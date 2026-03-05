Dire la honte : pourquoi la littérature féminine façon Fille de pute choque encore

Fille de pute de Swann Dupont remet en circulation une injure que la société prononce à voix basse tout en l’ayant gravée dans ses réflexes. Deux mots qui résument une condamnation, un rire de cour d’école, une sentence sociale. Et surtout une question littéraire. Que se passe-t-il quand celle qui a reçu l’étiquette décide d’en faire une matière, une voix, un récit, plutôt que de chercher à s’en laver ?

Dans ce premier roman paru aux éditions Istya & Cie en janvier 2026, la narratrice grandit dans l’un de ces villages oubliés de la France rurale, en l’occurrence dans l’Orne, où la violence sociale circule à bas bruit. L’histoire commence par une rupture puisque le père part vivre avec une femme que le village désigne comme prostituée. Très vite, les regards et les mots des autres fabriquent un raccourci cruel, si bien que la voilà « fille de pute ». L’injure devient un stigmate, un bruit de fond qui accompagne l’enfance puis l’adolescence. Le livre suit alors la trajectoire d’une jeune femme qui tente de se construire à partir de ce point de départ paradoxal. Désirs, excès, amitiés intenses, découvertes sexuelles et révoltes composent une adolescence heurtée. Le corps devient un territoire où se jouent les questions d’identité et de liberté. L’insulte agit comme une malédiction sociale qui traverse la vie de la narratrice et modifie son rapport aux autres. Peu à peu, le roman montre la transformation de ce stigmate en matière narrative.

La sexualité occupe une place centrale dans le récit. L’écriture de Swann Dupont est directe, parfois crue, sans précautions ni détours moralisateurs. Pourtant, la provocation n’est pas le véritable moteur du texte. Le corps apparaît ici comme un espace politique, un terrain où se rejouent les rapports de pouvoir, les assignations sociales et les tentatives d’émancipation. La langue avance à vif, nerveuse, parfois presque haletante, comme si certaines expériences ne pouvaient être dites qu’à cette vitesse-là. Le roman pose ainsi une question centrale de la littérature contemporaine, celle de savoir comment une femme peut reprendre possession de son corps lorsque celui-ci a été défini, commenté et jugé par les autres.

À bien des égards, Fille de pute s’inscrit dans une tradition littéraire identifiable. Le livre rejoint ces récits d’émancipation sociale qui traversent la littérature française contemporaine. La présence tutélaire d’Annie Ernaux n’est jamais très loin, avec la même attention aux déterminismes sociaux, la même exploration de la honte de classe et de la difficulté à s’extraire de son milieu d’origine. La différence tient toutefois à la manière. Là où Ernaux privilégie la distance analytique, Swann Dupont passe par la scène, par la mémoire corporelle, la matérialité des expériences.

Dans ce paysage, l’ombre de Virginie Despentes apparaît également dans la reprise frontale de l’insulte et dans le refus de la respectabilité comme règle du jeu. On peut aussi penser à la franchise d’Anaïs Nin lorsqu’il s’agit d’explorer la sexualité comme expérience existentielle. De ces filiations possibles émerge un point commun : l’intime devient une matière politique sans se transformer en manifeste.

Le geste littéraire de Swann Dupont est simple et radical, puisqu’il consiste à prendre un mot destiné à abîmer et à le transformer en matériau narratif. L’insulte cesse d’être un verdict pour devenir une question. Le roman n’est pas exempt de défauts. Certaines répétitions, voire lourdeurs stylistiques, apparaissent, des scènes auraient gagné à être resserrées. Mais il possède une qualité pour un premier livre, celle d’une énergie, d’une sincérité et d’une volonté de nommer les choses sans les adoucir.

Il subsiste toutefois un léger décalage entre la promesse du titre et l’expérience de lecture. Annoncé comme un coup de poing, le livre avance finalement avec une architecture plus maîtrisée que chaotique. Le choc annoncé ne produit pas la déflagration attendue. Ce décalage ne constitue pas une faiblesse majeure puisqu’il révèle plutôt la position singulière du texte qui se tient à la frontière entre récit autobiographique et geste littéraire revendicatif.

La question la plus intéressante posée par Fille de pute n’est donc pas de savoir si le livre est suffisamment provocateur. Elle est ailleurs. Pourquoi les récits qui abordent frontalement la sexualité féminine ou la honte sociale continuent-ils de susciter autant de réactions ?

La littérature occidentale a longtemps accepté que les corps féminins soient racontés par des hommes, mais elle résiste encore lorsque ces mêmes corps deviennent le sujet d’une parole autonome. Lorsque les autrices décrivent leurs désirs, leurs contradictions ou leurs expériences intimes, elles déplacent les frontières du dicible. Ce déplacement dérange parce qu’il remet en cause un ordre implicite, celui qui voudrait que certaines expériences restent dans l’angle mort du récit social. Et c’est peut-être là que réside l’intérêt principal de Fille de pute. Non dans son potentiel scandaleux, mais dans sa tentative de comprendre comment la honte peut se transformer en parole.

Au fond, Fille de pute ne scandalise pas, mais dérange. Il rappelle que certaines injures ne disparaissent jamais vraiment, et qu’elles changent simplement de forme. La littérature, elle, a parfois le pouvoir de les regarder en face et, bon an mal an, de les désarmer.

Swann Dupont, Fille de pute, Istya & Cie, janvier 2026, 252 p., 20 €.