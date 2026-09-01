Finistère. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Exposition de photographies des années 1920-1930, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau



Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau

Quimper sous le regard des premiers photographes, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper



Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper — Quimper

Balades en mer sur la Bretonne, ancienne vedette à passagers de l’île de Batz, La Bretonne Baie de Morlaix, Le Diben



La Bretonne Baie de Morlaix — Le Diben

Visite guidée de la Banque de France à Brest, Banque de France – Brest, Brest



Banque de France - Brest — Brest

Visite guidée de la Banque de France à Quimper, Banque de France – Quimper, Quimper



Banque de France - Quimper — Quimper

Visite guidée du marégraphe, Base navale – Marégraphe Shom, Brest



Base navale - Marégraphe Shom — Brest

Visite du château de Keriolet, splendide folie néogothique, Château de Keriolet, Concarneau



Château de Keriolet — Concarneau

Histoire de la Chapelle Sainte-Barbe à Berrien, Chapelle Sainte Barbe / Berrien, Berrien



Chapelle Sainte Barbe / Berrien — Berrien

Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper



Vigne du Braden — Quimper

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau



Maison des Treize Lunes — Landerneau

Visite guidée de la centrale nucléaire de Brennilis, Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis, Loqueffret



Centrale nucléaire en démantèlement de Brennilis — Loqueffret

Visite guidée – La cidrerie du Kinkiz, Cidrerie du Kinkiz, Quimper



Cidrerie du Kinkiz — Quimper

Visite guidée du fort et phare de Penfret, Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant, Fouesnant



Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant — Fouesnant

Visite guidée de l’ancienne Poste centrale de Brest, Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie, Brest



Ancienne Poste centrale de Brest - Résidence seniors Les Jardins d'Arcadie — Brest

Portes ouvertes du Centre départemental de l’archéologie du Finistère, Centre départemental d’archéologie du Finistère, Le Faou



Centre départemental d'archéologie du Finistère — Le Faou

Visite guidée du canot de sauvetage « Yvon Salaün », Ecluses du port – Morlaix, Morlaix



Ecluses du port - Morlaix — Morlaix

Visite guidée du port de commerce de Brest, Pôle social Maritime, Brest



Pôle social Maritime — Brest

Ouverture gratuite du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper



Musée de la Faïence - Quimper — Quimper

Tellement cliché !, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper



Maison du patrimoine - Quimper — Quimper

Visite de La maison du Lougre de l’Odet, Maison du Lougre de l’Odet, Quimper



Maison du Lougre de l'Odet — Quimper

Des écailles, des carapaces et des hommes, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

Animation : Mosaïque en Lego®, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Visites historiques (jardins botaniques et poste de secours seconde guerre mondiale), Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, Brest



Hôpital régional d'instruction des armées Clermont-Tonnerre — Brest

Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Exposition d’herbiers, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Le site remarquable du Hénan, Site du Hénan – Nevez, Névez



Site du Hénan - Nevez — Névez

Visite commentée – Maison à Pondalez, La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix



La Maison à pondalez - Musée de Morlaix — Morlaix

Visite guidée : Tonnerre de Brest !, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest



Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest

Visite libre des collections du musée et du château, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest



Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest

Visite de la Chapelle Saint-Nicodème, Chapelle Saint Nicodème, Ploéven



Chapelle Saint Nicodème — Ploéven

Atelier fabrication de pain, Maison du Four à pain, Locquirec



Maison du Four à pain — Locquirec

Visites guidées, Abbaye Notre-Dame des Anges, Landéda



Abbaye Notre-Dame des Anges — Landéda

Rallye photo : Les instantanés de la Pointe du Raz, Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff



Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff

Visite libre de l’exposition « Le dessous des mers – L’aventure de la cartographie sous-marine », Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest



Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest

Observer, identifier, comprendre la flore, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Exposition – Restitutions de résidences d’artistes, Manoir de Kergoat, Plouédern



Manoir de Kergoat — Plouédern

Derniers jours ! Accrochage – Les Marines de Dilasser, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest



Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest

Visite des salles de cinéma du SEW, Le SEW, Morlaix



Le SEW — Morlaix

Reconstitution historique, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest



Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest

Journées du Matrimoine maritime, Centre européen de formation continue maritime, Concarneau



Centre européen de formation continue maritime — Concarneau

La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu, Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer, Morlaix



Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer — Morlaix

Ouverture de la chapelle Jésus, Chapelle Jésus – Tregarantec, Trégarantec



Chapelle Jésus - Tregarantec — Trégarantec

Le palais de justice – Visite guidée, Palais de justice – Quimper, Quimper



Palais de justice - Quimper — Quimper

Ateliers pratiques de montage, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Visite commentée du site de Maner coz Kerézellec, Maner coz Kerezellec, Tréflévénez



Maner coz Kerezellec — Tréflévénez

Visite libre du palais de justice, Palais de justice – Quimper, Quimper



Palais de justice - Quimper — Quimper

Explorez l’histoire de l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix, Espace des sciences de Morlaix, Morlaix



Espace des sciences de Morlaix — Morlaix

Visite de l’exposition permanente du Musée de la Faïence de Quimper, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper



Musée de la Faïence - Quimper — Quimper

Le musée de la faïence – Visites et expositions, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper



Musée de la Faïence - Quimper — Quimper

Les fortifications de la pointe des Espagnols, Pointe des Espagnols, Roscanvel



Pointe des Espagnols — Roscanvel

Lever de rideau, Théâtre Max Jacob, Quimper



Théâtre Max Jacob — Quimper

Visite libre de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat, Chapelle Saint Fiacre, Léchiagat



Chapelle Saint Fiacre — Léchiagat

Mon herbier monstrueux, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant



Maisons des gardiens de phare — Fouesnant

Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Musée départemental breton, Quimper



Musée départemental breton — Quimper

Visite du phare de Trezien, Phare de Trézien, Plouarzel



Phare de Trézien — Plouarzel

Visite guidée : Tours et Détours, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Visite du phare de Kermorvan, Phare de Kermorvan, Le Conquet



Phare de Kermorvan — Le Conquet

Visite du Blockhaus du Pouldu, Blockhaus Chemin de la Grenouille / Clohars Carnoët, Le Pouldu, Clohars-Carnoët



Blockhaus Chemin de la Grenouille / Clohars Carnoët, Le Pouldu — Clohars-Carnoët

La journée de l’écolier, Musée de l’école rurale en Bretagne, Trégarvan



Musée de l'école rurale en Bretagne — Trégarvan

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya XVIIe siècle, Maison Duthoya, Landerneau



Maison Duthoya — Landerneau

L’oratoire, une nouvelle jeunesse, Abbaye de Daoulas, Daoulas



Abbaye de Daoulas — Daoulas

Visite du domaine de Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen



Domaine de Trohanet — Langolen

Marion du Faouët – Par delà la légende, Salle des Ursulines, Quimper



Salle des Ursulines — Quimper

Au coeur de la réserve, Réserve Muséographique Départementale, Quimper



Réserve Muséographique Départementale — Quimper

Des ruines au musée, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec



Ancienne abbaye de Landévennec — Landévennec

Visite guidée du Daoulas historique, Office de tourisme – point d’information de Daoulas, Daoulas



Office de tourisme - point d'information de Daoulas — Daoulas

Maquette miniature à la vapeur, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

La pêche d’aujourd’hui et de demain, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

Dans la peau d’un marin pêcheur du XIXe siècle, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

Atelier modelage, Musée de la Faïence – Quimper, Quimper



Musée de la Faïence - Quimper — Quimper

Visite de la Tour de l’horloge de la gare de Brest, Gare SNCF de Brest (belvédère), Brest



Gare SNCF de Brest (belvédère) — Brest

Animation – Capsule temporelle, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

La chapelle de Providence – Concert / visite, Espace Chapelle de la providence, Quimper



Espace Chapelle de la providence — Quimper

Démonstration de sertissage manuel, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

Visite guidée du musée vivant de l’imprimerie Pam à Brest, Musée vivant de l’Imprimerie PAM, Brest



Musée vivant de l'Imprimerie PAM — Brest

JEP 2026 – Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen



Domaine de Trohanet — Langolen

Atelier cuillère sculptée, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Atelier vannerie, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Visite de la banque de graines, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Le parc du manoir en parcours libre, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Visite guidée du service des Archives médicales, Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, Morlaix



Service des Archives médicales - Centre Hospitalier des Pays de Morlaix — Morlaix

L’été chez Madeleine et Émile – livret découverte, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Exposition de reproduction d’œuvres – Musée des Beaux-Arts, JEP 2026 – EHPAD le Missilien, Quimper



JEP 2026 - EHPAD le Missilien — Quimper

Entrez dans la tradition, Musée départemental breton, Quimper



Musée départemental breton — Quimper

Démonstration de teinture naturelle avec des plantes médiévales, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg



Manoir de Koad Kenan — Grouaneg

Le musée à la loupe !, Hôtel de Ville de Brest, Brest



Hôtel de Ville de Brest — Brest

Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest



Hôtel de Ville de Brest — Brest

Visite « Protéger et accueillir : la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff



Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff

Découverte du procédé photographique Afghan Box, Musée des Jacobins, Morlaix



Musée des Jacobins — Morlaix

Marqueurs du patrimoine de Cast, Mairie de Cast, Cast



Mairie de Cast — Cast

Après-midi jeux à la galerie de Rohan, Galerie de Rohan, Landerneau



Galerie de Rohan — Landerneau

Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur



Parc de Kernitron — Lanmeur

Église des Jacobins, Musée des Jacobins, Morlaix



Musée des Jacobins — Morlaix

Visite en autonomie des serres tropicales, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest



Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest

Maisons rurales en Cap Sizun : l’histoire du livre, Maison aux volets jaunes, Audierne



Maison aux volets jaunes — Audierne

La Fontaine de Kernitron, Chapelle Notre-Dame de Kernitron, Lanmeur



Chapelle Notre-Dame de Kernitron — Lanmeur

Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven



Musée du Léon — Lesneven

Découvrez le Moulin Chef du Bois, Moulin à eau du Chef du Bois, Port-la-Forêt



Moulin à eau du Chef du Bois — Port-la-Forêt

Ouverture du Fort de Bertheaume, Fort de Bertheaume, Plougonvelin



Fort de Bertheaume — Plougonvelin

L’été chez Madeleine et Émile, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Visite extérieure – Château de Kermenguy et colombier, Château de Kermenguy, Cléder



Château de Kermenguy — Cléder

Visite du sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin



Sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu — Plougonvelin

Une abbaye aux couleurs locales, Abbaye de Daoulas, Daoulas



Abbaye de Daoulas — Daoulas

Visite guidée – Les archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Quimper



Archives municipales et communautaires — Quimper

Parcours Cherche et trouve architectural, Manoir de Kernault, Mellac



Manoir de Kernault — Mellac

Visites du Musée du Léon, Musée du Léon, Lesneven



Musée du Léon — Lesneven

Visite gratuite du Musée du Loup, Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec



Musée du loup — Le Cloître-Saint-Thégonnec

Les secrets du jardin monastique, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec



Ancienne abbaye de Landévennec — Landévennec

Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec



Parking du Fond de la Baie — Locquirec

Visite des coulisses de la Maison du Théâtre, La Maison du Théâtre, Brest



La Maison du Théâtre — Brest

L’heure de l’archi : visite à deux voix, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper



Temple protestant de Quimper — Quimper

Visite guidée du jardin botanique, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest



Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest

Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau



Jardin des Bénédictines — Landerneau

Visite du Musée du Pays Plougastel, Musée du Pays Plougastel, Plougastel-Daoulas



Musée du Pays Plougastel — Plougastel-Daoulas

Et que ça saute !, Musée départemental breton, Quimper



Musée départemental breton — Quimper

Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur



Chemin du Lapic — Lanmeur

Le patrimoine en dehors des clous, Maison Le Bail, Plozévet



Maison Le Bail — Plozévet

Visite du Mât Fénoux et devenez en le pilote., Mât Fénoux – Audierne, Audierne



Mât Fénoux - Audierne — Audierne

Visite : l’heure de l’archi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Balade contée photographique, JEP 2026 – Départ du phare de Roscoff, Roscoff



JEP 2026 - Départ du phare de Roscoff — Roscoff

Visite libre du Musée du Pays Plougastel, Musée du Pays Plougastel, Plougastel-Daoulas



Musée du Pays Plougastel — Plougastel-Daoulas

Le coin des enfants, Manoir de Kernault, Mellac



Manoir de Kernault — Mellac

A la découverte du picot bigouden, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy

Images hybrides – atelier artistique, Salle des Ursulines, Quimper



Salle des Ursulines — Quimper

Visite commentée des coulisses du théâtre, La Maison du Théâtre, Brest



La Maison du Théâtre — Brest

Visite commentée du Moulin de Daoulas, Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie, Daoulas



Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie — Daoulas

Circuit-découverte du centre historique et des chapelles, Office de tourisme – Guerlesquin, Guerlesquin



Office de tourisme - Guerlesquin — Guerlesquin

Exposition & inauguration du four à pain, Fournil des Arts, Lanmeur



Fournil des Arts — Lanmeur

Exposition « Le Ronronnement des machines « , Maison de la fontaine, Brest



Maison de la fontaine — Brest

Le Manoir et ses histoires, Manoir de Kernault, Mellac



Manoir de Kernault — Mellac

Visite guidée des archives, Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest, Brest



Service historique de la Défense - Centre des archives de Brest — Brest

Ouverture de la chapelle du Trolez, Chapelle du Trolez, Briec



Chapelle du Trolez — Briec

Visite guidée du manoir de Kerlan, Manoir de Kerlan, Sibiril



Manoir de Kerlan — Sibiril

Conférence et visite – Manoir de Coat Quenan, Manoir de Koad Kenan, Grouaneg



Manoir de Koad Kenan — Grouaneg

Rencontre avec Nicolas Baron, Médiathèque de Saint-Marc, Brest



Médiathèque de Saint-Marc — Brest

Visite commentée au Château du Rusquec, Chateau du Rusquec, Loqueffret



Chateau du Rusquec — Loqueffret

Atelier créatif « décomposition du vivant », Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest



Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest

Visite guidée – Côté Léon : Âge d’or & patrimoine, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau



Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau

Exposition « François Dilasser. Entre terre et ciel », La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix



La Maison à pondalez - Musée de Morlaix — Morlaix

Les archives sortent de leurs boîtes, Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau



Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau

Visite guidée de La chapelle de Ty Mamm Doué, Chapelle Ty Mamm Doué, Quimper



Chapelle Ty Mamm Doué — Quimper

Contes en musique sur le thème des plantes, Jardin des Bénédictines, Landerneau



Jardin des Bénédictines — Landerneau

Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau



Musée de la Pêche — Concarneau

Conte / déambulation contée, Manoir de Squividan, Le Drenneg



Manoir de Squividan — Le Drenneg

Conférence – Quand Fleuriot de Langle préparait à Brest l’expédition Lapérouse, Hôtel de Ville de Brest, Brest



Hôtel de Ville de Brest — Brest

Visite-Atelier : La Fontaine au Crocodile, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Quimper en plein cadre – Masterclass photo au smartphone, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper



Maison du patrimoine - Quimper — Quimper

Quimper au féminin – Le matrimoine à Quimper, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper



Maison du patrimoine - Quimper — Quimper

L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? », Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau



Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau

A vos papilles, Musée départemental breton, Quimper



Musée départemental breton — Quimper

Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Le design en commun, La Gare, Centre d’art et de design, Le Relecq-Kerhuon



La Gare, Centre d'art et de design — Le Relecq-Kerhuon

Visite crépusculaire « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares d’Iroise », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff



Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff

Soirée spectacle vivant, Grand cairn de Barnénez, Plouezoc’h



Grand cairn de Barnénez — Plouezoc'h

Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

RDV pour le p’tit déj !, Musée départemental breton, Quimper



Musée départemental breton — Quimper

Croquons le littoral, Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine, Concarneau



Commune De Concarneau - Service des archives-Patrimoine — Concarneau

Visite libre au Manoir de la Coudraie, Manoir de la Coudraie, Tréméoc



Manoir de la Coudraie — Tréméoc

Visite à quai de La Recouvrance, Quai du Commandant Malbert, Brest



Quai du Commandant Malbert — Brest

Chemins et curiosités à Ergué-Armel, Parking de la MPT d’Ergué-Armel, Quimper



Parking de la MPT d’Ergué-Armel — Quimper

La broderie à travers le monde, Bibliothèque – Au fil des mots, Gouesnach



Bibliothèque - Au fil des mots — Gouesnach

Visite guidée – Le théâtre de Cornouaille, Théâtre de Cornouaille, Quimper



Théâtre de Cornouaille — Quimper

Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Visites guidées du cimetière militaire allemand, Cimetière Militaire Allemand, Ploudaniel



Cimetière Militaire Allemand — Ploudaniel

La gazette du bâti, JEP 2026 – Place Mesgloaguen, Quimper



JEP 2026 - Place Mesgloaguen — Quimper

Promenade patrimoniale autour du fond photographique Eugène Léon, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau



Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall — Landivisiau

Dédicace et Récital de piano, Domaine de Trohanet, Langolen



Domaine de Trohanet — Langolen

Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau



Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau

Jeux traditionnels, Parc de la maison d’accueil, Lesneven



Parc de la maison d'accueil — Lesneven

Séance de dédicace avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz



Auberge de jeunesse de l'Île-de-Batz — Île-de-Batz

Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper



Préfecture du Finistère — Quimper

Ouverture de la chapelle Saint-Égarec, Chapelle de Saint-Égarec, Briec



Chapelle de Saint-Égarec — Briec

Visite commentée au manoir du Froutven, Manoir du Froutven, Guipavas



Manoir du Froutven — Guipavas

Circuit de la Pierre de Locquirec, Maison du Four à pain, Locquirec



Maison du Four à pain — Locquirec

Visite « Veiller sur la Pointe du Raz : les phares de l’Iroise », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff



Maison de Site de la Pointe du Raz — Plogoff

Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Manoir de Kernault, Mellac



Manoir de Kernault — Mellac

Du potager des religieuses au thé de Landerneau, à la découverte du thé des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau



Jardin des Bénédictines — Landerneau

Gou’Mikel, Parking chapelle Saint Philibert, Kervaziou



Parking chapelle Saint Philibert — Kervaziou

Les joies du Calvaire, Jardin des Bénédictines, Landerneau



Jardin des Bénédictines — Landerneau

Exposition « Une Bretagne par les Contours », Maison des Abers – Ti an Aberioù, Saint-Pabu



Maison des Abers - Ti an Aberioù — Saint-Pabu

Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau



Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau

Les bigoudènes en colère, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy



Musée de la conserverie Alexis Le Gall — Loctudy