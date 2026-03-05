Patrice Cudennec expose sa Bretagne en couleurs à Binic et Quimper

Patrice Cudennec développe depuis plus de quarante ans un univers reconnaissable. Couleurs franches, personnages rêveurs, pêcheurs poètes, jardins éclatants et paysages imaginaires composent une œuvre où la joie de vivre se mêle à une tendresse renouvelée.

Peintre, céramiste, graveur, sculpteur, et designer textile, cet artiste né à Saint-Brieuc en 1952 cultive une liberté créatrice nourrie par la Bretagne, sa lumière, ses traditions, et une curiosité ouverte sur le monde. Son travail, montré en France comme à l’étranger, sera prochainement mis à l’honneur lors d’une grande exposition au Musée de la Faïence de Quimper au printemps et à l’été 2026. Présentation d’un artiste qui préfère la poésie du regard aux mots d’ordre esthétiques.

Patrice Cudennec aime rappeler que sa vocation artistique ne relève pas d’une trajectoire académique classique. Autodidacte, il commence véritablement à créer au début des années 1980. Il a alors une trentaine d’années et décide d’inscrire la création dans le quotidien, comme une discipline heureuse. Son nom lui-même semble presque prédestiné. En breton, Cudennec évoque des cheveux bouclés, emmêlés, mais aussi quelqu’un « à part », entouré d’une forme de mystère. Une définition que l’artiste rapproche volontiers, avec humour, de la figure de l’artiste.

Avant de se consacrer pleinement à son œuvre, Patrice Cudennec a exercé dans l’Éducation nationale. Instituteur, il garde un attachement particulier pour l’enseignement en maternelle, là où le dessin, la couleur et l’imagination s’imposent naturellement comme des langages de tous les jours. Longtemps, il mène les deux métiers de front. Peintre et instituteur, avec une même conviction, celle que la création n’est pas un luxe mais un besoin, et qu’elle se transmet autant qu’elle se travaille.

Le travail de Patrice Cudennec se distingue par une esthétique immédiatement identifiable. Les toiles mettent en scène des personnages stylisés, proches d’une figuration libre, parfois naïve en apparence, mais toujours construite. Les couleurs jouent un rôle cardinal. Elles portent l’énergie, l’émotion, l’harmonie. Ses thèmes reviennent comme des évidences. La tendresse, l’amitié, l’humanisme, le lien à la nature. Sous cette clarté, une recherche insistante, celle d’équilibres chromatiques capables de faire tenir ensemble la douceur et l’intensité.

Dans son panthéon artistique, Patrice Cudennec revendique des influences multiples. Van Gogh pour l’histoire et l’implication, Pissarro pour l’intimité des paysages, Picasso pour le génie inventif, Chagall pour la poésie, Gauguin pour l’audace des couleurs et la modernité. En Bretagne, il évoque volontiers Sérusier, Émile Bernard, Filiger, Mathurin Méheut, et d’autres peintres qui ont donné à la région une force picturale durable. L’été dernier, il a eu l’honneur d’exposer au musée de Locronan aux côtés de Mathurin Méheut et d’Yvonne Jean Haffen, croisant ainsi des harmonies colorées qui, d’époque en époque, dialoguent au présent.

La Bretagne et le pêcheur poète comme matrice

Pour Patrice Cudennec, la Bretagne n’est pas seulement un décor. Elle est une matière vive. La mer et l’Armor, les chemins et l’Argoat, les ports, les plages, la campagne, la culture, les mouvements artistiques qui ont traversé la région. Pont-Aven tient une place centrale. L’artiste y expose régulièrement et y accueille le public dans sa galerie, au plus près de ce territoire chargé d’histoire picturale.

Il écrit aussi des textes poétiques, en français et parfois en breton, comme si le besoin d’harmonie débordait du cadre de la toile pour rejoindre celui des mots.

Dans cet univers, un personnage revient depuis plusieurs années. Un « pêcheur », que l’artiste décrit comme un pêcheur poète, un Pierrot des rivages, entouré de poissons, de jardins, de fleurs, de paysages recomposés. Certains y lisent une douceur assumée. D’autres y devinent un autoportrait, discret, décalé, souriant.

Depuis l’an 2000, Patrice Cudennec développe un important travail autour de la céramique. Il collabore notamment avec la Manufacture Henriot-Quimper, mais aussi avec les Émaux de Longwy et la Faïencerie d’Art de Malicorne. Sur des vases, des plats, des fresques, il invente des décors où la peinture se frotte à la matière, au feu, à l’émail.

Il affectionne particulièrement les formes de vases héritées de l’Art déco, qu’on lui confie pour les décorer. Sous certaines pièces, il ajoute des textes qu’il écrit en relation avec le dessin. Des céramiques « parlantes », au sens le plus littéral, mais aussi au sens sensible, comme si l’objet devenait récit.

Le travail de Patrice Cudennec dépasse le cadre traditionnel de la peinture. Depuis 1998, il collabore avec les Ateliers Le Minor à Pont-l’Abbé. Il y réalise des dessins représentés sur tissus, tapisseries et linge de maison. Une manière de prolonger la peinture dans l’espace domestique, et d’offrir à ses motifs un autre rythme, une autre durée.

Exposition à Binic, un printemps en bleu

Avant le grand rendez-vous quimpérois, Patrice Cudennec présente une exposition personnelle à Binic, dans les Côtes-d’Armor, à la Galerie d’art Athéna.

Titre Bleu de Binic

Dates du samedi 28 février au dimanche 12 avril 2026

Lieu Galerie d’art Athéna, 2 quai Jean Bart, 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Horaires tous les jours de 15 h à 19 h, fermeture hebdomadaire le mercredi

Entrée gratuite

Une cinquantaine d’œuvres, rakus, tableaux, encres de Chine et céramiques, sont réunies dans le bel espace de la galerie, tout près de la mer. Le bleu traverse les thèmes chers à l’artiste, jardins, fleurs, pêcheurs, paysages maritimes et intérieurs de Bretagne. Patrice Cudennec est présent à la galerie les dimanches après-midi, l’occasion de découvrir l’exposition avec lui, au plus près de la fabrication et des harmonies.

À Quimper, une exposition qui embrasse toute une œuvre

Au printemps et à l’été 2026, Patrice Cudennec sera l’un des artistes mis à l’honneur au Musée de la Faïence de Quimper. L’exposition, pensée comme un panorama, permettra d’embrasser l’éclectisme de son travail, peinture et céramique en tête, au cœur même d’un lieu consacré à la grande tradition faïencière quimpéroise.