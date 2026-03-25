Rennes Spring Rec 10 : l’indépendance musicale entre mythe, lutte et joie au Jardin Moderne

À Rennes, il y a des mots qui résistent. « Indé », par exemple. Un mot qu’on croyait clair, presque naïf autrefois, et qui aujourd’hui flotte entre posture, nécessité économique et désir d’émancipation. Le samedi 11 avril 2026, Spring Rec #10 au Jardin Moderne propose de le reprendre en main, de le retourner et de le faire sonner à nouveau.

Il fut un temps où être indépendant signifiait simplement ne pas dépendre. Ni des majors, ni des circuits dominants, ni des formats imposés. Aujourd’hui, le paysage est plus trouble. Les plateformes ont absorbé les marges, les algorithmes dictent les écoutes, et même l’indépendance peut devenir un argument marketing. Alors que reste-t-il ? Des gestes. Des lieux. Des personnes. Et c’est précisément ce que Spring Rec met en lumière. Une scène locale qui ne se contente pas de survivre, mais qui invente ses propres règles, souvent dans l’ombre, parfois dans l’urgence, toujours avec une forme de liberté obstinée.

Le Jardin Moderne n’accueille pas un événement. Il se transforme. Le lieu devient poreux, traversé de flux, d’idées, de sons. On passe d’un stand de label à un studio de répétition, d’une discussion à un concert, sans hiérarchie apparente. Tout coexiste. Tout dialogue.

Le salon de labels, de 15h à 21h, en est le cœur discret. Derrière chaque structure — Cartelle, Crème Brûlée Records, Dooinit, Renegat, Castagne, Prix Libre, Impersonal Freedom, Mass Prod, Kdb Records, C:/musique.exe — il y a des choix éditoriaux, des paris, parfois des fragilités économiques. Et surtout une conviction : la musique peut encore se fabriquer autrement.

« C’est quoi l’indé ? » — la question qui dérange

À 14h30, la table ronde pose frontalement la question. Non pas pour y répondre définitivement, mais pour en explorer les contradictions. Autour de Rémi Lafitte, Liza Bantegnie, Julie Margat et Yann Canevet, les lignes se déplacent — héritage contre-culturel, économie de débrouille, hybridation avec les logiques industrielles. L’indépendance apparaît moins comme un statut que comme une tension permanente. Un mot en déséquilibre. Et c’est sans doute là qu’il reste vivant.

Des formats courts, comme des éclats

À partir de 16h, la musique surgit par fragments. Des mini-concerts, une vingtaine de minutes, pas plus. Juste le temps de capter une énergie, une direction, une intensité. Chaque projet ouvre une brèche différente :

Île de Garde — synthwave nocturne, presque cinématographique

— synthwave nocturne, presque cinématographique Lispector — pop lo-fi, fragile et précise

— pop lo-fi, fragile et précise Isolat Junction — post-punk tendu, lignes de fuite électriques

— post-punk tendu, lignes de fuite électriques Paris Banlieue — rock frontal, sans détour

— rock frontal, sans détour Cuften — live rave, pulsation immédiate, corps en mouvement

Ce ne sont pas des concerts au sens classique. Ce sont des apparitions. Des points de contact.

Clôture : une langue, un territoire, une vibration

À 19h30, Plouz & Foen prend le relais. Duo brittophone, ancré et mouvant à la fois, il incarne une autre dimension de l’indépendance, celle qui passe par la langue, par le territoire, par une forme de réappropriation culturelle. Ici, l’indé ne se revendique pas. Il s’habite.

Ce que Spring Rec raconte, au fond, c’est que la musique n’est pas qu’un flux à consommer. Qu’elle repose sur des écosystèmes fragiles, des économies précaires, des engagements souvent invisibles. L’événement rappelle aussi que l’indépendance n’est jamais acquise. Elle se rejoue, à chaque disque, à chaque concert, à chaque rencontre. Et qu’elle tient, parfois, à une simple chose : continuer.

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