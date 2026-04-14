Laillé près de Rennes. Le Festival En Chemin ! fait éclore dix jours de fête, de nature et de curiosité

La commune de Laillé donnera rendez-vous au public du 22 au 31 mai 2026 pour une nouvelle édition du Festival En Chemin !, installé place des Écoles publiques. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement entend mêler esprit festif, sensibilisation écologique et convivialité printanière autour d’un thème aussi discret qu’essentiel : les insectes et autres petites bêtes.

À Laillé, le printemps 2026 aura donc ses couleurs, ses musiques, ses balades et ses émerveillements minuscules. Avec En Chemin !, la commune poursuit le développement d’un rendez-vous devenu, au fil des éditions, bien davantage qu’une simple animation locale. Pensé comme une fête de rencontre, de découverte et de partage, le festival assume une double ambition : rassembler les habitants dans toute leur diversité et faire passer, sans lourdeur, un message de préservation du vivant.

Un festival populaire pour regarder autrement le monde vivant

L’édition 2026 choisit de placer au centre de sa programmation les insectes, ces êtres minuscules dont dépend pourtant une grande part de nos équilibres biologiques. Pollinisateurs indispensables, acteurs invisibles de la reproduction des plantes à fleurs, maillons décisifs de la biodiversité, ils deviennent ici le fil conducteur d’un événement qui veut à la fois instruire, divertir et sensibiliser. Le pari est habile. En ramenant l’attention vers ces présences souvent négligées, voire mal aimées, le festival invite à un léger déplacement du regard. Ce qui paraît petit redevient immense.

Laillé ne se contente pas d’aligner un thème environnemental de plus. En Chemin ! cherche plutôt à faire sentir que la nature n’est pas un décor extérieur à nos vies, mais un monde commun dont nous dépendons chaque jour. C’est pourquoi la manifestation se présente comme une fête du vivant autant qu’un moment culturel et familial.

Une programmation pensée comme une montée en puissance

Le festival s’étendra du 22 au 31 mai, avec un point culminant annoncé pour le dimanche 31 mai. Cette journée d’apogée devrait rythmer toute la place des Écoles autour d’une succession de temps forts. La matinée sera orientée vers les balades, trails et activités plus longues, avant l’arrivée d’une ambiance plus musicale et gourmande à l’heure du déjeuner. Un marché de producteurs est notamment annoncé à partir de 11 heures. Puis l’après-midi laissera place à une multiplication des propositions : animations, spectacles, découvertes, échanges et moments à vivre selon les envies de chacun.

L’esprit du festival repose justement sur cette liberté. On pourra y flâner, s’y arrêter longuement, écouter, goûter, participer, apprendre ou simplement se laisser porter par l’atmosphère. L’événement promet ainsi une forme de fête accessible, souple, non intimidante, tournée aussi bien vers les familles que vers les promeneurs curieux, les amateurs de nature ou les habitants désireux de retrouver un moment collectif à l’échelle de la commune.

Une place des Écoles transformée en archipel d’espaces thématiques

Pour donner corps à cette promesse, plusieurs espaces seront aménagés sur le site. La scénographie semble pensée pour faire circuler le public entre des ambiances complémentaires. La Scène de la Cigale accueillera concerts, spectacles et conférence. Le Village regroupera les stands ainsi qu’une structure à coconstruire. Le Cocon sera dédié aux projections de films et aux siestes sonores. Le Bosquet offrira un lieu de jeux et de repos. Le Nid réunira danse et assises devant la scène. Enfin, la Ruche abritera le marché.

Cette organisation en espaces aux noms évocateurs dit assez bien la tonalité générale du festival. Il ne s’agit pas seulement d’occuper un lieu, mais de composer un petit paysage temporaire, un territoire de circulation où l’on passe d’une proposition à l’autre comme on traverse différentes strates d’un jardin vivant.

Une manifestation festive, écologique et conviviale

Laillé revendique clairement la dimension festive du rendez-vous. Le festival s’inscrit dans la continuité d’un événement autrefois intitulé Chemins Faisons, qui a récemment fait l’objet d’une refonte. Nom, identité visuelle et programmation ont été repensés afin d’affirmer davantage l’esprit de fête tout en conservant comme ligne directrice la transition écologique. Ce repositionnement n’est pas anodin. Il traduit une volonté de sortir du seul registre pédagogique pour proposer un événement plus large, plus incarné, plus chaleureux, susceptible de toucher un public vaste et intergénérationnel.

Cette 6e édition entend ainsi conjuguer sensibilisation et plaisir. Les objectifs affichés sont clairs : rassembler, mettre en avant la biodiversité du territoire, faire connaître les insectes au grand public, transmettre un message de préservation et proposer une programmation festive et culturelle. Autrement dit, faire en sorte que l’écologie ne soit pas seulement expliquée, mais vécue.

Restauration, accès, bénévolat : un événement pensé pour être facilement partagé

Le festival misera également sur la convivialité concrète. Côté restauration, le public trouvera sur place l’espace Le Garde-Manger, avec la Maison des jeunes de Laillé pour les boissons, produits sucrés et une proposition végétarienne, le camion-restauration La BaZH de Bruz pour galettes, frites et crêpes, ainsi que Mademoiselle Fayelle pour les glaces.

L’accès se veut simple. Des emplacements pour vélos seront disponibles. Depuis Rennes, les bus 79 et 80 permettent de rejoindre l’arrêt Point du jour, situé à deux minutes à pied du festival. Pour les automobilistes, plusieurs parkings sont indiqués, notamment place Milevsko, rue du Point du Jour et boulevard du Commandant Cousteau, via la sortie D41 Laillé. La commune encourage également le covoiturage.

Enfin, les personnes souhaitant s’engager dans l’organisation pourront rejoindre l’aventure comme bénévoles. Un contact dédié est annoncé par la mairie, signe que En Chemin ! entend aussi s’appuyer sur une énergie collective locale.

À Laillé, une manière douce et joyeuse de faire territoire

Dans bien des communes, les événements liés à l’environnement peinent parfois à dépasser le cercle des convaincus. Le mérite d’En Chemin ! est précisément d’essayer autre chose. Le festival ne moralise pas, il attire. Il ne dramatise pas, il relie. Il fait du savoir un jeu, du commun une fête, du vivant une expérience sensible. À travers les insectes, c’est finalement une certaine idée du territoire qui se dessine : un territoire attentif à ce qui le compose, heureux de se retrouver, capable d’apprendre en célébrant.

Du 22 au 31 mai 2026, la place des Écoles publiques de Laillé deviendra donc un lieu de passage, de rencontres et d’échos. Un endroit où l’on viendra autant pour partager un moment ensemble que pour redécouvrir, à hauteur d’herbe et d’aile, la richesse du monde qui nous entoure.

Informations pratiques

Festival En Chemin !

Du 22 au 31 mai 2026

Place des Écoles publiques, Laillé

Événement gratuit et ouvert à tous