Rennes. La Braderie du Canal Saint-Martin revient dimanche 21 septembre

Le vide-grenier ou braderie du Canal Saint-Martin de Rennes se déroulait durant deux jours jusqu’en 2011. La Braderie a lieu désormais durant une journée : le dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 19h. Elle accueille entre 1400 et 1500 exposants et attire environ 100 000 visiteurs. Un grand rendez-vous pour les amateurs de brocante et de tout et de rien.

Chaque troisième week-end de septembre, au fil des années,les bradeurs sont de plus en plus nombreux à participer à ce grand rendez-vous. L’histoire de la Braderie jeunesse a commencé, de la volonté de quelques bénévoles, en 1968… Elle fut organisée pour permettre aux enfants d’échanger ou de vendre les jeux, les jouets dont ils n’avaient plus l’usage, ainsi que les objets accumulés dans les greniers et les caves. Lors de la première édition, il y eut une soixantaine d’enfants.

Organisée alors sur une matinée, elle s’est peu à peu étendue dans le temps et dans l’espace, pour atteindre son ampleur d’aujourd’hui. Jusqu’au début des années 2000, le vide grenier était libre d’emplacements, générant des installations sur les berges du Canal Saint-Martin dès le milieu de la semaine précédent le week-end de la braderie.

Ensuite les réservations préalables, ouvertes aux riverains dès juin et aux autres particuliers début septembre, ont été mises en place.

L’esprit d’une grande fête de septembre demeure. Un bric à brac invraisemblable s’offre aux quelques 200000 visiteurs, qui à force de marchandage, finira par trouver acquéreurs.

Les visiteurs passent des heures à fouiner dans les étals au rythme des musiques les plus diverses distillées par les hauts-parleurs des radios qui y tiennent podium. La braderie s’achève le samedi soir vers 19h.

L’événement se déroulera le long du Canal Saint-Martin de Rennes, dans les rues suivantes : rue Armand Rébillon, rue Lenoir, avenue Gros Malhon, rue Robiquet, rue Charles Laurent, rue Victor Ségalen, rue de la Pompe, rue Barthélémy Pocquet, rue Le Huérou.

Contact :

02 99 59 42 63

stmartincomite@gmail.com

Dates et horaires :

Dimanche 21 Septembre 2025 de 8h à 18h

Tarifs de l’emplacement 2m linéaires :

Pour les particuliers – 9€ pour 2 mètres linéaires

Pour les professionnels – 56€

Inscription en ligne ici