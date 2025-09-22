Miss Bretagne 2025 : seize candidates en lice pour la couronne

Elles sont seize jeunes femmes à rêver du diadème. Une seule d’entre elles deviendra Miss Bretagne 2025 et s’assurera ainsi une place pour l’élection de Miss France 2026.
Le verdict tombera le vendredi 26 septembre 2025, lors d’une grande cérémonie organisée à la salle Océanis de Ploemeur (Morbihan). La soirée sera marquée par la présence d’Angélique Angarni-Filopon, actuelle Miss France 2025, qui remettra l’écharpe tant convoitée. La nouvelle reine de beauté régionale succédera à Marie Castel, Miss Bretagne 2024, qui aura l’honneur de clore son règne en passant le flambeau. Seize femmes, faut-il le dire, qui ne partent pas avec les mêmes chances de victoire…
Informations pratiques
- Date : vendredi 26 septembre 2025
- Lieu : Salle Océanis, Ploemeur (56)
- Billetterie : ouverte sur le site officiel et auprès des partenaires locaux
- Compte officiel : Miss Bretagne pour Miss France (@missbretagneoff) – plus de 14,5 k abonnés
- Photo officielle : (crédit Jimmy Perrotte / Agence 53×11)
Les candidates à Miss Bretagne 2025
- Lynn Kalla – Montauban-de-Bretagne – 1,74 m – 20 ans
- Salma Boumediene – Grâces – 1,77 m – 21 ans
- Romane Bosona – Mordelles – 1,77 m – 20 ans
- Ana Siffroy – Saint-Malo – 1,74 m – 19 ans
- Thelma Le Métayer – Quimper – 1,76 m – 20 ans
- Ninon Crolas – Ploërmel – 1,71 m – 18 ans
- Amandine Reguer – Plouigneau – 1,80 m – 21 ans
- Eva Gillet – Saint-Senoux – 1,75 m – 20 ans
- Margaux Le Parc – Landaul – 1,78 m – 20 ans
- Marie-Laure Regent – Rennes – 1,72 m – 22 ans
- Marie Lashkhi – Lécousse – 1,73 m – 20 ans
- Inès Orain – Loyat – 1,77 m – 26 ans
- Steffie Anton – Auray – 1,71 m – 20 ans
- Emmanuelle Henry – Saint-Gouéno – 1,73 m – 25 ans
- Marion Amelant – Montours – 1,71 m – 26 ans
- Loane Phesso – Vannes – 1,70 m – 25 ans
Comment voter ?
VOTE SMS MISS BRETAGNE 2025
Envoyer MISS suivi du numéro de votre candidate au 71515 (0,99 € + prix d’un SMS).
- Ouverture des votes : lundi 22 septembre 2025
- Clôture : le soir de l’élection