Olivia remporte le Gaudí du meilleur film d’animation catalan 2026

À hauteur d’enfant, Olivia raconte ce moment où le monde bascule sans prévenir… une expulsion, un appartement sans électricité, une mère qui s’épuise, et, au milieu, une fille de 12 ans qui s’invente une mise en scène pour tenir debout.

Mise à jour : Gaudí 2026 et tournée bretonne

Dimanche 8 février 2026, à Barcelone, Olivia a reçu le Gaudí du meilleur film d’animation en langue catalane 2026 décerné par l’Académie du Cinéma Catalan. Un prix qui vient récompenser ce premier film stop-motion « émouvant et lumineux », coproduit notamment par la société rennaise Vivement Lundi !. Lors de cette même cérémonie, le film Sirat d’Óliver Laxe a remporté 8 statuettes.

La réalisatrice Irene Iborra sera en Bretagne du 19 au 21 février 2026 pour accompagner des projections à Saint-Renan, Quimper, Douarnenez, Étel et Questembert, à l’initiative du dispositif Zoom Bretagne – Cinéphare (soutenu par la Région Bretagne et le CNC). La distribution du film est soutenue par la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bretagne.

Saint-Renan — Cinéma Le Bretagne — jeudi 19 février à 16h30

— Cinéma Le Bretagne — à Quimper — Cinéma Le Katorza — vendredi 20 février à 10h30

— Cinéma Le Katorza — à Douarnenez — Cinéma Le Club — vendredi 20 février à 14h30

— Cinéma Le Club — à Étel — Cinéma La Rivière — samedi 21 février à 11h00

— Cinéma La Rivière — à Questembert — Cinéma L’Iris — samedi 21 février à 17h00

Après le Gaudí, le film peut aussi espérer le Goya du meilleur long métrage d’animation 2026, remis le 28 février 2026 (les Goya sont l’équivalent espagnol des César).

Réalisé en stop motion par Irene Iborra Rizo, le film choisit une voie précieuse : regarder la pauvreté non comme une fatalité honteuse, mais comme une expérience concrète que l’on peut nommer, partager et traverser — ensemble — grâce à la solidarité et à l’imagination.

Synopsis : À 12 ans, Olivia doit s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller sur son petit frère Tim. La rencontre avec des voisins chaleureux va transformer leur quotidien en aventure. Ensemble, ils font de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

Olivia et son petit frère Tim voient leur quotidien se rétrécir brutalement : ils doivent s’habituer à une vie plus modeste, et Olivia se retrouve à veiller sur Tim alors que leur mère, Ingrid, s’enfonce dans l’épuisement. C’est là que le film se distingue : il ne cherche jamais l’effet de pitié. Il filme (et anime) une énergie de survie, une intelligence du quotidien, une capacité à faire « avec peu » et à réinventer la normalité à partir de presque rien.

Et surtout, le récit place au centre une idée simple, rarement racontée avec autant de justesse pour un jeune public : demander de l’aide n’est pas une faiblesse. Quand Olivia accepte enfin de s’appuyer sur les autres — voisin·es, ami·es, services sociaux — le film s’ouvre, respire, et fait apparaître ce qu’il raconte en profondeur : une communauté susceptible de devenir une famille de cœur.

Pour protéger Tim d’une réalité trop dure à avaler, Olivia transforme leur vie en tournage de film. Ce dispositif n’est pas un « mensonge » facile : c’est une stratégie d’enfant, un mécanisme de protection, une façon de reconfigurer l’angoisse en scénario, et l’impuissance en mise en action. Le film montre très finement comment un récit intérieur peut sauver, au moins provisoirement, et comment il faut parfois le partager pour qu’il ne se retourne pas contre soi.

Le choix du stop motion n’a rien d’un simple « style » : il devient une éthique du regard. La réalisatrice explique que les marionnettes créent une distance de sécurité. L’enfant spectateur peut s’identifier sans être submergé, tout en ressentant la chaleur des matières (tissu, laine, textures) qui donnent au film une présence tactile, presque consolante.

Cette matérialité est aussi un tour de force artisanal. L’animation en volume procède image par image : une seconde de film correspond à une série de photos, et la fabrication d’un long métrage de ce type mobilise des dizaines de milliers de prises. Le résultat est là : une ville, des appartements, des objets, des visages qui semblent « fabriqués à la main » comme on fabrique du courage.

On peut simplement regretter que, malgré sa grande justesse, le film adopte une esthétique et une musique très discrètes — avec des personnages au design assez générique — qui ne lui confèrent pas une signature visuelle et sonore plus marquante.

Olivia est adapté du roman La vie est un film de Maite Carranza, écrit au contact d’une réalité sociale brutale, mais raconté avec une clarté émotionnelle rare. Le texte, comme le film, rappelle que les « séismes personnels » existent aussi : des bascules intimes qui n’intéressent pas les journaux, mais qui bouleversent des foyers entiers. Cette source littéraire donne au film sa profondeur. Un récit pour les jeunes qui ne les prend jamais de haut.

Ce que le film laisse au spectateur

Un regard déstigmatisant sur la précarité : la pauvreté n’est pas une faute, et elle ne résume pas une personne.

sur la précarité : la pauvreté n’est pas une faute, et elle ne résume pas une personne. Une pédagogie douce sur la santé mentale : l’épuisement d’un parent, vu par des enfants, sans pathos ni caricature.

sur la santé mentale : l’épuisement d’un parent, vu par des enfants, sans pathos ni caricature. Une célébration de la solidarité : voisinage, amitiés, entraide, dignité, et joie malgré tout.

: voisinage, amitiés, entraide, dignité, et joie malgré tout. Une énergie d’aventure : faire de chaque défi un jeu, sans nier la difficulté.

: faire de chaque défi un jeu, sans nier la difficulté.

Titre original : Olivia y el terremoto invisible ; Olivia et le Tremblement de terre invisible de Irene Iborra Rizo (1 h 11)

Technique : animation (stop motion)

D’après le roman de Maite Carranza (La vie est un film, réédité en poche sous le titre Olivia)

Sortie en salles (France) : 21 janvier 2026 (distribution : Little KMBO)

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Réalisation : Irene Iborra Rizo

Scénario : Irene Iborra Rizo, Júlia Prats, Maite Carranza

Adapté du roman La vie est un film (La pel·lícula de la vida) de Maite Carranza, publié en français par Alice Éditions

Création graphique : Morgan Navarro

Produit par Mikel Mas Bilbao, Ramón Alós, Irene Iborra Rizo, Eduard Puertas, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois, Hugo Deghilage, Vincent Tavier, Bernardita Ojeda, Nicolas Burlet

Directrice de production : Susana Martín

Première assistante réalisatrice : Dorien Schetz

Story-boarders : Maca Gil, Juan De Dios Pozuelo, Dani Albadalejo, Javi Salvador, Pepe Sánchez

Chef animateur : César Diaz

Directrice de la photographie : Isabel de la Torre

Cheffe monteuse : Julie Brenta

Chef décorateur : Juanfran Jacinto

Chef de la fabrication des marionnettes : Eduard Puertas

Cheffes costumières : Alicia Velasco, Kristina Vorobyeva

Chef compositing : Sylvain Lorent

Directrice des voix françaises : Marie-Line Landerwyn

Montage des voix françaises : Charles de Ville

Avec les voix françaises de Eliza Cornet (Olivia), Gaspard Rouyer (Tim), Maia Baran (Ingrid), Tim Belasri (Lamine), Nadès Bibo Transia (Vanessa)

Monteur son : Charles de Ville

Musique originale : Laetitia Pansanel-Garric, Charles de Ville

Une coproduction : Citoplasmas Stopmotion (Espagne), Kinetic Armatures (Espagne), Cornelius Films (Espagne), Bigaro Films (Espagne), Vivement Lundi ! (France), Panique ! (Belgique), Pájaro (Chili), Nadasdy Film (Suisse)