentielle : une fête digne de ce nom doit être intense, oui, mais aussi hospitalière, lisible et sûre.

Infos pratiques : billets, âge, camping, navettes

Côté billetterie, le billet 1 jour pour le vendredi ou le samedi est proposé à 39 €, le pass 2 jours à 75 €, et le billet du dimanche pour Yann Tiersen electronic set à 20 € — 17 € pour les abonné·es, hors frais. Les soirées du vendredi et du samedi sont interdites aux mineur·es. Le dimanche, en revanche, les DJ sets du Bar VIP sont annoncés comme gratuits et ouverts à toutes et tous.

Pour prolonger l’expérience, un camping partenaire est proposé à Kerroyal, à Garlan, avec emplacements en plein air et quelques navettes mises en place entre le centre-ville, le viaduc et le camping. L’auberge de jeunesse de Morlaix, située à une centaine de mètres du site, constitue aussi une solution particulièrement pratique pour les festivalier·es qui veulent vivre Panoramas au plus près.

Programmation complète par jour

Vendredi 10 avril 2026 — Quartier de la Manu

Ouverture des portes à 19 h

BILLX · CARLA SCHMITT · DJ FOOTBALL b2b DIE KLAR · DJ SCHNAKE · ECZODIA · HORTENSE DE BEAUHARNAIS · JASMINE NOT JAFAR · LE SON VERT · LISA MORE · NORD//NOIR · PRADA2000 · RIN LA DALLE · UMBREE · VON BIKRÄV · VLADIMIR CAUCHEMAR

Samedi 11 avril 2026 — Quartier de la Manu

Ouverture des portes à 19 h

ACID ARAB · ANETHA · BARDIX LE GAULOIS · ELLEN ALLIEN · EMMA B · FAIS LE BEAU · LEO POL · LIV DEL ESTAL · MARIE DAVIDSON · MARIE MONTEXIER · PLANÈTE BOUM BOUM · ROMAIN GARCIA · SCHROTTHAGEN · ULTRANOÜK b2b VITALINE · YASMIN REGISFORD

Dimanche 12 avril 2026 — Le SEW + Bar VIP

Ouverture des portes à 18 h 30

YANN TIERSEN [ELECTRONIC SET]

DJ sets gratuits, ouverts à toutes et tous : LA SIMONETTA b2b AVRIL L’AVION · ZOUBI DANCE · KLÅRA

Infos & billetterie : www.festivalpanoramas.com