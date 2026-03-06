Le film en peinture animée Papillon : un court-métrage français nommé aux Oscars 2026

Papillon, court-métrage d’animation réalisé par Florence Miailhe, figure parmi les œuvres nommées aux Oscars 2026 dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation. Ce film d’une quinzaine de minutes frappe immédiatement par sa singularité plastique. Il ne s’agit pas d’animation numérique au sens habituel, mais d’une peinture animée, réalisée image après image où la matière picturale devient elle-même mouvement. Difficile de ne pas chialer…

Dans le paysage contemporain de l’animation, dominé par la précision des images de synthèse, Papillon ressemble presque à une œuvre artisanale. Chaque plan semble vibrer, respirer, se transformer sous nos yeux. Les pigments se mêlent, les contours se brouillent, les formes apparaissent puis se dissolvent comme si la mémoire elle-même passait par la couleur.

Un destin réel devenu vision picturale

Au cœur du film se trouve l’histoire d’un homme bien réel, Alfred Nakache. Champion de natation né en 1915 en Algérie française, Nakache fut l’une des grandes figures du sport français avant la Seconde Guerre mondiale. Juif, il est progressivement exclu de la vie sportive par les lois antisémites du régime de Vichy. Arrêté en 1944, il est déporté avec sa famille au camp d’Auschwitz. Sa femme et sa fille y seront assassinées. Lui survivra.

Florence Miailhe ne raconte pourtant pas cette histoire sous la forme d’une chronologie historique classique. Son film s’organise plutôt comme une remontée dans les eaux de la mémoire. Le récit s’ouvre sur la dernière nage de Nakache. En 1983, l’ancien champion meurt d’une crise cardiaque alors qu’il nage en mer. Cette image initiale agit comme une porte. Le film remonte ensuite le courant du temps et laisse surgir les souvenirs comme des visions.

L’eau devient ainsi une surface de mémoire. Les images affleurent, se troublent, disparaissent puis reviennent, comme si l’existence entière du nageur se recomposait à la surface du film.

Quand la peinture devient mouvement

La force sensorielle de Papillon tient à sa technique. Florence Miailhe travaille selon un procédé rare, la peinture animée, qui consiste à peindre une image sur une surface, à la photographier, puis à transformer cette peinture avant de la photographier à nouveau. Ce processus est répété des centaines de fois. À chaque étape, l’image précédente laisse des traces dans la suivante.

Ainsi, la matière picturale ne disparaît jamais complètement. Elle glisse, se mélange, se recompose. Un visage peut surgir d’une nappe de couleur, puis se dissoudre dans le bleu d’un paysage marin. Une silhouette peut se transformer progressivement en autre chose. À l’écran, les images ne se succèdent pas : elles se métamorphosent. Le spectateur a parfois la sensation étrange d’assister non pas à une animation mais à une peinture qui respire, qui se défait et se recompose dans un même mouvement.

Une palette traversée par l’histoire

Dans Papillon, la narration passe largement par la couleur. Les premières images sont baignées de bleus très clairs, presque transparents, qui évoquent l’enfance et les paysages méditerranéens. Les pigments semblent flotter dans l’image comme des nappes d’eau. Peu à peu, les tonalités changent. Les bleus deviennent plus sombres, les rouges apparaissent, les bruns s’épaississent. Les formes elles-mêmes se durcissent, comme si la matière picturale résistait. La déportation surgit dans ces transformations de la couleur et de la matière. Les silhouettes se fragmentent, les contours tremblent, les corps semblent pris dans une peinture qui se fissure. Le film fait ressentir la violence de l’histoire sans recourir à une représentation littérale. C’est l’une des grandes réussites de l’œuvre : faire sentir, émouvoir, plutôt que montrer.

Une reconnaissance internationale

La nomination de Papillon aux Oscars 2026 consacre une carrière déjà importante. Florence Miailhe appartient depuis longtemps aux grandes figures du cinéma d’animation d’auteur en France. Depuis plusieurs décennies, elle explore les possibilités picturales du cinéma et construit des films où l’image animée reste profondément liée au geste de la peinture. Son travail se situe à la frontière du cinéma et des arts plastiques. Dans ses films, la narration ne repose pas seulement sur les personnages ou les dialogues, mais sur la circulation de la couleur, sur les textures de la matière et sur les transformations progressives des images. À l’heure où l’animation numérique tend vers une perfection technique parfois lisse, cette approche redonne au cinéma d’animation la lenteur, les hésitations et les accidents du geste artistique.

Le court-métrage comme territoire d’expérimentation

La présence de Papillon dans la sélection des Oscars rappelle aussi l’importance du court-métrage dans l’histoire du cinéma. Depuis les origines, ce format constitue un espace de liberté où les cinéastes peuvent expérimenter des formes nouvelles. Les contraintes économiques y sont moins fortes, ce qui permet d’explorer des techniques rares, des récits fragmentaires ou des formes proches des arts plastiques. Dans cet espace d’essai, l’animation retrouve souvent sa dimension la plus radicale. Elle cesse d’être seulement un moyen de raconter une histoire pour devenir une matière visuelle, une exploration du mouvement, de la couleur et du temps.

Une mémoire portée par la matière des images

Ce qui demeure longtemps après la projection de Papillon, ce n’est pas seulement le récit d’une vie tragiquement brisée puis reconstruite. C’est la sensation d’avoir traversé un espace pictural où les images semblent porter les traces mêmes de la mémoire.

L’eau, la couleur et la lumière composent un langage fragile mais intense. La peinture devient une surface où l’histoire se dépose, se trouble puis recommence à vibrer.

En quinze minutes à peine, Florence Miailhe rappelle que l’animation peut être bien davantage qu’un divertissement visuel. Elle peut être une peinture en mouvement, capable de porter la mémoire d’un destin et d’inscrire, dans la matière même des images, les remous de l’histoire humaine.