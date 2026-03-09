Actualités littéraires. Romans, noir et vertige, font vibrer le mois de mars

Avec un léger parfum de renouveau, mars nous entraîne vers des horizons lumineux, peuplés de figures énigmatiques et bouleversantes. Des rivages marocains aux falaises normandes, des brumes islandaises aux intrigues les plus sombres, la littérature de ce printemps naissant nous invite à explorer la mémoire, le vertige de la création, les secrets enfouis et les renaissances inattendues.

Cofondatrice du Prix de la Closerie des Lilas et autrice d’une douzaine de romans, Emmanuelle de Boysson publie un nouveau texte porté par la mémoire et la puissance de la transmission. Tendre Maroc (Calmann-Lévy, 17 mars 2026, feuilleter) nous entraîne dans le sillage d’Emma, sur les traces vibrantes de son enfance. À Mohammedia, la maison familiale semblait posée au cœur d’un paradis, baignée d’air marin et de fleur d’oranger, parfumée aux cornes de gazelle. Mais derrière la douceur solaire des paysages, l’enfant cherchait inlassablement l’amour d’une mère plus tournée vers les plus démunis que vers ses propres enfants. Plus tard, pensionnaire à Casablanca, Emma découvre dans l’écriture un refuge — un espace de liberté pour apprivoiser l’absence. Entre nostalgie et quête intime, Tendre Maroc célèbre les racines, les silences et ces mots qui, parfois, réparent.

Troisième roman d’Édouard Jousselin, L’Illusionniste (Rivages, 11 mars 2026, feuilleter) explore les frontières poreuses entre fiction et réalité. Étienne Pois, comédien en crise, se retire dans un hôtel face à l’Atlantique pour écrire une pièce capable de conjurer ses doutes. Son héroïne prend peu à peu les traits de la réceptionniste de nuit, jeune femme prisonnière d’un quotidien monotone. Mais tandis qu’il façonne son intrigue, Étienne semble lui-même happé par une fiction qui le dépasse. Les miroirs se multiplient, le réel vacille. Roman sur la création, le désir de reconnaissance et les mirages du succès, L’Illusionniste explore avec finesse la part d’ombre qui accompagne toute quête de lumière — pour le meilleur comme pour le pire.

Avec La Nuit des juges (Zulma, 12 mars 2026, feuilleter), Hubert Haddad revient au format de la nouvelle. De l’atelier d’un peintre hanté par ses toiles inachevées à une librairie devenue lieu de résistance bientôt frappée par la censure, chaque récit explore la fragilité des êtres et le vacillement des destinées. Dans cet univers énigmatique et intensément poétique, les ombres deviennent métaphores, et une lumière tremblante persiste au cœur de la nuit.

Écrivaine franco-américaine aux racines guadeloupéennes et normandes, Jennifer Richard publie Chemin des falaises (Grasset, 18 mars 2026, feuilleter), un roman d’une grande délicatesse sur le deuil et la reconquête de soi. Marie, qui a toujours détesté la campagne et les chiens, se retrouve recluse dans un hameau normand après la mort accidentelle de son mari. Face aux vents du large et à la présence imposante d’un malinois, elle se confronte à l’absence. Entre ciel immense et falaises abruptes, chaque rencontre fissure un peu plus sa solitude. Peu à peu, au rythme des marées, le désir de vivre réapparaît.

Littérature étrangère : héritages, lyrisme et dystopie

Avec Ce qui reste (Gallimard, 5 mars 2026, trad. Bernard Lortholary), l’écrivain allemand Bernhard Schlink explore la finitude. À soixante-seize ans, Martin apprend qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre. Face à l’urgence, il entreprend de mettre de l’ordre dans son existence. Non pas régler des comptes, mais choisir, avec lucidité, ce qu’il souhaite laisser en héritage — à sa femme, à son fils, et peut-être à lui-même. Quels souvenirs préserver ? Quelles vérités dire ou taire ? Avec sa sobriété et sa profondeur habituelles, Bernhard Schlink interroge l’essentiel : le poids de nos décisions, la possibilité du pardon et cette question vertigineuse — que reste-t-il d’une vie sinon l’amour que l’on a su donner ?

Dans Corps célestes à la lisière du monde (Christian Bourgois, 5 mars 2026, trad. Éric Boury), l’Islande du XVIIe siècle devient le théâtre d’un grand roman lyrique. Le révérend Pétur, homme tourmenté, écrit à une mystérieuse destinataire pour relater les drames qui secouent l’île. Entre intime et politique, passé et présent, Jón Kalman Stefánsson compose une fresque ample et bouleversante, dont la résonance contemporaine interroge la mémoire et la responsabilité des hommes face à l’histoire.

Rosa Montero remet en scène sa détective techno-humaine avec Des animaux difficiles (Métailié, 20 mars 2026, trad. Myriam Chirousse, premier chapitre). La détective Bruna Husky revient enquêter sur un attentat visant une entreprise promettant l’immortalité aux ultra-riches. Thriller futuriste autant que réflexion sur l’intelligence artificielle et l’hubris technologique, le roman interroge notre capacité à maîtriser les pouvoirs que nous créons.

Littérature noire : tensions intimes et secousses politiques

Plus de soixante romans noirs paraissent ce mois-ci. En voici quelques incontournables.

Avec La Colline (Seuil, 6 mars 2026, feuilleter), Mathilde Beaussault, autrice bretonne, signe un roman choral d’une intensité rare. Monroe, dix-sept ans, enceinte, est retrouvée en sang tandis que son bébé gît au fond d’un conteneur. En quelques heures, une famille se désintègre, révélant ses failles, ses silences et ses zones d’ombre.

Dans La saison des pluies (Hervé Chopin, 5 mars 2026, feuilleter), secrets intimes et grande Histoire s’entrelacent. Claire, bénévole en soins palliatifs, voit sa vie basculer après une rencontre décisive. Paul Colize signe un polar à la fois intime et politique.

Avec Le miroir brisé (Métailié, 6 mars 2026, trad. Céline Schwaller, premier chapitre), Chris Brookmyre mêle suspense et humour. Penny Coyne, vieille dame perspicace d’un village écossais, s’allie à Johnny Hawke, détective de Los Angeles. Un duo improbable pour une enquête pleine de rebondissements.

À (re)découvrir en poche

Leïla Slimani

J’emporterai le feu (Folio, 5 mars 2026) clôt magnifiquement la saga Le Pays des autres, fresque familiale ample et romanesque.

Gabriella Zalapì

Dans Ilaria ou la conquête de la désobéissance (Zoé poche, 5 mars 2026), une enfant traverse l’Italie aux côtés d’un père qui vient de la kidnapper. Dans une langue rapide, précise et sensible, le roman raconte de l’intérieur l’effondrement d’une petite fille qui observe et ressent tout.

Chris Whitaker

Dans Toutes les nuances de la nuit (Pocket, 12 mars 2026, trad. Cindy Colin-Kapen), un adolescent disparu réapparaît après 307 jours. Mais l’enquête, elle, ne fait que commencer. Un roman noir puissant sur les cicatrices de l’adolescence.

Mars s’annonce donc riche et contrasté. À chacun désormais de choisir son voyage littéraire.