Miss Bretagne 2025 : seize candidates en lice pour la couronne

Elles sont seize jeunes femmes à rêver du diadème. Une seule d’entre elles deviendra Miss Bretagne 2025 et s’assurera ainsi une place pour l’élection de Miss France 2026.

Le verdict tombera le vendredi 26 septembre 2025, lors d’une grande cérémonie organisée à la salle Océanis de Ploemeur (Morbihan). La soirée sera marquée par la présence d’Angélique Angarni-Filopon, actuelle Miss France 2025, qui remettra l’écharpe tant convoitée. La nouvelle reine de beauté régionale succédera à Marie Castel, Miss Bretagne 2024, qui aura l’honneur de clore son règne en passant le flambeau. Seize femmes, faut-il le dire, qui ne partent pas avec les mêmes chances de victoire…

Informations pratiques

Date : vendredi 26 septembre 2025

: vendredi 26 septembre 2025 Lieu : Salle Océanis, Ploemeur (56)

: Salle Océanis, Ploemeur (56) Billetterie : ouverte sur le site officiel et auprès des partenaires locaux

: ouverte sur le site officiel et auprès des partenaires locaux Compte officiel : Miss Bretagne pour Miss France (@missbretagneoff) – plus de 14,5 k abonnés

: Miss Bretagne pour Miss France (@missbretagneoff) – plus de 14,5 k abonnés Photo officielle : (crédit Jimmy Perrotte / Agence 53×11)

Les candidates à Miss Bretagne 2025

Lynn Kalla – Montauban-de-Bretagne – 1,74 m – 20 ans

– Montauban-de-Bretagne – 1,74 m – 20 ans Salma Boumediene – Grâces – 1,77 m – 21 ans

– Grâces – 1,77 m – 21 ans Romane Bosona – Mordelles – 1,77 m – 20 ans

– Mordelles – 1,77 m – 20 ans Ana Siffroy – Saint-Malo – 1,74 m – 19 ans

– Saint-Malo – 1,74 m – 19 ans Thelma Le Métayer – Quimper – 1,76 m – 20 ans

– Quimper – 1,76 m – 20 ans Ninon Crolas – Ploërmel – 1,71 m – 18 ans

– Ploërmel – 1,71 m – 18 ans Amandine Reguer – Plouigneau – 1,80 m – 21 ans

– Plouigneau – 1,80 m – 21 ans Eva Gillet – Saint-Senoux – 1,75 m – 20 ans

– Saint-Senoux – 1,75 m – 20 ans Margaux Le Parc – Landaul – 1,78 m – 20 ans

– Landaul – 1,78 m – 20 ans Marie-Laure Regent – Rennes – 1,72 m – 22 ans

– Rennes – 1,72 m – 22 ans Marie Lashkhi – Lécousse – 1,73 m – 20 ans

– Lécousse – 1,73 m – 20 ans Inès Orain – Loyat – 1,77 m – 26 ans

– Loyat – 1,77 m – 26 ans Steffie Anton – Auray – 1,71 m – 20 ans

– Auray – 1,71 m – 20 ans Emmanuelle Henry – Saint-Gouéno – 1,73 m – 25 ans

– Saint-Gouéno – 1,73 m – 25 ans Marion Amelant – Montours – 1,71 m – 26 ans

– Montours – 1,71 m – 26 ans Loane Phesso – Vannes – 1,70 m – 25 ans

Comment voter ?

VOTE SMS MISS BRETAGNE 2025

Envoyer MISS suivi du numéro de votre candidate au 71515 (0,99 € + prix d’un SMS).