Finistère. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Finistère, comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition de photographies des années 1920-1930, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
19 septembre 2026 à 08h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Quimper sous le regard des premiers photographes, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper — Quimper
- Balades en mer sur la Bretonne, ancienne vedette à passagers de l’île de Batz, La Bretonne Baie de Morlaix, Le Diben
19 septembre 2026 à 09h00
La Bretonne Baie de Morlaix — Le Diben
- Visite guidée de la Banque de France à Brest, Banque de France – Brest, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Brest — Brest
- Visite guidée de la Banque de France à Quimper, Banque de France – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Quimper — Quimper
- Présentation du métier de Tailleur de pierre, Eglise Saint-Martin, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin — Brest
- Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas, Place de l’Abbaye, Daoulas
19 septembre 2026 à 09h00
Place de l'Abbaye — Daoulas
- Visite guidée du marégraphe, Base navale – Marégraphe Shom, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Base navale - Marégraphe Shom — Brest
- Visite du château de Keriolet, splendide folie néogothique, Château de Keriolet, Concarneau
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Keriolet — Concarneau
- Histoire de la Chapelle Sainte-Barbe à Berrien, Chapelle Sainte Barbe / Berrien, Berrien
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Sainte Barbe / Berrien — Berrien
- Exposition – Chapelle Notre-Dame de la Boissière, Chapelle Notre-Dame, La Boissière, Plonéis
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Notre-Dame, La Boissière — Plonéis
- Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne, à Daoulas, Chapelle Sainte-Anne, Daoulas
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle Sainte-Anne — Daoulas
- Visites au manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de Keranflec'h — Milizac-Guipronvel
- Découverte du site de fouille archéologique – Villa romaine de Keradennec, Villa romaine de Keradennec, Saint-Frégant
19 septembre 2026 à 09h30
Villa romaine de Keradennec — Saint-Frégant
- Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Vigne du Braden — Quimper
- Visite commentée du château des Barons du Pont, Château de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Pont-l'Abbé — Pont-l'Abbé
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Treize Lunes — Landerneau
- Bougez vos JEP !, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Pont-Aven — Pont-Aven
- Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de Keranflec'h — Milizac-Guipronvel
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Brennilis, Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis, Loqueffret
19 septembre 2026 à 09h30
Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis — Loqueffret
- Visite guidée – La cidrerie du Kinkiz, Cidrerie du Kinkiz, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Cidrerie du Kinkiz — Quimper
- Le Kostum Park – A nous la vie, Kostum Park, Quimper
19 septembre 2026 à 09h30
Kostum Park — Quimper
- Visite guidée du fort et phare de Penfret, Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant, Fouesnant
19 septembre 2026 à 09h30
Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant — Fouesnant
- Visite libre des abords du manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel
19 septembre 2026 à 09h30
Manoir de Keranflec'h — Milizac-Guipronvel
- Visite guidée de l’ancienne Poste centrale de Brest, Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie, Brest
19 septembre 2026 à 09h45
Ancienne Poste centrale de Brest - Résidence seniors Les Jardins d'Arcadie — Brest
- Portes ouvertes du Centre départemental de l’archéologie du Finistère, Centre départemental d’archéologie du Finistère, Le Faou
19 septembre 2026 à 10h00
Centre départemental d'archéologie du Finistère — Le Faou
- Visite guidée du canot de sauvetage « Yvon Salaün », Ecluses du port – Morlaix, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
Ecluses du port - Morlaix — Morlaix
- La médiathèque Alain-Gérard – Patrimoine écrit à sauvegarder, Médiathèque Alain Gérard, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Alain Gérard — Quimper
- Visite guidée du port de commerce de Brest, Pôle social Maritime, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle social Maritime — Brest
- Ouverture gratuite du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Atelier participatif – Un retable à réimaginer, Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye du Relec — Plounéour-Ménez
- Tellement cliché !, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- Visite de La maison du Lougre de l’Odet, Maison du Lougre de l’Odet, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Lougre de l'Odet — Quimper
- Chantier pierre sèche au Cap de la Chèvre, Porzh an Dour, Saint-Hernot
19 septembre 2026 à 10h00
Porzh an Dour — Saint-Hernot
- Des écailles, des carapaces et des hommes, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- Visite des extérieurs du phare de Pontusval, Phare de Pontusval, Plounéour-Brignogan-Plages
19 septembre 2026 à 10h00
Phare de Pontusval — Plounéour-Brignogan-Plages
- Animation : Mosaïque en Lego®, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Exposition photo – Club des Rias, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 10h00
La Numéro 3 — Riec-sur-Bélon
- Visite de l’église de Brennilis, Eglise Notre-Dame / Brennilis, Brennilis
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre-Dame / Brennilis — Brennilis
- Au temps du cheval d’orgueil, Manoir de Kerhoas, Plobannalec-Lesconil
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kerhoas — Plobannalec-Lesconil
- Visite libre de la Chapelle Ste Barbe, Chapelle Sainte-Barbe, Cast
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Barbe — Cast
- Visites historiques (jardins botaniques et poste de secours seconde guerre mondiale), Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital régional d'instruction des armées Clermont-Tonnerre — Brest
- 182 personnages, mille histoires, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Plougastel-Daoulas — Plougastel-Daoulas
- Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Exposition d’herbiers, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile, Chapelle Sainte-Cécile, Briec
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Cécile — Briec
- Visite libre de l’Eglise Saint-Idunet, Eglise Saint-Idunet, Châteaulin
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Idunet — Châteaulin
- Visite libre de l’Eglise Saint-Ténénan, Église Saint-Ténénan, Guerlesquin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Ténénan — Guerlesquin
- Le site remarquable du Hénan, Site du Hénan – Nevez, Névez
19 septembre 2026 à 10h00
Site du Hénan - Nevez — Névez
- Visite commentée – Maison à Pondalez, La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison à pondalez - Musée de Morlaix — Morlaix
- Visite guidée : Tonnerre de Brest !, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Programme des Journées européennes du patrimoine à Châteaulin, Eglise Notre-Dame, Châteaulin
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre-Dame — Châteaulin
- Visite libre des collections du musée et du château, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Visite libre de l’Église Saint-Méen, Eglise Saint-Méen, à Ploéven, Ploéven
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Méen, à Ploéven — Ploéven
- Visite de la Chapelle Saint-Nicodème, Chapelle Saint Nicodème, Ploéven
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Nicodème — Ploéven
- Journées européennes du patrimoine à Pontusval, Phare de Pontusval, Plounéour-Brignogan-Plages
19 septembre 2026 à 10h00
Phare de Pontusval — Plounéour-Brignogan-Plages
- Atelier fabrication de pain, Maison du Four à pain, Locquirec
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Four à pain — Locquirec
- Nid en Herbes – Une œuvre végétale participative, Le jardin d’Armagnac, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Le jardin d'Armagnac — Brest
- Journée photo : capturez votre patrimoine !, Médiathèque Ti Lutig, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Ti Lutig — Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
- Visites guidées, Abbaye Notre-Dame des Anges, Landéda
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame des Anges — Landéda
- Rallye photo : Les instantanés de la Pointe du Raz, Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff
- Visite et montée du clocher de l’église, Eglise Saint-Théarnec, Trégarantec
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Théarnec — Trégarantec
- Visite de la Chapelle Saint-Gonvel, Chapelle Saint-Gonvel, Landunvez
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Gonvel — Landunvez
- Exposition – 90 ans du cercle celtique Bleunioù Lann An Aven, Médiathèque de Riec-sur-Bélon, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Riec-sur-Bélon — Riec-sur-Bélon
- Visite libre de l’exposition « Le dessous des mers – L’aventure de la cartographie sous-marine », Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Observer, identifier, comprendre la flore, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Exposition – Restitutions de résidences d’artistes, Manoir de Kergoat, Plouédern
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kergoat — Plouédern
- L’école des Beaux-arts de Bretagne – site de Quimper, École des Beaux-Arts de Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
École des Beaux-Arts de Quimper — Quimper
- Ar Presbital – Visite libre du jardin clos, Ar Presbital, Locquirec
19 septembre 2026 à 10h00
Ar Presbital — Locquirec
- Visite de l’exposition permanente Mélanie Rouat, Médiathèque de Riec-sur-Bélon, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Riec-sur-Bélon — Riec-sur-Bélon
- Derniers jours ! Accrochage – Les Marines de Dilasser, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Visite de l’Église Notre-Dame, Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec, Le Cloître-Saint-Thégonnec
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec — Le Cloître-Saint-Thégonnec
- Visite des salles de cinéma du SEW, Le SEW, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
Le SEW — Morlaix
- Décor floral : Notre-Dame aux couleurs de l’automne, Eglise Notre-Dame, Châteaulin
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre-Dame — Châteaulin
- Exposition – « Trésors. Regards choisis dans la collection du musée », Manufacture des Tabacs, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
Manufacture des Tabacs — Morlaix
- Visite commentée de l’église Saint-Raymond, Église Saint-Raymond, Audierne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Raymond — Audierne
- La biodiversité dans les paysages des Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Sérusier — Châteauneuf-du-Faou
- Reconstitution historique, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Missions au musée ! À vous de jouer, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Pont-Aven — Pont-Aven
- Journées du Matrimoine maritime, Centre européen de formation continue maritime, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h00
Centre européen de formation continue maritime — Concarneau
- Visite libre de la Chapelle Saint Samson, Chapelle Saint-Samson, Argenton
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Samson — Argenton
- Visite libre de la Chapelle Saint-Jean, Chapelle Saint-Jean, Guerlesquin, Guerlesquin
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Jean, Guerlesquin — Guerlesquin
- La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu, Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer — Morlaix
- Ouverture de la chapelle Jésus, Chapelle Jésus – Tregarantec, Trégarantec
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Jésus - Tregarantec — Trégarantec
- Le palais de justice – Visite guidée, Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Espace du Sapeur-Pompier, Espace du Sapeur-Pompier, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 10h00
Espace du Sapeur-Pompier — Plougastel-Daoulas
- Visite commentée de l’Église Notre-Dame, Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec, Le Cloître-Saint-Thégonnec
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec — Le Cloître-Saint-Thégonnec
- Visite du sémaphore de Brignogan, Sémaphore de Brignogan, Plounéour-Brignogan-Plages
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore de Brignogan — Plounéour-Brignogan-Plages
- Exposition de tableaux dans la chapelle, Chapelle de Lanvelar, Kersaint-Plabennec
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Lanvelar — Kersaint-Plabennec
- Ateliers pratiques de montage, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Regards d’artistes sur Saint-Venec, Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec, Briec
19 septembre 2026 à 10h00
Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec — Briec
- Visite commentée du site de Maner coz Kerézellec, Maner coz Kerezellec, Tréflévénez
19 septembre 2026 à 10h00
Maner coz Kerezellec — Tréflévénez
- Visite libre du palais de justice, Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Explorez l’histoire de l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix, Espace des sciences de Morlaix, Morlaix
19 septembre 2026 à 10h00
Espace des sciences de Morlaix — Morlaix
- Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Le musée de la faïence – Visites et expositions, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Anatomie d’un pardon d’exception : la Grande Troménie de Locronan, Église Saint-Ronan, Locronan
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Ronan — Locronan
- Les fortifications de la pointe des Espagnols, Pointe des Espagnols, Roscanvel
19 septembre 2026 à 10h00
Pointe des Espagnols — Roscanvel
- Lever de rideau, Théâtre Max Jacob, Quimper
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre Max Jacob — Quimper
- Cudennec, Lapicque, Moal – La faïence de Quimper inspire trois artistes contemporains, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 10h15
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Visite du phare de Saint-Mathieu, à Plougonvelin, Phare de Saint-Mathieu, Plougonvelin
19 septembre 2026 à 10h30
Phare de Saint-Mathieu — Plougonvelin
- Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat, Chapelle Saint Fiacre, Léchiagat
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Saint Fiacre — Léchiagat
- La médiathèque Alain-Gérard – Visite guidée, Médiathèque Alain Gérard, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Alain Gérard — Quimper
- Mon herbier monstrueux, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h30
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant
19 septembre 2026 à 10h30
Maisons des gardiens de phare — Fouesnant
- Le novomax – visite guidée, Novomax, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Novomax — Quimper
- Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 10h30
Musée départemental breton — Quimper
- Visite du phare de Trezien, Phare de Trézien, Plouarzel
19 septembre 2026 à 10h30
Phare de Trézien — Plouarzel
- Visite guidée : Tours et Détours, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visite du phare de Kermorvan, Phare de Kermorvan, Le Conquet
19 septembre 2026 à 10h30
Phare de Kermorvan — Le Conquet
- Visite-atelier : L’art du Vitrail, Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq — Concarneau
- Visite du Blockhaus du Pouldu, Blockhaus Chemin de la Grenouille / Clohars Carnoët, Le Pouldu, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 10h30
Blockhaus Chemin de la Grenouille / Clohars Carnoët, Le Pouldu — Clohars-Carnoët
- La journée de l’écolier, Musée de l’école rurale en Bretagne, Trégarvan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'école rurale en Bretagne — Trégarvan
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya XVIIe siècle, Maison Duthoya, Landerneau
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Duthoya — Landerneau
- Visites guidées de l’enclos paroissial de Sizun, Église Saint-Suliau, Sizun
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Suliau — Sizun
- L’oratoire, une nouvelle jeunesse, Abbaye de Daoulas, Daoulas
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Daoulas — Daoulas
- Visite du domaine de Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Trohanet — Langolen
- Marion du Faouët – Par delà la légende, Salle des Ursulines, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Salle des Ursulines — Quimper
- Entaille | Yves Tilly, sculpteur, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 11h00
Site abbatial de Saint-Maurice — Clohars-Carnoët
- Au coeur de la réserve, Réserve Muséographique Départementale, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Réserve Muséographique Départementale — Quimper
- Des ruines au musée, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec
19 septembre 2026 à 11h00
Ancienne abbaye de Landévennec — Landévennec
- Visite guidée du Daoulas historique, Office de tourisme – point d’information de Daoulas, Daoulas
19 septembre 2026 à 11h00
Office de tourisme - point d'information de Daoulas — Daoulas
- Maquette miniature à la vapeur, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- La pêche d’aujourd’hui et de demain, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- Dans la peau d’un marin pêcheur du XIXe siècle, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- Visite du Jardin Georges Delaselle, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz
19 septembre 2026 à 11h00
Jardin Georges Delaselle — Île-de-Batz
- Visites flash – Les coulisses d’un site en mouvement, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 11h00
Site abbatial de Saint-Maurice — Clohars-Carnoët
- Atelier modelage, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Faïence - Quimper — Quimper
- Fonds photographique Eugène Léon : rencontre-conférence, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
19 septembre 2026 à 11h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Permanence de l’association des Amis du Musée de Pont-Aven, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de Pont-Aven — Pont-Aven
- Visite de la Tour de l’horloge de la gare de Brest, Gare SNCF de Brest (belvédère), Brest
19 septembre 2026 à 11h00
Gare SNCF de Brest (belvédère) — Brest
- Rencontre-présentation du fonds photographique d’ Eugène Léon, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
19 septembre 2026 à 11h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- La pierre sèche : un savoir-faire patrimonial en action, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 11h00
Site abbatial de Saint-Maurice — Clohars-Carnoët
- Exposition – L’Atelier des marées, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz
19 septembre 2026 à 11h00
Jardin Georges Delaselle — Île-de-Batz
- Animation – Capsule temporelle, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- La chapelle de Providence – Concert / visite, Espace Chapelle de la providence, Quimper
19 septembre 2026 à 11h00
Espace Chapelle de la providence — Quimper
- Démonstration de sertissage manuel, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- Visite guidée du musée vivant de l’imprimerie Pam à Brest, Musée vivant de l’Imprimerie PAM, Brest
19 septembre 2026 à 11h00
Musée vivant de l'Imprimerie PAM — Brest
- JEP 2026 – Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Trohanet — Langolen
- Atelier cuillère sculptée, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Atelier vannerie, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Visite de la banque de graines, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 13h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Le parc du manoir en parcours libre, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Visite guidée du service des Archives médicales, Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, Morlaix
19 septembre 2026 à 13h00
Service des Archives médicales - Centre Hospitalier des Pays de Morlaix — Morlaix
- L’été chez Madeleine et Émile – livret découverte, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 13h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Visite libre – La chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Quimper
19 septembre 2026 à 13h30
Chapelle du Saint-Esprit — Quimper
- Au pays des kanndis : suivre la piste du lin, Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
19 septembre 2026 à 13h30
Kanndi du Fers — Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
- Sur la piste du lin, Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
19 septembre 2026 à 13h30
Kanndi du Fers — Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
- Le château en visu, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec
19 septembre 2026 à 13h30
Domaine de Trévarez — Saint-Goazec
- Exposition de reproduction d’œuvres – Musée des Beaux-Arts, JEP 2026 – EHPAD le Missilien, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
JEP 2026 - EHPAD le Missilien — Quimper
- Entrez dans la tradition, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental breton — Quimper
- La cuvée Laïta : Rencontre et dégustation avec Les Bouteilles à l’Amère, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 14h00
Site abbatial de Saint-Maurice — Clohars-Carnoët
- Ouverture gratuite – visites flash, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sérusier — Châteauneuf-du-Faou
- Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais, Eglise Sainte-Thérèse du Landais, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Thérèse du Landais — Brest
- Visite de l’église de Saint-Cadou, à Sizun, Bourg de Saint-Cadou / Sizun, Sizun Saint-Cadou
19 septembre 2026 à 14h00
Bourg de Saint-Cadou / Sizun — Sizun Saint-Cadou
- Château de Roc’h Morvan : fouiller, restaurer, transmettre, Mairie – La Roche-Maurice, La Roche-Maurice
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie - La Roche-Maurice — La Roche-Maurice
- Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Arzano
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens — Arzano
- Visite libre de l’église de Goulven, Église Saint-Goulven, Goulven
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Goulven — Goulven
- Studio Gouiffès, dans les pas du photographe de Ty Kodak, Archives départementales, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — Quimper
- Démonstration de teinture naturelle avec des plantes médiévales, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Koad Kenan — Grouaneg
- Le musée à la loupe !, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Protestant, Brest — Brest
- Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes au Musée Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sérusier — Châteauneuf-du-Faou
- Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite « Protéger et accueillir : la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff
- Visites guidées de la chapelle de Loc-Ildut, Chapelle Saint-Ildut, Sizun
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Ildut — Sizun
- Découverte du procédé photographique Afghan Box, Musée des Jacobins, Morlaix
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Jacobins — Morlaix
- Marqueurs du patrimoine de Cast, Mairie de Cast, Cast
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Cast — Cast
- Visites guidées, conférence, expositions et animations, Ferme Modèle de Lesquiffiou, Pleyber-Christ
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme Modèle de Lesquiffiou — Pleyber-Christ
- Après-midi jeux à la galerie de Rohan, Galerie de Rohan, Landerneau
19 septembre 2026 à 14h00
Galerie de Rohan — Landerneau
- Découvrez la Crypte dans l’église Saint-Mélar, Église Saint-Mélar, Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Mélar — Lanmeur
- Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h00
Parc de Kernitron — Lanmeur
- Visites commentées des réserves du Port-Musée, Réserves Port-musée, Douarnenez
19 septembre 2026 à 14h00
Réserves Port-musée — Douarnenez
- Église des Jacobins, Musée des Jacobins, Morlaix
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Jacobins — Morlaix
- Visite en autonomie des serres tropicales, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest
- Les Lavoirs de Brest : Regards sensibles sur un milieu vivant., Lavoir de Saint-Pierre – Quilbignon, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Lavoir de Saint-Pierre - Quilbignon — Brest
- La chapelle et ses abords, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Trévarez — Saint-Goazec
- Maisons rurales en Cap Sizun : l’histoire du livre, Maison aux volets jaunes, Audierne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison aux volets jaunes — Audierne
- Visite guidée – site des Kaolins, Site des kaolins, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 14h00
Site des kaolins — Riec-sur-Bélon
- Découverte des peintures, Eglise Saint-Pierre / Tréflevenez, Tréflévénez
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre / Tréflevenez — Tréflévénez
- La Fontaine de Kernitron, Chapelle Notre-Dame de Kernitron, Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de Kernitron — Lanmeur
- Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Léon — Lesneven
- Visite du clocher, Église Saint-Michel, Lesneven
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Lesneven
- Découvrez le Moulin Chef du Bois, Moulin à eau du Chef du Bois, Port-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin à eau du Chef du Bois — Port-la-Forêt
- Ouverture du Fort de Bertheaume, Fort de Bertheaume, Plougonvelin
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Bertheaume — Plougonvelin
- Découverte de la chapelle St Léger et de ses inestimables trésors, Chapelle Saint Léger, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint Léger — Riec-sur-Bélon
- Conférence sur l’histoire de la photographie en Bretagne, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon
19 septembre 2026 à 14h00
La Numéro 3 — Riec-sur-Bélon
- L’été chez Madeleine et Émile, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Léon — Lesneven
- Ouverture et visite-guidée de la chapelle de Trévarn, Chapelle de Trévarn, Saint-Urbain
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Trévarn — Saint-Urbain
- Visite extérieure – Château de Kermenguy et colombier, Château de Kermenguy, Cléder
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Kermenguy — Cléder
- Visite du clocher de l’église St-Pierre, Eglise Saint-Pierre de Plougastel, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre de Plougastel — Plougastel-Daoulas
- Atelier – Initiation au dessin de BD, animé par Samuel Buquet – Auteur, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Georges Delaselle — Île-de-Batz
- Visites guidées de la prison de Pontaniou, Pontaniou, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Pontaniou — Brest
- Visite libre de La chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Chapelle Saint-Pierre de Cuzon, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Pierre de Cuzon — Quimper
- Visite du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin
19 septembre 2026 à 14h00
Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu — Plougonvelin
- Exposition – des pierres et des hommes / Maison du patrimoine, Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur), Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) — Lanmeur
- Une abbaye aux couleurs locales, Abbaye de Daoulas, Daoulas
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Daoulas — Daoulas
- Lancement d’une recherche de descendants des personnes photographiées par Eugène Léon, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Découvrez La charpente de la cathédrale, Cathédrale Saint-Corentin, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Corentin — Quimper
- Fonds photographique Eugène Léon : démarche participative, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Visite guidée – Les archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Quimper
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales et communautaires — Quimper
- Visite des orgues, Église Saint-Michel, Lesneven
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Lesneven
- Parcours Cherche et trouve architectural, Manoir de Kernault, Mellac
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Kernault — Mellac
- Hôtel Louvet-Mayaud, Hôtel Louvet-Mayaud, Carhaix-Plouguer
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Louvet-Mayaud — Carhaix-Plouguer
- Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Léon — Lesneven
- Visite gratuite du Musée du Loup, Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du loup — Le Cloître-Saint-Thégonnec
- Visite flash – Baisers ravivés de l’abbaye du Relec, Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
19 septembre 2026 à 14h15
Abbaye du Relec — Plounéour-Ménez
- Les secrets du jardin monastique, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec
19 septembre 2026 à 14h15
Ancienne abbaye de Landévennec — Landévennec
- Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec
19 septembre 2026 à 14h30
Parking du Fond de la Baie — Locquirec
- Visite des coulisses de la Maison du Théâtre, La Maison du Théâtre, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
La Maison du Théâtre — Brest
- À la découverte de la chapelle Saint-Trémeur !, Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Trémeur / Plougastel — Plougastel-Daoulas
- L’heure de l’archi : visite à deux voix, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant de Quimper — Quimper
- À la découverte de la chapelle Saint-Guénolé !, Chapelle Saint-Guénolé, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Guénolé — Plougastel-Daoulas
- Panorama du Porzay et de Ploéven, Bibliothèque, Ploéven
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque — Ploéven
- Visite guidée du jardin botanique, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest
- Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Visite du Musée du Pays Plougastel, Musée du Pays Plougastel, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Pays Plougastel — Plougastel-Daoulas
- Balade à vélo sur le halage du canal de Nantes à Brest, Quai Jean Guivarc’h – Châteauneuf-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou
19 septembre 2026 à 14h30
Quai Jean Guivarc'h - Châteauneuf-du-Faou — Châteauneuf-du-Faou
- Visite guidée de la chapelle Notre Dame de la Paix, Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu, Clohars-Carnoët
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix - Le Pouldu — Clohars-Carnoët
- Et que ça saute !, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental breton — Quimper
- À la découverte de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche — Plougastel-Daoulas
- Visite libre – Église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Locquirec
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jacques — Locquirec
- Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h30
Chemin du Lapic — Lanmeur
- À la découverte de la chapelle Saint-Languis, Chapelle Saint-Languis, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Languis — Plougastel-Daoulas
- Le patrimoine en dehors des clous, Maison Le Bail, Plozévet
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Le Bail — Plozévet
- Visite du Mât Fénoux et devenez en le pilote., Mât Fénoux – Audierne, Audierne
19 septembre 2026 à 14h30
Mât Fénoux - Audierne — Audierne
- Visite de la chapelle St-Claude, Chapelle Saint-Claude, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Claude — Plougastel-Daoulas
- Visite : l’heure de l’archi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Balade contée photographique, JEP 2026 – Départ du phare de Roscoff, Roscoff
19 septembre 2026 à 14h30
JEP 2026 - Départ du phare de Roscoff — Roscoff
- Visite libre du Musée du Pays Plougastel, Musée du Pays Plougastel, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Pays Plougastel — Plougastel-Daoulas
- Le coin des enfants, Manoir de Kernault, Mellac
19 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Kernault — Mellac
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis, Chapelle Saint-Sébastien, Briec
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Sébastien — Briec
- Trévarez en quelques mots, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine de Trévarez — Saint-Goazec
- A la découverte du picot bigouden, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- À la découverte de la chapelle Sainte-Christine, Chapelle Sainte-Christine, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Sainte-Christine — Plougastel-Daoulas
- Images hybrides – atelier artistique, Salle des Ursulines, Quimper
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des Ursulines — Quimper
- Visite commentée des coulisses du théâtre, La Maison du Théâtre, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
La Maison du Théâtre — Brest
- Visite commentée du Moulin de Daoulas, Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie, Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie — Daoulas
- Circuit-découverte du centre historique et des chapelles, Office de tourisme – Guerlesquin, Guerlesquin
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme - Guerlesquin — Guerlesquin
- À la découverte de la chapelle Saint-Claude !, Chapelle Saint-Claude, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Claude — Plougastel-Daoulas
- Exposition & inauguration du four à pain, Fournil des Arts, Lanmeur
19 septembre 2026 à 14h30
Fournil des Arts — Lanmeur
- À la découverte de la chapelle Saint-Jean !, Chapelle Saint-Jean / Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Jean / Plougastel-Daoulas — Plougastel-Daoulas
- Exposition « Le Ronronnement des machines « , Maison de la fontaine, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de la fontaine — Brest
- Le Manoir et ses histoires, Manoir de Kernault, Mellac
19 septembre 2026 à 14h45
Manoir de Kernault — Mellac
- Evénement photo, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
19 septembre 2026 à 15h00
JEP 2026 - Plougastel-Daoulas — Plougastel-Daoulas
- Visite contée de l’exposition « YS » par Lukaz Nedeleg, Centre d’interprétation – Les Enclos, Guimiliau
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'interprétation - Les Enclos — Guimiliau
- Visite guidée des archives, Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Service historique de la Défense - Centre des archives de Brest — Brest
- Ouverture de la chapelle du Trolez, Chapelle du Trolez, Briec
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle du Trolez — Briec
- Visite guidée du manoir de Kerlan, Manoir de Kerlan, Sibiril
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir de Kerlan — Sibiril
- Conférence et visite – Manoir de Coat Quenan, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir de Koad Kenan — Grouaneg
- Restauration du buffet d’eau : conférence avec l’architecte en charge de l’opération, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine de Trévarez — Saint-Goazec
- Rencontre avec Nicolas Baron, Médiathèque de Saint-Marc, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de Saint-Marc — Brest
- Visite commentée au Château du Rusquec, Chateau du Rusquec, Loqueffret
19 septembre 2026 à 15h00
Chateau du Rusquec — Loqueffret
- Atelier créatif « décomposition du vivant », Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Visite guidée – Côté Léon : Âge d’or & patrimoine, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau
- Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade, Ar Presbital, Locquirec
19 septembre 2026 à 15h00
Ar Presbital — Locquirec
- Visite flash – Un jardin qui résiste, Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
19 septembre 2026 à 15h15
Abbaye du Relec — Plounéour-Ménez
- Exposition « François Dilasser. Entre terre et ciel », La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix
19 septembre 2026 à 15h30
La Maison à pondalez - Musée de Morlaix — Morlaix
- Au fil du temps, Pont-Croix, Pont-Croix
19 septembre 2026 à 15h30
Pont-Croix — Pont-Croix
- Lecture dans l’exposition « Trésors. regards choisis dans la collection du musée « , Manufacture des Tabacs, Morlaix
19 septembre 2026 à 15h30
Manufacture des Tabacs — Morlaix
- Les archives sortent de leurs boîtes, Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau
- Visite guidée de La chapelle de Ty Mamm Doué, Chapelle Ty Mamm Doué, Quimper
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Ty Mamm Doué — Quimper
- Contes en musique sur le thème des plantes, Jardin des Bénédictines, Landerneau
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de la Pêche — Concarneau
- Conte / déambulation contée, Manoir de Squividan, Le Drenneg
19 septembre 2026 à 16h00
Manoir de Squividan — Le Drenneg
- Séance de dédicace avec Samuel Buquet, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin Georges Delaselle — Île-de-Batz
- Visite patrimoniale, Église Notre-Dame des Carmes, Pont-l’Abbé
19 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame des Carmes — Pont-l'Abbé
- Conférence – Quand Fleuriot de Langle préparait à Brest l’expédition Lapérouse, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite-Atelier : La Fontaine au Crocodile, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 16h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Quimper en plein cadre – Masterclass photo au smartphone, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 16h30
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- Le palais de justice – projection – « A vous de juger », Palais de justice – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 16h30
Palais de justice - Quimper — Quimper
- Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges, Ar Presbital, Locquirec
19 septembre 2026 à 16h30
Ar Presbital — Locquirec
- Projection du film “Suzanne Ploux, une bâtisseuse“, Bistrot Amzer Zo, Saint-Ségal
19 septembre 2026 à 17h00
Bistrot Amzer Zo — Saint-Ségal
- Quimper au féminin – Le matrimoine à Quimper, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper
19 septembre 2026 à 17h00
Maison du patrimoine - Quimper — Quimper
- Sortie de résidence : Baskoür, Parc de Kréac’h Kélenn, Landivisiau
19 septembre 2026 à 17h30
Parc de Kréac'h Kélenn — Landivisiau
- L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? », Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau
- A vos papilles, Musée départemental breton, Quimper
19 septembre 2026 à 18h00
Musée départemental breton — Quimper
- Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 18h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Le design en commun, La Gare, Centre d’art et de design, Le Relecq-Kerhuon
19 septembre 2026 à 18h00
La Gare, Centre d'art et de design — Le Relecq-Kerhuon
- Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray, Le SEW, Morlaix
19 septembre 2026 à 18h30
Le SEW — Morlaix
- Lavandières de jour, lavandières de nuit : mémoires d’eau et mots de Bretagne, Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir), Tréméven
19 septembre 2026 à 18h30
Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir) — Tréméven
- Visite crépusculaire « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares d’Iroise », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff
19 septembre 2026 à 19h30
Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff
- Soirée spectacle vivant, Grand cairn de Barnénez, Plouezoc’h
19 septembre 2026 à 20h00
Grand cairn de Barnénez — Plouezoc'h
- Blow Up – Film de Michelangelo Antonioni (1967), L’Étoile, Carantec
19 septembre 2026 à 20h30
L'Étoile — Carantec
- Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 09h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- RDV pour le p’tit déj !, Musée départemental breton, Quimper
20 septembre 2026 à 09h00
Musée départemental breton — Quimper
- Visite guidée de l’hôtel de Minuellou, L’Hôtel de Minuellou, Quimper
20 septembre 2026 à 09h00
L’Hôtel de Minuellou — Quimper
- Attention, chantier habité ! Quand patrimoine rime avec biodiversité, Manoir de Kerlagatu, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Kerlagatu — Quimper
- Croquons le littoral, Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine, Concarneau
20 septembre 2026 à 10h00
Commune De Concarneau - Service des archives-Patrimoine — Concarneau
- Visite libre au Manoir de la Coudraie, Manoir de la Coudraie, Tréméoc
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de la Coudraie — Tréméoc
- Visite à quai de La Recouvrance, Quai du Commandant Malbert, Brest
20 septembre 2026 à 10h00
Quai du Commandant Malbert — Brest
- Chemins et curiosités à Ergué-Armel, Parking de la MPT d’Ergué-Armel, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Parking de la MPT d’Ergué-Armel — Quimper
- Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben
20 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 / Centre-ville Pleyben — Pleyben
- Visite du manoir de Penlan et de la chapelle Saint Bernard, Manoir de Penlan, Plourin-lès-Morlaix
20 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Penlan — Plourin-lès-Morlaix
- La broderie à travers le monde, Bibliothèque – Au fil des mots, Gouesnach
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque - Au fil des mots — Gouesnach
- Visite guidée – Le théâtre de Cornouaille, Théâtre de Cornouaille, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de Cornouaille — Quimper
- Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Plougastel Bourgdonnant, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
20 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Plougastel-Daoulas — Plougastel-Daoulas
- Visite guidée : la loutre, la digue, le polder, Maison de la digue, Guissény
20 septembre 2026 à 10h00
Maison de la digue — Guissény
- Souriez, vous êtes en 1900 ! Se faire tirer le portrait, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper — Quimper
- Visites guidées du cimetière militaire allemand, Cimetière Militaire Allemand, Ploudaniel
20 septembre 2026 à 10h30
Cimetière Militaire Allemand — Ploudaniel
- La gazette du bâti, JEP 2026 – Place Mesgloaguen, Quimper
20 septembre 2026 à 10h30
JEP 2026 - Place Mesgloaguen — Quimper
- Visite du chantier de restauration au Port-musée, Le Port-Musée, Douarnenez
20 septembre 2026 à 11h00
Le Port-Musée — Douarnenez
- Promenade patrimoniale autour du fond photographique Eugène Léon, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
20 septembre 2026 à 11h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Fonds photographique Eugène Léon : promenade patrimoniale, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
20 septembre 2026 à 11h00
Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau
- Dédicace et Récital de piano, Domaine de Trohanet, Langolen
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Trohanet — Langolen
- Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau
20 septembre 2026 à 11h30
Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau
- Modelez avec Camille Claudel, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
20 septembre 2026 à 13h30
Musée de Pont-Aven — Pont-Aven
- Jeux traditionnels, Parc de la maison d’accueil, Lesneven
20 septembre 2026 à 14h00
Parc de la maison d'accueil — Lesneven
- Visite de l’église Notre Dame de Plourin-Lès Morlaix et de son ossuaire, Église Notre-Dame, Plourin-lès-Morlaix
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Plourin-lès-Morlaix
- Séance de dédicace avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz
20 septembre 2026 à 14h00
Auberge de jeunesse de l'Île-de-Batz — Île-de-Batz
- Découverte du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy : histoire des coquilliers de la rade de Brest, Centre Nautique de Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
20 septembre 2026 à 14h00
Centre Nautique de Plougastel-Daoulas — Plougastel-Daoulas
- Exposition à l’Eglise Saint-Gilles, Eglise Saint-Gilles / Plonéis, Plonéis
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Gilles / Plonéis — Plonéis
- Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper
20 septembre 2026 à 14h00
Préfecture du Finistère — Quimper
- Ouverture de la chapelle Saint-Égarec, Chapelle de Saint-Égarec, Briec
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Saint-Égarec — Briec
- Visite Flash – L’église de Locmaria, Eglise Notre-Dame de Locmaria, Quimper
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame de Locmaria — Quimper
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Kerluan, Chapelle Notre-Dame de Kerluan, Châteaulin
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de Kerluan — Châteaulin
- Visite commentée au manoir du Froutven, Manoir du Froutven, Guipavas
20 septembre 2026 à 14h00
Manoir du Froutven — Guipavas
- Circuit de la Pierre de Locquirec, Maison du Four à pain, Locquirec
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Four à pain — Locquirec
- Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle, île d’Ouessant, Ouessant
20 septembre 2026 à 14h00
île d'Ouessant — Ouessant
- Visite de la Chapelle Saint-Laurent, Chapelle Saint-Laurent, Arzano
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Laurent — Arzano
- Visite « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares de l’Iroise », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff
- Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben
20 septembre 2026 à 14h00
JEP 2026 / Centre-ville Pleyben — Pleyben
- Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Manoir de Kernault, Mellac
20 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Kernault — Mellac
- Du potager des religieuses au thé de Landerneau, à la découverte du thé des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Visite libre de la Chapelle Saint-Trémeur, Chapelle Saint-Trémeur, Guerlesquin
20 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Trémeur — Guerlesquin
- Conférence-rencontre avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz
20 septembre 2026 à 14h45
Auberge de jeunesse de l'Île-de-Batz — Île-de-Batz
- Conférence – L’église Saint-Alor, Église Saint-Alor d’Ergué-Armel, Quimper
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Alor d'Ergué-Armel — Quimper
- Kermesse traditionnelle bretonne, Gou’Mikel, Place Lindenfels, Moëlan-sur-Mer
20 septembre 2026 à 15h00
Place Lindenfels — Moëlan-sur-Mer
- Gou’Mikel, Parking chapelle Saint Philibert, Kervaziou
20 septembre 2026 à 15h00
Parking chapelle Saint Philibert — Kervaziou
- Les joies du Calvaire, Jardin des Bénédictines, Landerneau
20 septembre 2026 à 15h00
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Concert « Chansons en pêche », Auditorium du Port-musée, Douarnenez
20 septembre 2026 à 15h00
Auditorium du Port-musée — Douarnenez
- Exposition « Une Bretagne par les Contours », Maison des Abers – Ti an Aberioù, Saint-Pabu
20 septembre 2026 à 15h00
Maison des Abers - Ti an Aberioù — Saint-Pabu
- Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 15h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Les bigoudènes en colère, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
20 septembre 2026 à 16h00
Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy
- Visite guidée bilingue de l’exposition Ludique & Poétique, Galerie de Rohan, Landerneau
20 septembre 2026 à 16h00
Galerie de Rohan — Landerneau
- Projection du film « Au cœur de la restauration », L’image Cinéma, Plougastel-Daoulas
20 septembre 2026 à 17h00
L'image Cinéma — Plougastel-Daoulas
- Concert de harpes celtiques par Roz Avel, Château & Parc de Kergroadez, Brélès
20 septembre 2026 à 17h30
Château & Parc de Kergroadez — Brélès
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)