Le pari fou des Ludions à Carolles ou l’art en partage

Carolles, à deux pas de Granville, vous situez ? Une falaise qui domine la baie du Mont-Saint-Michel, une vallée du Lude que la légende relie à un affrontement entre Satan et l’archange saint Michel, une plage de galets avant les étendues de sable plus loin, et tout un imaginaire maritime où flottent encore les silhouettes des bisquines, ces bateaux emblématiques de la baie, taillés pour la pêche comme pour la régate. Ceux qui n’ont pas le pied marin peuvent toujours rêver, épuisette à la main, de crevettes grises, de bouquets, d’embruns et d’horizons changeants. Dans ce village d’un peu moins de 800 habitants, les oiseaux aussi sont chez eux, de la fauvette pitchou au bouvreuil pivoine, en passant par la mésange nonnette.

Pourquoi donc Carolles, modeste station balnéaire en apparence, mérite-t-elle aujourd’hui toute notre attention ? À cause des Ludions, un festival d’art singulier, chaleureux et remarquablement inventif, qui s’est imposé en quelques années comme l’un des rendez-vous les plus attachants du printemps normand. En 2026, l’événement revient du 15 au 17 maipour une nouvelle édition fidèle à son esprit d’origine : faire entrer l’art dans les maisons, au plus près des habitants, des visiteurs et des paysages.

Le principe est aussi simple que séduisant. Pendant trois jours, vingt maisons particulières de Carolles ouvrent leurs portes au public pour accueillir les œuvres de vingt-neuf artistes sélectionnés. Peinture, sculpture, céramique, photographie, écriture : le festival décloisonne les pratiques et fait circuler les visiteurs d’un lieu à l’autre dans une atmosphère de promenade curieuse, presque domestique, où l’art quitte les cimaises intimidantes pour retrouver une forme de proximité sensible. À cela s’ajoutent des déambulations théâtrales, des soirées conviviales, des temps de musique et un atelier d’écriture dont les textes sont ensuite lus en public. Le festival ne montre pas seulement des œuvres ; il fabrique du lien.

C’est peut-être là que réside la réussite des Ludions. Le festival ne se contente pas d’exposer. Il rassemble. Il transforme un village en parcours esthétique, les maisons en seuils d’hospitalité, les rencontres en expériences. On y passe d’une toile à une conversation, d’un jardin à une lecture, d’un salon à un concert, avec cette impression rare que la création n’est pas réservée à quelques-uns mais proposée à tous, dans un esprit d’échange et d’attention.

Comment choisir, dans un tel foisonnement ? Le plus sage est encore d’aller parcourir le site du festival, tant la programmation donne envie de tout voir. Mais pour en esquisser l’esprit, on peut s’arrêter sur deux artistes venus d’horizons très différents, et qui disent bien l’ouverture internationale des Ludions.

Olga Rocher, formée en Russie, diplômée de l’Académie d’art et de design de Saint-Pétersbourg en 2011, vit en France depuis 2018. Son travail sur tissu, nourri par une solide formation classique, mêle peinture, pigments, cire et procédés hérités du batik chaud. Ses œuvres, souvent traversées de craquelures, de transparences et d’intensités chromatiques, semblent révéler quelque chose de l’intériorité humaine, de ses fragilités, de ses tensions secrètes. Elle enseigne également à Paris, dans le cadre de l’École de dessin classique fondée par Anna Filimonova au Conservatoire Rachmaninoff.

Autre présence marquante, Ahmed Kleige, artiste originaire d’Alep et vivant au Liban, inscrit son œuvre dans une mémoire blessée de l’histoire contemporaine. Chez lui, les visages deviennent parfois des présences presque effacées, les regards semblent porter le poids du désastre, et la peinture se fait à la fois cri contenu, témoignage et résistance. Ce qui affleure dans ses toiles, c’est une interrogation obstinée sur la dignité humaine, sur la liberté, sur ce qu’il reste de visible quand la violence a tout tenté pour réduire les vies à des chiffres. Sa présence à Carolles rappelle que les Ludions ne sont pas seulement un joli festival local, mais aussi un lieu où le monde entre, avec ses drames, ses exils, ses persistances.

Il faut enfin souligner un aspect particulièrement remarquable de l’aventure. Le festival a constitué au fil du temps une artothèque d’environ 150 œuvres originales, rendue possible par la générosité des artistes et des mécènes. Ces œuvres sont prêtées aux adhérents pour des sommes modestes, sur des périodes allant de quatre à douze mois. Lors de la dernière exposition annuelle, 90 œuvres ont ainsi été empruntées. Voilà sans doute l’une des plus belles prolongations possibles de l’événement : faire en sorte que l’art ne soit pas seulement regardé le temps d’un week-end, mais qu’il habite durablement les intérieurs, les gestes quotidiens, la vie ordinaire.

À Carolles, les Ludions ne défendent donc pas seulement une programmation. Ils défendent une idée. Celle d’un art vivant, partageable, hospitalier. D’un art qui circule entre les maisons, les voix, les générations et les sensibilités. D’un art qui n’écrase pas, mais qui approche. En ces temps de saturation et de vitesse, ce pari-là a quelque chose de précieux. Et même de rare.

Les Ludions, à Carolles, du 15 au 17 mai 2026.