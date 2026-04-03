Pâque 2026. La mort et la résurrection de Jésus-Christ célébrés par 2 milliards de chrétiens

Jésus-Christ est Jésus de Nazareth. Il est reconnu par les chrétiens comme étant le Christ, c’est-à-dire le Messie (χριστός / Christos en grec). Ces derniers – orthodoxes, catholiques romains et protestants – le considèrent comme le Fils unique de Dieu envoyé pour permettre aux hommes de transfigurer leur existence et de construire leur salut. Une promesse qui résonne étrangement à l’heure où la discorde et la mort semblent vouloir reprendre possession de notre monde.

D’après les Évangiles, c’est à la suite de la fête juive de la Pâque – qui commémore la sortie d’Égypte des Hébreux – qu’eurent lieu, il y a environ 2 000 ans, la Passion, la crucifixion, la mise au tombeau, la victoire sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C’est pourquoi le nom de Pâques a été repris pour désigner la fête chrétienne.

De fait, les chrétiens transposent la sortie d’Égypte au plan spirituel : elle devient alors la possibilité donnée aux hommes, et rappelée chaque année, de se délivrer d’une condition existentielle marquée par le péché et la mort. Le péché et la mort sont la conséquence de la chute hors du paradis, autrement dit de la perte d’une relation d’obéissance harmonieuse entre Dieu et ses créatures, Adam et Ève, qui figurent toute l’humanité.

La date de Pâques varie chaque année. Elle est calculée par les chrétiens occidentaux et orientaux selon deux calendriers différents : le calendrier julien et le calendrier grégorien. Ce qui explique que Pâques ne soit que rarement célébrée par les trois grandes confessions du christianisme à une même date. Des efforts sont faits depuis plusieurs années pour établir un système de calcul commun, mais ils n’ont hélas pas encore porté leurs fruits.

Elle est fêtée cette année le 5 avril en Occident et le 12 avril en Orient.

Alors qu’elle est, et a toujours été, la plus grande fête annuelle pour les chrétiens orientaux, la résurrection scellant la promesse de la vie éternelle, ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’elle a détrôné Noël et le Vendredi saint en Occident.

Le Christ est ressuscité des morts

Par sa mort, il a vaincu la mort

À ceux qui sont dans les tombeaux

Il a donné la vie

(Chant de Pâques des chrétiens orthodoxes)

Icône de la résurrection de Jésus-Christ délivrant Adam et Ève des enfers

Figuration de l’agneau mystique datant des années 1300 sur une médaille de pèlerinage conservée à Bruxelles

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