Le Point de Rosée 2026. En vallée de Corbinières, une saison culturelle pour redécouvrir le sacré

Et si le sacré ne se cachait pas seulement dans les sanctuaires, mais aussi dans un marais, un vol d’oiseaux, une pierre levée, une église de campagne ou un sentier au-dessus de la Vilaine dans la vallée de Corbinières ?

Avec sa saison 2026, intitulée Sacré, Le Point de Rosée propose bien davantage qu’une programmation culturelle : une manière de ralentir, d’ouvrir les sens et de regarder autrement la vallée de Corbinières, entre nature, patrimoine et mémoire des lieux.

En Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon, ce projet culturel pluridisciplinaire poursuit son geste singulier. Ici, il ne s’agit ni d’empiler les événements ni de plaquer du spectacle sur un décor. Le Point de Rosée cherche au contraire à faire vibrer un territoire. Promenades guidées, balades contées, conférences en plein air, récitals et chants sacrés composent une saison qui prend le paysage au sérieux, comme une matière vive, historique, sensible — presque intérieure.

Une saison 2026 placée sous le signe du sacré discret

Le fil rouge de cette nouvelle édition tient en une intuition simple et profonde, magnifiquement résumée par Christian Bobin : « Le sacré est peut-être simplement ce qui mérite d’être regardé avec une attention infinie. » Tout est là. Le Point de Rosée ne convoque pas le sacré comme une abstraction intimidante ni comme une grandiloquence religieuse. Il l’aborde comme une qualité de présence au monde, une intensité du regard, une manière d’habiter les lieux avec plus de lenteur, plus d’écoute et plus de disponibilité.

Dans cette perspective, la vallée de Corbinières devient bien plus qu’un cadre. Avec ses bois, ses levées, ses marais, ses églises, ses promontoires et ses mégalithes, elle apparaît comme une géographie du lien. On y pressent une continuité entre le vivant, l’histoire humaine et les formes symboliques qui, depuis des siècles, tentent de donner sens à la terre. Le Point de Rosée a l’intelligence rare de ne pas forcer ce mystère. Il l’approche avec tact, par petites touches, en laissant le paysage parler.

Une affiche comme un seuil entre ciel et terre

Cette orientation se lit déjà dans l’affiche de la saison, dessinée par Mandragore. Un cygne y plonge du ciel vers la vallée de Corbinières, dans une composition inspirée de la perspective de l’Ermitage. Le bleu marial et l’or solaire s’y répondent avec délicatesse, comme deux polarités secrètes — l’intériorité et la lumière, le silence et la révélation. En contrebas, la Vilaine recueille des reflets bleus, comme si le ciel venait se déposer dans l’eau.

L’image ne cherche pas l’effet spectaculaire. Elle invite plutôt à sentir une circulation, une traversée, un passage entre le visible et l’invisible, le territoire vécu et ce qui le dépasse. Tout l’esprit de la saison est là : une spiritualité des seuils, des lisières, des résonances.

Au printemps et en été, le sacré se cherche dans les marais, les pierres et les récits

La saison s’ouvrira le dimanche 26 avril 2026 à Sainte-Anne-sur-Vilaine avec Les Oiseaux du sacré, une promenade guidée dans les marais de la chapelle Sainte-Anne. Voilà une entrée en matière particulièrement juste. Depuis l’Antiquité, les oiseaux occupent une place centrale dans les représentations symboliques : créatures du passage entre ciel et terre, figures de messagers, présences observées autant pour leur beauté que pour ce qu’elles semblaient annoncer. Avec les membres de l’association Falco, Patrice Vannier et Agnès Girard, ainsi qu’avec Jacques Féréol, passionné de photographie animalière, cette balade articulera observation naturaliste, imaginaire ancien et attention à la biodiversité locale. Une manière de rappeler que regarder vraiment la nature, c’est déjà entrer dans une forme de profondeur.

Le dimanche 31 mai, changement d’atmosphère mais non d’intensité avec Song of Freedom à l’église Saint-Pierre de Guipry-Messac. Le gospel y fera entendre une autre modalité du sacré, plus collective, plus vibrante, plus incarnée dans le souffle et la voix. Sous la direction de Sonya Pinçon, accompagnée au piano par Edouard Leys, cette chorale bretonne défend un gospel moderne, fervent, généreux, capable d’emporter le public par sa puissance autant que par sa chaleur. Après les oiseaux, les voix ; après la marche, l’élan choral.

Le dimanche 14 juin, la programmation prendra un tour plus archéologique et paysager avec Le Sacre d’un territoire, promenade-conférence proposée par Jacky Meslin autour du site des Grées, à Guipry-Messac. L’approche annoncée est précieuse, car elle évite les dérives ésotériques qui flottent trop souvent autour des mégalithes. Il s’agira ici de comprendre comment certains lieux s’imposent dans l’espace, structurent le regard et deviennent des repères humains avant même d’être des objets de récit. Lire un territoire, voir comment les reliefs, les orientations et les lignes de force ont pu guider l’implantation des pierres, c’est redonner aux paysages leur densité historique. Le sacré, alors, n’est plus une fumée mystique ; il redevient une construction sensible, culturelle et collective.

Le dimanche 28 juin, c’est à Pléchâtel, sur le site de La Levée, qu’aura lieu Sacrés contes !, parcours conté et musical avec Jean-Pierre Mathias et Baptiste Chéné. Le lieu s’y prête admirablement. Entre falaise de schiste, promenade à flanc de coteau, ancienne organisation religieuse du territoire et proximité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, La Levée condense à elle seule plusieurs couches de mémoire. Le récit et la musique y agiront comme des révélateurs. Non pour folkloriser le site, mais pour lui redonner sa capacité d’enchantement.

Le dimanche 12 juillet, retour en vallée avec La Vallée sacrée, promenade contée à la Grotte de l’Ermite, sur le site de l’Ermitage à Guipry-Messac, en partenariat avec la médiathèque. Guidée par Ozégan, conteur-musicien bien connu pour ses balades en Brocéliande et ses répertoires nourris de légendes, de sagesse et de traditions orales, cette proposition semble concentrer toute la vocation du Point de Rosée : faire d’un belvédère naturel un espace d’écoute, d’imaginaire et de transmission. Ici, le sacré prend la forme d’un surplomb, d’un souffle, d’un récit qui épouse la roche et la lumière.

À l’automne, le sacré se poursuit entre mégalithes, violoncelle et chants du pays gallo

La programmation d’automne prolongera ce tissage délicat entre sciences humaines, création artistique et expérience intérieure. Le dimanche 13 septembre, Jacky Meslin reviendra à Langon pour une seconde promenade-conférence sur le site des Demoiselles, cette fois autour d’un ensemble mégalithique remarquable. L’enjeu sera moins d’empiler des savoirs que de faire comprendre comment menhirs, architectures de pierre et organisation funéraire dessinent une vision du monde. Là encore, l’intelligence de cette programmation tient à son équilibre : ne jamais congédier la sensibilité, sans jamais trahir les données scientifiques.

Le dimanche 4 octobre, à l’église Saint-Pierre de Langon, le violoncelliste Sary Khalifé proposera Aux sources du sacré, un récital entre traditions orientales et répertoire classique, en partenariat avec l’association Arcades. Le choix de cet artiste franco-libanais paraît particulièrement inspiré. Son langage musical, à la croisée des cultures et des répertoires, fait du concert non un simple moment d’exécution, mais une expérience d’écoute profonde, presque méditative. Dans une saison consacrée au sacré, la musique trouve ici sa juste place : non comme illustration, mais comme passage intérieur.

Enfin, le dimanche 8 novembre, l’église Sainte-Anne de Sainte-Anne-sur-Vilaine accueillera Souffles sacrés, concert conçu avec Wenceslas Hervieux, Erwan Hamon et Mathieu Hamon, en partenariat avec La Bogue d’Or. Cette traversée des chants sacrés du pays gallo promet un moment rare, où la tradition bretonne de Haute-Bretagne sera revisitée avec exigence et intensité. Après les pierres, les oiseaux, les récits et le violoncelle, la saison s’achèvera dans le souffle ancien des voix et des instruments, comme si tout le territoire se remettait à chanter.

Une autre idée de la culture, enracinée et hospitalière

Ce qui rend Le Point de Rosée particulièrement attachant tient aussi à sa manière de concevoir l’action culturelle. Ici, pas de séparation rigide entre culture savante et culture locale, entre art et médiation, entre patrimoine et création. Tout dialogue. Une promenade ornithologique peut rejoindre une réflexion sur les imaginaires anciens ; un mégalithe peut devenir un point d’entrée vers l’archéologie sensible ; une église de bourg peut accueillir aussi bien le gospel qu’un récital aux accents orientaux ou un concert de tradition gallèse. Cette souplesse est une force. Elle donne à la saison une cohérence profonde sans jamais l’enfermer.

Il faut aussi saluer le rapport au territoire. Dans bien des programmations contemporaines, le paysage est un décor, au mieux un argument touristique. Ici, il devient partenaire. La vallée de Corbinières n’est pas utilisée ; elle est écoutée. Ses reliefs, ses bois, ses marais, ses pierres, ses édifices et ses horizons composent la véritable scène du projet. Le Point de Rosée rappelle ainsi, avec délicatesse, qu’il existe une culture de plein vent, de fond de vallée, de village et de sentier, capable d’élever sans jamais s’arracher au sol.

Mais où se cache cette vallée de Corbinières ?

La vallée de Corbinières se déploie au sud de Rennes, entre Guipry-Messac, Langon et Sainte-Anne-sur-Vilaine, dans le pays de Redon. Sculptée par la Vilaine, elle forme un vaste méandre encaissé — une cluse — bordé de bois, de falaises, de chemins et de points de vue remarquables. Encore relativement méconnue à l’échelle régionale, elle constitue pourtant l’un des paysages les plus singuliers d’Ille-et-Vilaine. Y venir pour une date du Point de Rosée, c’est donc aussi découvrir un territoire d’une grande richesse naturelle et patrimoniale, à environ 50 kilomètres au sud de Rennes.

Une invitation à regarder autrement

À l’heure où tant d’événements cherchent à capter l’attention par le bruit, l’accumulation ou l’effet, la saison Sacré du Point de Rosée choisit une voie plus rare : celle de l’attention, de la résonance et de la justesse. Elle ne promet pas des révélations tonitruantes. Elle propose mieux : des expériences modestes en apparence, mais susceptibles de déplacer durablement le regard.

Entre nature et patrimoine, sciences et contes, musique et mémoire des lieux, Le Point de Rosée compose ainsi une saison qui élève sans écraser, qui relie sans simplifier, qui ouvre sans dogmatisme. Une saison pour celles et ceux qui sentent confusément que certains paysages pensent avec nous, que certaines voix nous traversent plus qu’elles ne nous distraient, et que le sacré commence peut-être, en effet, là où nous consentons enfin à regarder le monde avec une attention infinie.

Infos pratiques

Le Point de Rosée – Saison 2026 « Sacré »

Saison culturelle pluridisciplinaire en vallée de Corbinières

Entre Guipry-Messac, Langon, Sainte-Anne-sur-Vilaine et Pléchâtel