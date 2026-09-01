Landerneau. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Finistère, à Landerneau, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Treize Lunes — Landerneau
- Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya XVIIe siècle, Maison Duthoya, Landerneau
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Duthoya — Landerneau
- Après-midi jeux à la galerie de Rohan, Galerie de Rohan, Landerneau
19 septembre 2026 à 14h00
Galerie de Rohan — Landerneau
- Visite guidée historique du Jardin des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Visite guidée – Côté Léon : Âge d’or & patrimoine, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau
- Les archives sortent de leurs boîtes, Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau
- Contes en musique sur le thème des plantes, Jardin des Bénédictines, Landerneau
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? », Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales — Landerneau
- Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas, Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas, Landerneau
20 septembre 2026 à 11h30
Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas — Landerneau
- Du potager des religieuses au thé de Landerneau, à la découverte du thé des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Les joies du Calvaire, Jardin des Bénédictines, Landerneau
20 septembre 2026 à 15h00
Jardin des Bénédictines — Landerneau
- Visite guidée bilingue de l’exposition Ludique & Poétique, Galerie de Rohan, Landerneau
20 septembre 2026 à 16h00
Galerie de Rohan — Landerneau
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)