Littérature. Finistère, le dernier roman d’Anne Berest est paru !

La romancière Anne Berest consacre son œuvre à l’exploration de son arbre généalogique. Après La Carte Postale et Gabriële, elle déploie un nouveau chapitre sur ses origines paternelles avec Finistère, publié aux éditions Albin Michel le 20 août 2025.

Finistère est une œuvre romanesque : 442 pages à travers lesquelles Anne Berest poursuit sa grande exploration des transmissions invisibles et ses interrogations autour de la trans-généalogie. Une fois encore, elle livre à ses lecteurs une magnifique réflexion sur la famille. L’auteure s’inspire de la réalité qu’elle magnifie, pour dévoiler son histoire familiale.

Anne Berest illustre la petite histoire dans la grande Histoire. Elle remonte jusqu’à la vie de son arrière-grand-père finistérien, Eugène Berest qui, arrivé de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, se lance dans la production de choux-fleurs et d’oignons à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère. Il crée le Syndicat rural des agriculteurs du Léon en 1909, puis la coopérative La Bretonne. Elle relate aussi la vie de son grand-père, un professeur qui enseignait les lettres, le latin et le grec et qui a été le maire de Brest du 29 octobre 1973 au 21 mars 1977. Elle raconte aussi les relations parfois difficiles avec Pierre, son père et la grande histoire d’amour de ses parents. L’auteure décrit la création des premières coopératives paysannes, l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village du Léon, la destruction de la ville de Brest, les événements de mai 1968, les relations de la Bretagne avec Paris et leurs tensions …

Anne Berest commence son récit et raconte qu’à chaque vacances, la famille quittait sa banlieue ouest de Paris, avec pour destination la Bretagne, le pays où sont nés son père et son grand-père, et le père de celui-ci avant lui. Le voyage débutait gare Montparnasse, sous les fresques murales du plasticien Victor Vasarely avec leurs formes hexagonales répétitives et leurs motifs cinétiques, dont les couleurs saturées s’estompaient au fil du temps, et dont l’instabilité visuelle se transformait, année après année, en incertitude…

Biographie

Anne Berest est née à Paris le 15 septembre 1979. Pierre, son père, est ingénieur et Lélia, sa mère, est linguiste. Même si Anne Berest échoue au concours d’entrée à l’École normale supérieure, et qu’elle suit des études théâtrales en dramaturgie baroque, son chemin passe par l’écriture.

Elle crée en 2001 la revue théâtrale Les Carnets du Rond-Point, dont elle est rédactrice en chef pendant cinq ans au Théâtre du Rond-Point dans le 8e arrondissement de Paris. Cinq ans plus tard, elle fonde son entreprise Porte-Plume, qui réalise des livres de mémoire familiale pour des anonymes.

Anne Berest

En 2010, Anne Berest publie son premier roman : La Fille de son père et se consacre, dès lors, entièrement à l’écriture romanesque et scénaristique. Elle est aussi la créatrice de Mytho, la série télévisée en douze épisodes, diffusée sur la chaîne Arte ; elle reçoit de nombreux prix, à la fois pour son roman et pour sa série télévisée !

Son second roman sort en 2012, titré Les patriarches. Elle enchaîne l’écriture, d’abord lorsque le fils de Françoise Sagan lui commande un livre sur sa mère ; elle écrit en 2014 : Sagan 1954, puis avec Recherche femme parfaite en 2015, elle sort son quatrième livre, un roman féministe, qui donne à réfléchir sur les injonctions à la perfection que subissent les femmes dans la société contemporaine.

En 2017, Anne Berest écrit Gabriële avec Claire, de trois ans sa cadette, elle aussi écrivaine. Le roman à quatre mains est le premier d’une série consacrée aux différents membres de son arbre généalogique. Le lecteur est plongé, dès 1908 dans la rencontre entre Gabriële Buffet, une jeune femme de vingt-sept ans, indépendante, musicienne et féministe, et Francis Picabia, un peintre à succès, qui ne sont autres que les grands-parents maternels des deux auteures !

les soeurs Berest

En août 2021, Anne Berest continue sa série de romans consacrés aux différents membres de son arbre généalogique, avec La carte postale, qui est à la fois un récit sur les origines de l’auteure et aussi une enquête. Elle retrace le destin des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine, pour arriver finalement à Paris avec la guerre et son désastre ! Elle tente de comprendre pourquoi sa grand-mère Myriam est la seule qui échappe à la déportation. Le roman de ses ancêtres est aussi une recherche sur la signification du mot Juif, dans une vie laïque…

Avec la sortie de Finistère, son dernier roman et troisième de la série, Anne Berest cherche à comprendre ce que nous transmettent nos ancêtres, et comment nous en affranchir…

Finistère, de l’écrivaine Anne Berest – Editions Albin Michel – parution le 20 août 2025 – 432 pages.