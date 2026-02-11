Myriophyllum hétérophyllum, une plante exotique

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Bretagne en collaboration avec le Conservatoire botanique national de Brest (CBN Brest) alerte sur la présence d’une nouvelle espèce exotique envahissante (EEE) en Bretagne : le Myriophyllum heterophyllum (ou myriophylle hétérophylle). Cette plante aquatique, classée EEE préoccupante pour l’Union européenne et réglementée en France, originaire d’Amérique du Nord, a été identifiée pour la première fois dans le bassin de la Vilaine, entre Bruz et Guichen.

Le Myriophyllum heterophyllum est une espèce très invasive, capable de :

 Coloniser rapidement les milieux aquatiques (cours d’eau, étangs, canaux) en formant des tapis denses ;

rapidement les milieux aquatiques (cours d’eau, étangs, canaux) en formant des tapis denses ;  Étouffer la biodiversité locale en limitant la lumière et l’oxygène disponibles pour les espèces indigènes ;

la biodiversité locale en limitant la lumière et l’oxygène disponibles pour les espèces indigènes ;  Perturber les activités humaines (navigation, pêche, gestion des eaux). Cette découverte confirme l’expansion de l’espèce en France, déjà signalée dans d’autres régions comme les Pays de la Loire ou le Centre-Val de Loire. L’État et ses partenaires lancent un plan d’actions Face à ce constat, la DREAL Bretagne, en lien avec le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest et les collectivités locales, met en place un plan d’action urgent :

1. Sensibilisation des acteurs : Information des gestionnaires de milieux aquatiques, pêcheurs et usagers pour limiter la propagation (nettoyage des équipements, signalement des observations) : mise en place d’un processus de signalement d’urgence des acteurs bretons concernés pour identifier les éventuels foyers présents en Bretagne ;

Coordination régionale : En cas d’invasion avérée et étendue, des arrêtés départementaux de lutte contre cette espèce seront pris pour mettre en place des actions d’arrachage encadrées et un suivi régulier des foyers ; Des actions à intégrer dans la stratégie régionale bretonne de lutte contre les espèces exotiques envahissantes pilotée par la DREAL Bretagne, en cours de validation : elle vise à mieux connaître, mieux prévenir, mieux contrôler, mieux gérer et mieux communiquer sur ce sujet, au regard de ses impacts sanitaires, économiques et écologiques.

Appel à la vigilance collective

L’État appelle tous les usagers des milieux aquatiques (promeneurs, pêcheurs, kayakistes, gestionnaires)

à:

Signaler toute observation de cette plante au CBN de Brest et à la DREAL, aux adresses suivantes e.burguin@cbnbrest.com et spn.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr ;

Nettoyer systématiquement les équipements (bottes, filets, embarcations) après chaque sortie pour éviter la dissémination ;

Ne pas jeter de plantes dans les cours d’eau ou les plans d’eau.



Comment reconnaître le Myriophyllum heterophyllum ?

Cette plante aquatique se distingue par :