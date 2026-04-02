J. D. Vance réenchante l’Amérique à coup d’ovnis et de démons

Quand J. D. Vance affirme qu’il croit moins aux extraterrestres qu’aux démons pour expliquer certains phénomènes ovnis, l’Europe rit, hausse les épaules, range l’affaire dans le grand cabinet des curiosités américaines. Ce rire est trop rapide. Car derrière la formule se tient une vision du monde complète, rugueuse, cohérente, où le ciel n’est pas neutre, où le mal n’est pas une métaphore et où la politique elle-même ne peut se comprendre sans arrière-plan spirituel. Pour les Européens, formés à séparer les registres, cette parole semble extravagante. Pour Vance, elle s’inscrit dans une architecture intellectuelle qui ne l’est pas du tout.

Il a dit « démons ». Pas aliens. Pas visiteurs. Pas civilisations avancées venues d’ailleurs. Pas phénomènes atmosphériques mal interprétés. Pas non plus ce langage administratif tiède dont les États modernes enrobent l’inexpliqué. Il a dit « démons ». Et, d’un coup, tout le décor s’est rallumé. Les réseaux ont frémi, les médias ont repris, les commentateurs ont souri de cette vieille Amérique décidément incorrigible, biblique, excessive, trop sûre d’elle-même, trop hantée aussi. Le mot, à lui seul, semblait suffire à disqualifier celui qui l’avait prononcé.

Et pourtant, ce n’est pas ainsi qu’il faut l’entendre. Car ce mot n’est pas ici un accident folklorique. Il n’est pas un bibelot théologique posé au hasard dans une conversation de podcast. Il est une clé. Une fissure par laquelle apparaît tout un soubassement. En disant « démons », J. D. Vance ne renseigne pas seulement sur sa lecture des ovnis. Il renseigne sur sa lecture du monde.

Un ciel européen, un ciel américain

Le malentendu commence là. Pour l’Européen moyen, surtout urbain, diplômé, sécularisé, le ciel est une affaire réglée. Il relève de l’astronomie, du trafic aérien, de la météorologie, à la rigueur de la poésie et du cinéma. On peut encore y projeter des désirs, des peurs, des mythes, mais on ne lui prête plus facilement une densité ontologique. Le ciel ne parle plus. Il tourne. Il brûle. Il se mesure. Il fascine encore, certes, mais à bonne distance, sous contrôle conceptuel.

Chez Vance, le ciel n’a pas entièrement rendu les armes. Il n’est pas simplement l’espace. Il reste une zone d’épaisseur, un lieu possible d’irruption, de signe, d’épreuve. Pour les Européens, un phénomène non identifié appelle un protocole. Pour lui, il appelle aussi une herméneutique. Qu’est-ce qui se manifeste ici ? À quel ordre cela appartient-il ? D’où cela vient-il vraiment ? Que cherche cette apparition ? Le réflexe n’est déjà plus le même. Les premiers cherchent une cause ; lui soupçonne aussi une intention.

Le monde n’est pas neutre, il est disputé

C’est peut-être là le point décisif. Dans le monde de Vance, le réel n’est pas neutre. Il n’est pas seulement compliqué. Il est disputé. Il y a du bien et du mal, non comme simples préférences morales ou constructions sociales, mais comme forces réelles, actives, structurantes. Le mal n’y est pas seulement une défaillance humaine, une erreur de jugement, un effet systémique. Il peut prendre une forme plus dense, plus rusée, plus insinuante. Il trompe. Il brouille. Il emprunte des masques.

Dans un tel univers, l’hypothèse démoniaque n’est pas plus absurde que l’hypothèse extraterrestre. Elle est même, d’une certaine façon, plus organique. Elle maintient l’étrange à l’intérieur d’une grammaire chrétienne du monde. Elle refuse de livrer l’inconnu au seul imaginaire technoscientifique. Elle dit que tout ce qui dépasse n’est pas forcément cosmique au sens moderne ; cela peut être spirituel au sens ancien. Voilà ce qu’une grande partie de l’Europe ne supporte plus d’entendre, non seulement parce qu’elle n’y croit plus, mais parce qu’elle a perdu l’habitude même de penser dans cette langue.

Le converti n’a pas quitté le monde, il l’a réépaissi

Il faut ici revenir à la biographie intellectuelle de Vance. Sa conversion au catholicisme n’est pas un détail de parcours, encore moins un accessoire identitaire. Elle éclaire au contraire son geste entier. On aurait tort d’imaginer une conversion de façade, purement tribale, purement électorale. Ce qui frappe chez lui, c’est moins l’affichage religieux que la manière dont la foi semble lui avoir redonné une structure du réel. Le monde redevient vertical. L’histoire retrouve une dimension morale. L’individu cesse d’être une monade flottante. La famille, la transmission, le péché, la responsabilité, la communauté, l’ordre, tout cela revient ensemble.

Ce retour n’est pas sentimental. Il est ontologique. Vance ne semble pas avoir ajouté de la religion à une vision du monde déjà constituée ; il a plutôt remplacé un univers plat par un univers hiérarchisé. C’est cela qui le rend si peu européen au sens contemporain du terme. L’Europe peut encore croire, mais elle croit souvent dans un monde déjà fragmenté, déjà sectorisé, déjà domestiqué par la séparation des sphères. Vance, lui, paraît croire dans un monde encore entier.

Aliens contre démons ou la bataille des cosmologies

Car enfin, qu’est-ce qu’un alien dans l’imaginaire moderne ? Une altérité radicale, certes, mais une altérité intégrable au grand récit de la science. L’extraterrestre, même terrifiant, appartient au cosmos objectivable. Il relève du vivant, de l’évolution, de la distance, de la matière, d’une intelligence autre mais pensable dans les catégories du monde physique. Il étend notre univers ; il ne le renverse pas.

Le démon fait tout autre chose. Il ne prolonge pas le monde moderne, il le perce. Il rappelle qu’il pourrait exister des intelligences sans astronef, des présences sans planète, des opérations sans mécanique visible. Il ne déplace pas seulement la question du « quoi ». Il déplace le « où » et le « comment ». Il réintroduit brutalement l’idée qu’il existe peut-être des réalités qui ne relèvent pas d’une autre galaxie, mais d’un autre plan de l’être. Pour un esprit chrétien fortement structuré, l’hypothèse est plus grave, mais aussi plus cohérente que le folklore galactique.

En cela, Vance ne choisit pas seulement entre deux théories. Il choisit entre deux cosmologies. D’un côté, l’univers infini de la modernité technique, ouvert aux surprises mais refermé sur la matière. De l’autre, un cosmos moral, stratifié, où l’invisible peut agir sans demander la permission à la physique populaire. L’Europe contemporaine habite presque exclusivement le premier. Vance continue, au moins partiellement, de raisonner dans le second.

L’ordre, la frontière, le discernement

Cette cosmologie n’est pas indépendante de sa politique. Bien au contraire. Vance pense déjà la société comme un ordre fragile qu’il faut défendre contre des forces de dissolution. Frontières, famille, natalité, continuité culturelle, autorité, enracinement, loyautés concrètes : rien de tout cela, chez lui, n’est purement gestionnaire. Tout prend place dans une vision morale de la civilisation. Il ne s’agit pas seulement de faire fonctionner l’État. Il s’agit d’empêcher une décomposition.

Son insistance sur l’ordo amoris, cet ordre des attachements et des obligations, en donne un aperçu très net. On peut juger sa lecture discutable, sélective ou instrumentale ; elle n’en révèle pas moins une logique profonde. Le monde est structuré. Les devoirs ne sont pas interchangeables. Les proximités comptent. La famille précède l’abstraction, la communauté précède l’illimité, la nation précède l’humanité envisagée comme pure idée liquide. Cette pensée est contestable, mais elle possède un axe. Elle repose sur la conviction qu’un ordre juste suppose des rangs, des limites, des fidélités.

Or celui qui pense ainsi la cité pensera souvent ainsi le cosmos. L’inconnu n’est pas automatiquement une richesse. Il peut être une intrusion. L’altérité n’est pas toujours une promesse. Elle peut être un agent de confusion. Le phénomène inexpliqué n’est pas spontanément romantisé. Il doit être discerné, éprouvé, classé. Est-il bon ? Est-il trompeur ? Est-il de nature à désorienter l’homme ? Chez Vance, l’imaginaire politique du gardien et l’imaginaire spirituel du veilleur semblent se rejoindre.

L’Amérique biblique derrière l’Amérique technologique

C’est ce qui rend sa parole si américaine, mais d’une Amérique que l’Europe regarde mal. Derrière la superpuissance technologique, derrière les satellites, les géants du numérique, l’appareil militaire, la bureaucratie de sécurité nationale, il demeure un vieux pays biblique, traversé par l’idée que l’histoire visible est soutenue, doublée, trouée par une histoire invisible. Un pays où la frontière n’a jamais cessé tout à fait d’être spirituelle. Un pays où l’on peut encore penser que la lutte politique n’est pas séparée du combat contre les puissances de la confusion.

Les Européens auraient tort de prendre cette dimension pour une pure survivance archaïque. Elle n’est pas une relique. Elle est une énergie. Elle continue d’organiser des imaginaires, des votes, des fidélités, des discours de gouvernement. Chez certains acteurs, elle se combine même à la haute technologie, au nationalisme industriel, à l’État fort, au populisme de civilisation. Ce mélange paraît monstrueux parce qu’il unit ce que notre histoire a appris à dissocier. Mais aux États-Unis, cette hybridation n’a rien d’impossible. Elle est parfois le cœur du réacteur.

Pourquoi cette parole dérange vraiment

Ce qui trouble les Européens, en vérité, ce n’est pas seulement le retour du démon. C’est le retour d’un monde interprétable dans sa totalité. L’Europe vit dans des sociétés où tout est découpé, spécialisé, externalisé. La politique gère. La science explique. La religion console. La culture met à distance. Vance, lui, semble réassembler les morceaux. D’une manière qui déplaît souvent, d’une manière discutable, parfois inquiétante, mais il les réassemble. Il parle comme si famille, frontières, déclin moral, vérité religieuse, destin de l’Occident et phénomènes aériens étranges participaient encore d’un même univers. C’est cette unité retrouvée, même sous une forme dure, qui heurte.

Car l’homme contemporain, saturé de procédures et de données, recommence aussi à désirer du cosmos. Il ne supporte plus très bien l’émiettement. Il cherche des récits qui totalisent. Chez les uns, cela passe par la méditation, l’ésotérisme chic, les spiritualités flottantes. Chez d’autres, par le complotisme. Chez Vance, cela prend la forme d’un réarmement chrétien et politique. Pas une brume. Une doctrine. Pas une vague intuition. Un ordre de lecture.

Une singularité, même dans son propre camp spirituel

Il faut enfin rappeler un point essentiel. Cette lecture des ovnis comme manifestations démoniaques n’est pas la position catholique standard. Le catholicisme contemporain, dans ses expressions institutionnelles, ne ferme pas la porte à l’hypothèse d’une vie extraterrestre et distingue volontiers entre spéculation théologique et enquête scientifique. Sur ce point, Vance n’est donc pas simplement « catholique ». Il est catholique à sa manière, dans une tonalité plus combative, plus postlibérale, plus américaine, plus polarisée.

C’est pourquoi sa phrase mérite mieux que le sarcasme. Elle mérite un diagnostic. Elle signale l’émergence, au sommet de l’État américain, d’une droite qui ne veut plus seulement gouverner les comportements, mais réordonner le réel. Une droite pour laquelle la politique ne consiste plus seulement à arbitrer les intérêts, mais à nommer le bien, le mal, les fidélités, les ennemis, les menaces visibles et invisibles. Une droite qui ne se contente plus d’habiter le monde moderne ; elle veut le juger depuis un au-delà de ses propres catégories.

En définitive, J. D. Vance déroute moins parce qu’il parle de démons que parce qu’il parle encore à partir d’un monde plein. Un monde où le ciel n’est pas seulement du vide sidéral, où le mal n’est pas seulement une catégorie psychologique, où la civilisation n’est pas seulement un arrangement juridique, où la politique n’est pas seulement de l’administration, où l’invisible n’est pas une affaire classée.

Les Européens, surtout dans leurs élites, ont appris à penser par fragments. Vance pense par cosmos. Voilà, pour eux, l’étrangeté. Mais ce qui nous paraît étrange n’en est pas une dans son propre système. C’est même, peut-être, ce qui en constitue la cohérence.