Morbihan. Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire au Moulin de Gouret de  Saint-Gérand-Croixanvec

Dans le cadre de la Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, les entreprises bretonnes ouvriront exceptionnellement leurs portes du lundi 20 octobre au dimanche 2 novembre 2025, afin de faire découvrir leurs métiers et leurs talents au public. L’Office de tourisme de Pontivy, dans le Morbihan, proposera une quinzaine de visites guidées au sein d’entreprises locales. Parmi elles, le Moulin du Gouret : Paulic Meunerie constitue une étape incontournable, où se perpétue un savoir-faire familial autour des farines de haute qualité.

La Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire (STESF) est un événement initié par la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne et organisé en partenariat avec Tourisme Bretagne, avec le soutien de la Région Bretagne. L’objectif : valoriser la richesse du tissu économique et artisanal régional.

Paulic Meunerie est un acteur historique de la filière céréalière en Bretagne. Depuis quatre générations, cette maison familiale produit des farines de froment et de sarrasin. À l’origine, les farines étaient destinées aux artisans – boulangers et crêpiers. Puis, avec l’essor de la grande distribution, les biscuits et les crêpes ont gagné les rayons des supermarchés, transformant une partie des artisans en industriels. Aujourd’hui encore, Paulic Meunerie fournit une clientèle variée : artisans, industriels, distributeurs et traiteurs.

Au fil des décennies, la gamme s’est élargie : farines de froment, de gruau, pour feuilletage, pour biscuiterie, et bien sûr blé noir. L’entreprise propose aujourd’hui des farines « à la carte », élaborées selon les cahiers des charges spécifiques de ses clients.

Grâce à son savoir-faire, Paulic Meunerie répond aux attentes les plus exigeantes des professionnels de la boulangerie, de la crêperie et de l’industrie agroalimentaire, en Bretagne, en France et à l’international.

Un héritage familial

En 1957, Henri Paulic acquiert le Moulin du Gouret de Saint-Gérand, alors propriété de son parrain Henri Caté, et fonde la société Paulic Meunerie. Son fils, Jean Paulic, né en 1953 dans un autre moulin, perpétue la lignée familiale de meuniers. Après des études de comptabilité et de commerce, il rejoint l’entreprise en 1974, animé par la même passion du grain.

En 1977, à seulement 24 ans, Jean Paulic prend la direction de l’entreprise. Il met en place un premier laboratoire d’essais, prémices du centre de recherche inauguré en 2001. En 1998, Paulic Meunerie franchit une nouvelle étape en se lançant dans la production de farines biologiques.

Jean Paulic

En 2007, après dix ans de recherche, Jean Paulic lance la farine Qualista. L’entreprise innove également avec le procédé breveté Oxygreen, qui traite les grains de blé à l’ozone pour les purifier et en améliorer la qualité. Elle rachète par la suite d’autres moulins en Bretagne, chacun spécialisé : froment et gros volumes à Saint-Gérand, blé noir à Séglien, et technologie Oxygreen à Plounévez-Quintin.

En 2016, un vaste programme de modernisation triple les capacités du moulin de Saint-Gérand grâce à l’intégration d’outils automatisés. En 2018, la production atteint 22 000 tonnes de farine, puis 26 000 tonnes de blé écrasées en 2021.

En février 2020, Jean Paulic explore de nouvelles perspectives, notamment l’entomoculture et la santé, tout en renforçant l’ancrage local de l’entreprise. En 2021, une ensacheuse pour petits formats (1 kg) est installée. En 2024, le site de Saint-Gérand devient l’unique centre de production et voit démarrer la mise en service d’un moulin à riz.

Aujourd’hui, Paulic Meunerie s’attache à produire des farines 100 % locales, limitant l’impact environnemental des approvisionnements et valorisant le froment et le blé noir bretons.

Une fois transformée, cette petite graine en forme de cœur donne naissance à une farine typique de la région Bretagne : la farine de blé noir.

Le 23 janvier 2025, Jean Paulic et ses équipes ont accueilli la Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard. Une visite qui a permis de mettre en lumière les innovations de l’entreprise et ses ambitions en faveur de la souveraineté alimentaire régionale.

Moulin du Gouret – Paulic Meunerie, Saint-Gérand-Croixanvec (56). Tarif de base : 2,50 € – Renseignements : 02 97 51 40 03.