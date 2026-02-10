La Maison du Canal rouvre à Hédé-Bazouges avec une exposition consacrée aux chauves-souris

Par
Unidivers
-
1450
Maison du Canal Hédé-Bazouges
Maison du Canal Hédé-Bazouges

Bonne nouvelle pour les curieux du canal d’Ille-et-Rance : la Maison du Canal rouvre au public à Hédé-Bazouges à partir du samedi 14 février 2026, avec une exposition temporaire consacrée aux chauves-souris. Un choix logique : avec 19 des 22 espèces présentes en Bretagne, le canal d’Ille-et-Rance est un terrain privilégié pour ces petits mammifères volants, discrets, essentiels, et souvent mal compris.

L’exposition se veut à la fois accessible et ludique : panneaux explicatifs imagés, maquettes à manipuler, jeux, objets et même une cabine sonore pour mieux apprivoiser ce monde nocturne. Au-delà de la visite, la Maison du Canal annonce un fil d’animations sur l’année : ateliers et sorties nocturnes pour apprendre, fabriquer, et observer autrement.

Premiers rendez-vous

  • Samedi 14 février 2026, 15 h : vernissage de l’exposition.
  • Mardis 17 et 24 février 2026, 15 h : ateliers (sur réservation via HelloAsso) :
    • Atelier menuiserie – fabrication de gîte à chauves-souris (à partir de 12 ans) : 5 € l’atelier ; 15 € atelier + gîte.
    • Atelier origamis – pliage chauve-souris (à partir de 6 ans) : 5 € par enfant.
  • Samedi 23 mai 2026 : Nuit de la chauve-souris – sortie nocturne.

Informations pratiques

  • Quand : du 14 février au 31 octobre 2026
  • Horaires : 14 h – 17 h 30 (tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches)
  • : Maison du Canal d’Ille-et-Rance, 12, La Magdeleine, 35630 Hédé-Bazouges
  • Tarif exposition : gratuit
  • Contact : 07 49 82 33 67contact@maisonducanal.bzh
  • Site : maisonducanal.bzh