Françoise Combes ou la cosmologie entre école de modestie et science du vertige éclairé

Avec Petite histoire de la cosmologie, Françoise Combes livre une brillante synthèse scientifique dans une traversée de l’intelligence humaine confrontée à l’immensité. Entre histoire des seuils franchis par la connaissance et méditation discrète sur ce que le savoir révèle sans jamais épuiser. Sous sa plume, la cosmologie apparaît à la fois comme une science d’une précision extrême et comme une école de modestie. Plus nous mesurons, plus nous comprenons, et plus l’Univers semble aussi élargir la part de l’inconnu.

La première qualité de Françoise Combes est de rappeler que la cosmologie n’est pas née toute armée d’équations et de télescopes géants. Elle est une aventure humaine. Une aventure faite d’observations patientes, de débats acharnés, d’erreurs fécondes, de paris théoriques, de remises en cause, de raffinements successifs. Lorsqu’elle retrace l’histoire de notre compréhension du cosmos, elle montre à quel point chaque découverte a déplacé non seulement notre savoir, mais notre place dans le réel.

Jusqu’au début du XXe siècle, on ne savait même pas encore si les « nébuleuses » observées dans le ciel appartenaient à notre propre galaxie ou si elles en étaient extérieures. Le monde visible semblait vaste, mais il restait, au fond, relativement proche. On connaissait les planètes, les étoiles, la bande lumineuse de la Voie lactée, quelques objets flous. On avait déjà compris des lois immenses — la rotondité de la Terre, l’héliocentrisme, la gravitation newtonienne —, mais l’Univers demeurait comme replié sur un horizon trop étroit faute de savoir en mesurer les profondeurs.

Voilà le grand fil rouge de ce livre : la science progresse lorsqu’elle parvient à mesurer. Tant que les distances sont floues, le cosmos reste en partie indéchiffrable. L’Univers n’est pas seulement ce que l’on voit. Il est ce que l’on parvient à situer, à comparer, à calibrer, à inscrire dans une échelle. Sous cet angle, la cosmologie moderne naît véritablement quand le ciel cesse d’être un décor et devient un espace quantifiable.

Henrietta Leavitt ou le moment où le cosmos s’ouvre

Françoise Combes accorde une place essentielle à Henrietta Leavitt. En découvrant que certaines étoiles variables, les Céphéides, peuvent servir d’indicateurs de distance, l’astronome américaine ouvre une brèche décisive dans l’histoire de la connaissance. Grâce à elle, l’Univers gagne tout à coup une profondeur nouvelle. Des étoiles deviennent des repères. Le lointain devient calculable. Le ciel, soudain, cesse d’être seulement observé ; il commence à être mesuré.

Mais Françoise Combes ne s’en tient pas à la seule dimension technique de cette révolution. Elle rappelle aussi, avec justesse, ce que cette histoire dit de la fabrique de la science elle-même. Car Henrietta Leavitt appartient à ces femmes longtemps reléguées aux marges visibles de la gloire savante, alors même qu’elles rendaient possibles certains des plus grands déplacements de la pensée moderne. Une découverte décisive naît souvent d’un travail collectif. Et l’histoire des sciences, elle aussi, a ses angles morts. Le regard de Françoise Combes a cette qualité précieuse de ne jamais séparer la beauté des idées de la réalité des conditions dans lesquelles elles émergent.

Sans doute faut-il se garder des naïvetés symétriques. L’arrogance n’est pas masculine par essence, pas plus que la modestie ne serait féminine par vocation. Mais l’histoire des institutions savantes a longtemps confondu l’autorité avec des gestes de pouvoir très codés, très masculins, très assurés d’eux-mêmes. L’accession des femmes aux plus hauts degrés de la recherche a eu, entre autres vertus, celle de troubler ce vieux théâtre. Elle a contribué à dissocier la grandeur intellectuelle de la posture de domination. Elle a rappelé qu’une pensée peut être souveraine sans être hautaine, rigoureuse sans être impérieuse, décisive sans jouer de l’écrasement. Et c’est peut-être aussi cela que l’on perçoit chez Françoise Combes, une manière d’exercer une autorité immense sans jamais donner le spectacle de la domination.

Quand l’Univers grandit, l’humanité se décentre

À partir de cette avancée, un basculement majeur devient possible. Certaines nébuleuses se révèlent bien trop lointaines pour appartenir à la Voie lactée. Elles sont des galaxies. D’autres galaxies. Des mondes à part entière dans l’immensité cosmique. L’effet de cette découverte dépasse de loin l’ajout d’un simple chapitre à l’astronomie. C’est un changement de monde. Après Copernic, qui avait déplacé la Terre du centre de l’Univers, voici que la Voie lactée elle-même cesse d’occuper un centre imaginaire. Notre galaxie n’est plus le tout. Elle devient une parmi d’autres, noyée dans une profusion qui dépasse l’entendement ordinaire. Françoise Combes raconte admirablement ce moment où l’Univers « grandit ». Et ce qu’elle montre, en creux, c’est que cette décentration n’est pas une humiliation. Elle est une conquête de lucidité. Elle nous apprend à renoncer aux fausses centralités pour entrer dans une vérité plus vaste.

Des instruments qui ne changent pas seulement la vue, mais la pensée

L’un des apports stimulants de Françoise Combes est son attention au rôle des instruments. Chez elle, un télescope n’est jamais un simple prolongement de l’œil. Il est un opérateur de pensée. Voir plus loin, ce n’est pas seulement accumuler des images supplémentaires. C’est rendre possibles des questions nouvelles, déplacer les catégories anciennes, obliger les modèles à se reformuler.

Hubble, Planck, James Webb, Euclid et les grands observatoires contemporains n’ajoutent pas simplement de la précision à un édifice déjà bouclé. Ils relancent la pensée. Ils apportent des confirmations, bien sûr, mais aussi des embarras, des surprises, des résistances. Les galaxies les plus lointaines, les premières structures, les trous noirs supermassifs, les cartographies du fond diffus cosmologique, tout cela compose désormais une science d’une sophistication prodigieuse. Et pourtant, plus les instruments deviennent puissants, plus ils semblent aussi soulever des questions nouvelles. Ce paradoxe est au cœur du livre.

Une science de très haute précision bâtie sur de l’invisible

Car c’est là que se loge aujourd’hui l’un des vertiges les plus féconds de la cosmologie. Nous savons beaucoup. Nous savons dater l’Univers, décrire son expansion, mesurer sa courbure, cartographier les grandes structures, suivre la formation des galaxies, détecter des ondes gravitationnelles, observer des traces fossiles des premiers âges cosmiques. La cosmologie du XXIe siècle est devenue une science de précision.

Mais cette science d’une rigueur extrême repose en grande partie sur ce qu’elle ne saisit encore que de façon indirecte. La matière ordinaire ne représente qu’une petite part du contenu total de l’Univers. Le reste appartient à ce que l’on appelle matière noire et énergie sombre. Autrement dit, nous avons bâti l’une des constructions théoriques les plus puissantes de l’histoire sur l’étude de réalités dont la nature intime continue de nous échapper.

Ce constat pourrait donner lieu à un discours de faiblesse ou à un sensationnalisme facile. Françoise Combes choisit un tout autre chemin. Chez elle, l’invisible n’est ni un prétexte au flou ni un aveu d’impuissance. Il est ce qui oblige la pensée à rester en éveil. Il est ce qui maintient la science en mouvement.

Le modèle standard entre réussite éclatante et tensions fécondes

La grande force de Françoise Combes tient aussi à sa manière de parler du modèle cosmologique standard. Elle ne le traite ni comme un dogme, ni comme un édifice déjà condamné. Elle en montre la puissance remarquable à grande échelle, sa fécondité prédictive, sa solidité. Mais elle n’en masque jamais les fragilités, les tensions, les zones de résistance.

La matière noire froide permet de reproduire avec une impressionnante efficacité la toile cosmique à grande échelle. Pourtant, à l’échelle des galaxies, des difficultés persistent. Certaines tensions observationnelles, comme celles qui concernent le taux d’expansion de l’Univers ou l’agglomération de la matière, invitent à la prudence. Biais de mesure ? Effets systémiques ? Ou signes d’une physique nouvelle ? Françoise Combes ne se précipite jamais vers le verdict. Elle garde la juste réserve des grands esprits scientifiques. Elle sait qu’une anomalie n’est pas forcément une révolution, mais qu’elle n’est jamais non plus un détail négligeable.

Cette retenue n’est pas un trait secondaire de son style. Elle touche à l’éthique même du travail cosmologique. Ne pas confondre modèle efficace et vérité finale. Ne pas refermer trop tôt les questions. Garder la pluralité des hypothèses vivante sans sombrer dans le relativisme. Tenir ensemble robustesse des résultats et ouverture de l’enquête. Une telle attitude fait beaucoup pour la qualité intellectuelle de son livre, et plus largement pour la place que la science peut occuper aujourd’hui dans l’espace public.

Le mystère, non comme refuge, mais comme horizon du savoir

C’est peut-être sur ce point que Françoise Combes touche le plus juste. Elle sauve le mot de « mystère » de deux mésusages symétriques. Elle ne l’emploie ni comme une buée vague pour enjoliver l’ignorance, ni comme un mot suspect qu’il faudrait bannir au nom de la rigueur. Elle lui redonne son sens noble. Le mystère n’est pas ici ce qui remplace l’explication. Il est ce qui subsiste après elle. Ou mieux : ce que l’explication approfondit au lieu de l’abolir.

Il y a là une leçon rare. La connaissance authentique ne dissipe pas nécessairement toute obscurité. Elle peut au contraire rendre cette obscurité plus précise, plus exigeante, plus intelligible comme question. Le mystère n’est plus alors l’avant-savoir, mais l’après-savoir. Il n’est pas la nuit primitive du monde. Il devient la bordure vivante d’une intelligence qui a travaillé honnêtement et qui découvre, au bout de sa conquête, qu’il reste encore davantage à penser.

C’est pourquoi cette formule s’impose presque naturellement à l’esprit en lisant ou en écoutant Françoise Combes : la cosmologie apparaît à la fois comme une science d’une précision extrême et comme une école de modestie. Plus nous mesurons, plus nous comprenons, et plus l’Univers semble aussi élargir la part de l’inconnu. Peu de phrases résument mieux ce que la grande science peut avoir de plus élevé. Elle n’humilie pas le réel en le réduisant. Elle l’éclaire sans l’aplatir.

Au-delà même de ses objets — galaxies, expansion, inflation, matière noire, énergie sombre, trous noirs supermassifs — Françoise Combes transmet quelque chose de plus rare encore qui est une manière de se tenir devant l’immensité. Elle ne choisit jamais entre le calcul et l’émerveillement, entre la preuve et le vertige. Elle montre qu’une pensée rigoureuse peut aussi être une pensée habitée. Que la science n’est pas l’ennemie de l’étonnement, mais l’une de ses formes les plus hautes lorsqu’elle demeure fidèle à ses exigences. Elle apprend à consentir à l’infini sans emphase, à la petitesse humaine sans humiliation, à l’inconnu sans faiblesse.

À l’heure où tant de discours opposent artificiellement science et sensibilité, Françoise Combes rappelle qu’une astrophysicienne peut aussi nous parler de l’humilité, de la patience, de l’étonnement et, d’une certaine manière, du mystère. Non pour affaiblir la science, mais pour en montrer la grandeur réelle. Celle d’un savoir qui progresse sans arrogance. Celle d’une intelligence qui mesure sans prétendre posséder. Celle d’une cosmologie qui, au lieu d’abolir le vertige, mesure sans cesse les possibilités de lui donne des bases solides.

Françoise Combes, Petite histoire de la cosmologie, CNRS Éditions, 2025.