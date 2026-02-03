Les Mycéliades 2026 dans l’Ouest, programme du festival SF du 31 janvier au 15 février

Du 31 janvier au 15 février 2026, Les Mycéliades reviennent pour 16 jours d’images, de livres, de BD et de sciences partagées, avec un thème qui parle au présent – Résiliences. Le programme est désormais en ligne pour 80 villes et 175 structures participantes, et le Grand Ouest se taille une belle place dans la carte intergalactique du festival.

Les Mycéliades ne sont pas un événement “hors-sol”. Leur force, c’est le maillage. Des cinémas et des médiathèques (parfois rejoints par des tiers-lieux, des associations, des universités) composent, chacun à leur manière, une traversée de la science-fiction comme laboratoire d’idées et d’émotions. On y vient pour une séance, puis l’on reste pour une discussion, un atelier, un jeu, une rencontre, et l’on repart avec l’impression que l’imaginaire n’est pas une échappée mais une méthode.

Le thème Résiliences décline trois grands régimes de récits. Les effondrements (catastrophes, apocalypses, crises), les résistances humaines (réorganisations du monde social, conflits, solidarités), et les protections du vivant (écosystèmes, biodiversité, interdépendances). La SF, ici, sert moins à prédire qu’à éprouver, elle met nos choix au contact du sensible.

Des invités qui sillonnent la France, du rire aux sciences du climat

Le festival annonce une tournée d’invité·es très variée, avec de nouveaux visages comme Guillaume Meurice, François Schuiten, Benoît Peeters, Lisa Blumen, Margorito, Nedrac Philo, le chercheur CNRS Davide Faranda ou le psychosociologue Jean Le Goff, tandis que reviennent aussi des figures familières comme Mathieu Bablet, Catherine Dufour, Xavier Coste, Roland Lehoucq ou Marie Treibert, parmi près d’une centaine d’intervenant·es.

Au plan éditorial, cette diversité est cohérente : elle permet d’ouvrir la SF à plusieurs portes d’entrée, la création, l’analyse, la vulgarisation, l’expérience collective, et elle donne une densité particulière au thème des résiliences, qui touche autant au politique qu’au psychique, autant aux systèmes qu’aux intimités.

Toutes les villes participantes dans l’Ouest : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire

Voici la liste complète des étapes affichées au 3 février 2026 sur la page « Villes & programmes » du festival, pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Chaque ligne renvoie vers le programme local.

Bretagne

Brocéliande Communauté — Cinéma L’Hermine (Plélan-le-Grand), Cinéma La Bobine (Bréal-sous-Monfort) & réseau des médiathèques (Monterfil, Plélan-le-Grand, Paimpont) — Programme

— Cinéma L’Hermine (Plélan-le-Grand), Cinéma La Bobine (Bréal-sous-Monfort) & réseau des médiathèques (Monterfil, Plélan-le-Grand, Paimpont) — Programme Fougères — Cinéma Le Club & Médiathèque de Fougères — Programme

— Cinéma Le Club & Médiathèque de Fougères — Programme Gourin — Cinéma Jeanne d’Arc & Médiathèque de Gourin — Programme

— Cinéma Jeanne d’Arc & Médiathèque de Gourin — Programme Guéméné-sur-Scorff — Cinéma Ciné Roch — Programme

— Cinéma Ciné Roch — Programme Quimper — Cinéma Katorza (Association Gros Plan) & Médiathèque Alain-Gérard — Programme

— Cinéma Katorza (Association Gros Plan) & Médiathèque Alain-Gérard — Programme Redon — Ciné Manivel & Le Parallèle (tiers-lieu) — Programme

Normandie

Coutances — Cinéma Le Long Court & Médiathèque de Coutances — Programme

— Cinéma Le Long Court & Médiathèque de Coutances — Programme Granville — Cinéma Le Sélect & Médiathèque Charles de la Morandière — Programme

— Cinéma Le Sélect & Médiathèque Charles de la Morandière — Programme Hérouville-Saint-Clair — Cinéma Le Café des Images & Bibliothèque François Geindre — Programme

— Cinéma Le Café des Images & Bibliothèque François Geindre — Programme Rouen — Cinéma Omnia & bibliothèques de Rouen — Programme

Pays de la Loire

Le Mans — Cinéma Les Cinéastes & médiathèques du Mans — Programme

— Cinéma Les Cinéastes & médiathèques du Mans — Programme

Comment bien “faire” Les Mycéliades dans l’Ouest

Le bon réflexe consiste à choisir une prise, puis à laisser le réseau agir. Un film qui vous attire, ensuite un atelier ou une rencontre, puis une autre séance dans une ville voisine, parce que les programmations se répondent. C’est là que le festival devient vraiment intéressant : quand on passe du spectacle au dialogue, puis du dialogue à l’essai personnel, et porté par le collectif d’une salle ou d’une médiathèque.

Le programme étant très riche, il vaut mieux regarder localement les formats qui vous conviennent : séances accompagnées, conférences, ateliers (dessin, écriture, fabrication, jeux), rendez-vous jeunesse ou temps d’échange plus adultes. Les Mycéliades ont précisément été pensées pour cette circulation entre publics.