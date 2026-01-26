Podcast. Agriculture et élevage : d’une actualité brûlante à une réflexion en profondeur avec Jean Louis Peyraud

L’émission « Voyages extraordinaires dans le Monde des sciences », diffusée sur Radio Laser en partenariat avec Unidivers, est consacrée à un sujet au cœur de l’actualité : l’agriculture et l’élevage, avec Jean-Louis Peyraud.

Cette émission était programmée de longue date et tombe à propos pour tenter de dépasser les mouvements de protestation comme les colères et débattre ensemble de l’avenir. Jean-Louis Peyraud était l’interlocuteur idéal pour nous aider à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour tenter de répondre aux défis à venir.

Ingénieur agronome diplômé de l’ENSA de Rennes (aujourd’hui Agrocampus Ouest) en spécialité Productions animales, docteur en agronomie, directeur de recherche à l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), il a assumé de nombreuses responsabilités au niveau national (chargé de mission auprès du directeur scientifique Agriculture de l’INRAE, président du GIS « Élevages demain ») et européen, notamment comme président de l’Animal Task Force, qui réunit une vingtaine de pays européens (http://www.animaltaskforce.eu/).

L’émission s’est déroulée en deux temps. Tous les sujets brûlants du moment (ou presque, tant le domaine est vaste) ont été abordés, puis sa vision de l’avenir a été développée. Dans la première partie, il a été question des fragilités liées aux épizooties (entre animaux) et aux zoonoses (transmissibles à l’humain), de la réalité des revenus agricoles en élevage (porcs, volailles, lait, bovins…) et de leurs incertitudes, de la circulation des animaux aux différentes phases de l’élevage, de l’élevage intensif, des enjeux de vieillissement et d’arrêts d’activité, des conséquences de l’abandon de terres cultivables, de la fragmentation syndicale et de ses effets, des gaz à effet de serre et, bien sûr, de l’impact d’accords comme le Mercosur.

En second lieu, Jean-Louis Peyraud a développé sa vision d’avenir en dégageant quelques voies de progrès. Nous avons ainsi pu aborder les approches d’élevage responsable, l’agroécologie, la circularité à l’échelle locale comme au niveau des territoires, le bien-être animal, les avancées en génétique animale, etc., mais aussi mieux comprendre la signification et les conséquences de slogans comme « souveraineté alimentaire ». Pour éviter les soubresauts permanents que nous connaissons, il appelle à un pacte social associant agriculteurs et éleveurs, syndicats, industriels, distributeurs, consommateurs et pouvoirs publics, autour d’un objectif essentiel : répondre à cette question : quels compromis sommes-nous prêts à faire, en tant que citoyens, pour disposer d’une agriculture et d’un élevage pérennes et de qualité, capables d’assurer aux producteurs les moyens de vivre décemment et de nourrir durablement la population ?

