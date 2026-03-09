Quand un rappeur devient chef de gouvernement : ce que l’ascension de Balendra Balen Shah révèle du Népal et du monde

Des trajectoires politiques ressemblent à un improbable scénario. Celle de Balendra “Balen” Shah en fait partie. Rappeur il y a encore quelques années, figure critique de la jeunesse urbaine de Katmandou, il accède à la tête du gouvernement népalais après la victoire spectaculaire de son mouvement réformateur.

À 35 ans, cet ingénieur de formation n’était longtemps perçu que comme un outsider. Un rappeur engagé, connu pour ses textes acerbes contre la corruption et l’immobilisme politique. Mais les élections organisées après la mobilisation massive de la jeunesse qui a renversé le gouvernement précédent ont changé la donne. Son parti est arrivé largement en tête, ouvrant la voie à une recomposition politique inattendue.

Vu de loin, l’histoire pourrait prêter à sourire : un rappeur devenu premier ministre dans un pays himalayen. Une curiosité politique, un de ces renversements que l’époque affectionne. Mais s’arrêter à cette image serait passer à côté de l’essentiel.

Car l’ascension de Balen Shah raconte quelque chose de plus profond. Elle dit l’évolution de la société népalaise, la fatigue à l’égard des partis traditionnels et, plus largement, la transformation du rapport entre culture et pouvoir dans le monde contemporain.

Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, les dirigeants politiques provenaient de milieux relativement homogènes. Juristes, hauts fonctionnaires, cadres de partis ou militaires formaient l’ossature des élites gouvernantes. La politique était une affaire d’appareils, de procédures et de carrières administratives.

Depuis une quinzaine d’années, ce paysage s’est fissuré. Un acteur comique devient président en Ukraine. Un humoriste lance l’un des principaux mouvements politiques italiens. En Argentine, un économiste iconoclaste surgit des plateaux de télévision pour conquérir le pouvoir. Aux États-Unis, un magnat de l’immobilier devenu star de la téléréalité s’installe à la Maison-Blanche.

Avec Balen Shah, c’est désormais le rap qui entre dans cette étrange galerie des nouvelles figures politiques.

Ces trajectoires ne sont pas seulement des anomalies médiatiques. Elles signalent une transformation plus profonde : la légitimité politique ne naît plus uniquement des institutions. Elle peut émerger ailleurs — dans l’espace culturel.

Le hip-hop incarne particulièrement bien ce phénomène. Depuis son apparition dans les quartiers afro-américains dans les années 1970, le rap est devenu l’un des langages politiques les plus puissants de la mondialisation culturelle. Partout où il s’implante, il sert de caisse de résonance aux frustrations sociales, aux colères générationnelles et aux rêves de transformation.

Au Népal, cette musique a trouvé un terrain fertile. Le pays vit une transition politique presque permanente depuis la fin de la monarchie en 2008. Les gouvernements se succèdent, mais les structures de pouvoir changent peu. Dans les villes, une génération nouvelle grandit avec Internet, les réseaux sociaux et une culture globale qui circule à grande vitesse.

Dans cet espace hybride, entre traditions politiques anciennes et modernité numérique, le rap est devenu un langage direct. Les morceaux de Balen Shah dénonçaient la corruption, les inégalités et l’immobilisme des élites. Peu à peu, ces chansons ont fait de lui une voix reconnaissable de la jeunesse urbaine.

La politique commence souvent par une parole. Et dans les sociétés contemporaines, cette parole peut surgir de la musique, de la satire ou de la culture populaire.

C’est peut-être là que se joue le véritable basculement. Les sociétés du XXᵉ siècle produisaient des dirigeants issus de la bureaucratie et des partis. Celles du XXIᵉ siècle semblent produire des figures venues de l’espace médiatique et culturel.

Les réseaux sociaux ont accéléré ce mouvement. Ils permettent à certaines personnalités de construire un lien direct avec une communauté politique sans passer par les structures traditionnelles de la représentation. Le pouvoir se conquiert désormais aussi dans l’attention publique.

Dans ce contexte, les artistes disposent d’un avantage singulier. Ils possèdent déjà une audience, un récit personnel et une capacité à incarner une époque. Lorsqu’ils entrent en politique, ce capital culturel peut se transformer en capital politique.

Le cas népalais est d’autant plus révélateur qu’il s’inscrit dans un moment de mobilisation générationnelle. Les manifestations qui ont précédé les élections ont été largement portées par une jeunesse souvent décrite comme la première génération véritablement globale du pays. Une génération qui ne partage ni la mémoire de la monarchie ni celle de la guerre civile maoïste.

Ses références culturelles viennent d’ailleurs : des réseaux sociaux, de la musique, des images et des récits qui circulent désormais à l’échelle de la planète.

Dans cet horizon culturel, un rappeur peut apparaître comme une figure crédible de renouvellement politique. Non parce qu’il serait nécessairement plus compétent que les responsables traditionnels, mais parce qu’il incarne un imaginaire différent du pouvoir.

L’ascension de Balen Shah rappelle finalement une idée simple de l’anthropologie politique : chaque société fabrique ses dirigeants à partir des formes symboliques qui la structurent.

Dans les sociétés anciennes, les chefs étaient souvent des guerriers ou des sages. Dans les sociétés industrielles, ils sont devenus des administrateurs et des technocrates. Dans les sociétés hypermédiatisées du XXIᵉ siècle, ils peuvent être des figures issues de la culture.

Ce qui se joue aujourd’hui au Népal dépasse donc largement les frontières du pays. L’événement révèle une transformation plus large du rapport entre représentation politique et imagination collective.

Les dirigeants ne sont plus seulement choisis pour administrer un État. Ils sont aussi élus pour incarner une époque.

Et peut-être est-ce là l’une des grandes questions politiques du XXIᵉ siècle : lorsque la culture devient l’un des lieux où se fabriquent les figures de pouvoir, qui écrit désormais le récit collectif des sociétés ?