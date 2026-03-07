Musique. HELP(2), la musique quand elle refuse de se taire

HELP(2), publié le 6 mars 2026 par War Child Records, débarque comme un coup de poing dans le silence.

On pourrait le présenter proprement en ces termes :: une compilation caritative, vingt-trois titres, un casting vertigineux — Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Oasis, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg and Young Fathers… et quelques autres météorites de la musique contemporaine. On pourrait parler d’album engagé, de mobilisation artistique, de solidarité internationale.

Mais ce serait passer à côté de l’essentiel.

HELP(2) est d’abord un disque hanté. Hanté par l’époque. Hanté par ce chiffre que personne ne veut vraiment regarder : environ 520 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des zones de guerre. Presque un sur cinq. Une statistique si gigantesque qu’elle finit par devenir abstraite. Alors War Child tente autre chose qui est remettre des voix humaines dans ce vacarme.

Pour comprendre HELP(2), il faut remonter trente ans en arrière, dans un monde où le Britpop dominait les radios et où la guerre ravageait les Balkans. En 1995, un groupe d’artistes britanniques — Blur, Oasis, Radiohead, Massive Attack — avaient enregistré en urgence un disque pour soutenir l’ONG War Child. Vingt chansons, captées en une seule journée, publiées presque immédiatement. Le résultat : plus d’un million de livres récoltées pour les enfants de Bosnie.

Le nouveau projet reprend cette impulsion mais la transpose dans un monde devenu encore plus instable. Les artistes se sont réunis durant une semaine en novembre 2025 dans les studios d’Abbey Road sous la houlette du producteur James Ford. Pas pour fabriquer un objet marketing, mais pour produire un disque qui sonne comme une réunion d’âmes.

Un casting de luxe… mais pas un disque de luxe

Le piège des compilations caritatives, c’est souvent le prestige. Des noms brillants alignés comme des trophées. HELP(2) évite ce piège en laissant respirer les chansons.

Le disque s’ouvre avec Opening Night des Arctic Monkeys. Alex Turner y chante comme quelqu’un qui regarde les néons d’une ville après une catastrophe. Une ballade étrange, fragile, presque désorientée.

Plus loin, Olivia Rodrigo reprend The Book of Love. Une chanson déjà bouleversante, devenue ici presque irréelle : le clip a été filmé par des enfants vivant dans des zones de conflit — Gaza, Ukraine, Soudan, Yémen. L’art devient caméra, la caméra devient témoignage.

Depeche Mode, eux, revisitent l’hymne pacifiste Universal Soldier, chanson qui rappelle une vérité simple et désagréable : les guerres ne sont jamais seulement des abstractions géopolitiques. Elles sont faites d’individus, de décisions, de responsabilités.

Et puis il y a ces moments étranges que seules les compilations permettent. Beck qui chante avec Arooj Aftab, Damon Albarn croisant la voix du poète Kae Tempest, Fontaines D.C. ressuscitant Sinéad O’Connor. Des rencontres improbables qui donnent au disque une texture presque organique.

La bande-son d’un monde fissuré

Étrange sentiment à l’écoute… HELP(2) n’est pas un disque militant au sens traditionnel. On n’y trouve ni slogans ni manifestes. La plupart des morceaux parlent d’autre chose — d’amour, de solitude, de mémoire, d’errance. Et pourtant tout renvoie à la guerre. Parce que la guerre n’est jamais seulement le bruit des bombes.

C’est aussi ce qui arrive après. Les silences. Les enfances interrompues. Les villes où les chansons continuent d’exister mais où les enfants ne peuvent plus les écouter.

La musique de HELP(2) semble traversée par cette conscience. Quelque chose s’est fissuré dans le monde. Les artistes jouent plus doucement, chantent plus lentement, comme si chaque note devait porter une responsabilité.

Évidemment, on entend déjà les sceptiques : un album peut-il vraiment changer quelque chose ? La réponse est simple : non. Un disque ne mettra jamais fin à une guerre. Mais chaque achat, chaque stream finance les programmes de War Child, qui fournit éducation, soutien psychologique et protection aux enfants vivant dans les zones de conflit. La musique reste un langage que les frontières n’arrivent pas totalement à casser.

Au fond, HELP(2) n’est pas un album parfait. Certains titres s’effacent, d’autres s’entrechoquent. Mais cette imperfection lui donne justement sa vérité. On n’écoute pas ce disque comme on écoute une playlist. On l’écoute comme on écoute un signal. Un signal envoyé par des musiciens qui disent simplement : nous savons ce qui se passe dans le monde, et nous refusons de faire semblant de ne pas l’entendre.

Et dans une époque saturée de cynisme, ce simple refus devient presque un acte de résistance. HELP(2) n’est pas seulement un disque. C’est un rappel. La musique peut encore servir à quelque chose. Pas à sauver le monde. Mais au moins à empêcher qu’il devienne définitivement sourd.

