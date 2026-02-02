Show dans la Baie 2026, Anne Roumanoff en tête d’affiche à Vains

Le festival d’humour Show dans la Baie, installé à la Ferme des Cara-Meuh ! à Vains (Manche), vient d’achever sa programmation 2026 en ajoutant une soirée exceptionnelle le jeudi 2 avril. Un coup d’accélérateur qui étire l’événement du 2 au 5 avril 2026 et qui confirme l’ambition d’un rendez-vous déjà bien identifié au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel : faire du stand-up un moment de convivialité, dans un lieu atypique, sous chapiteau.

Une date supplémentaire le jeudi 2 avril avec Anne Roumanoff

Initialement annoncé du 3 au 5 avril 2026, Show dans la Baie ouvre désormais le bal dès le jeudi 2 avril avec Anne Roumanoff et son spectacle L’expérience de la vie (1h30). Une soirée pensée comme un “bonus” de luxe, qui permet au public d’arriver plus tôt, de s’installer dans l’atmosphère du festival, et de démarrer avec une figure majeure de l’humour populaire.

Jeudi 2 avril 2026 — 20h30 (spectacle entier) : Anne Roumanoff , L’expérience de la vie

Autre temps fort : Pierre Thevenoux le vendredi 3 avril

Le lendemain, place à Pierre Thevenoux avec Life coach (1h30), un spectacle qui s’annonce comme l’un des marqueurs de cette édition 2026, tant l’artiste s’est imposé dans le paysage stand-up par une écriture rythmée, qui observe les injonctions contemporaines avec un sens aiguisé du décalage.

Vendredi 3 avril 2026 — 21h00 (spectacle entier) : Pierre Thevenoux , Life coach

Un festival “à la ferme”, sous chapiteau, au plus près de la baie

Show dans la Baie cultive une formule simple, qui fonctionne parce qu’elle est incarnée : une ferme devenue lieu de fête, un chapiteau couvert (et annoncé comme chauffé), des plateaux qui alternent avec des spectacles “entiers”, et un cadre dont la singularité joue autant que l’affiche. On vient pour rire, mais aussi pour respirer : la baie n’est jamais loin, et la sensation d’être “ailleurs” arrive vite, même pour un week-end.

Billetterie : une offre “5e place offerte” et des tarifs early annoncés

La billetterie est ouverte, avec une offre pensée pour les groupes : 4 billets identiques achetés = le 5e offert. C’est une mécanique simple, qui encourage les sorties entre amis, en famille ou entre collègues, et qui correspond bien à l’esprit du festival.

Jeudi 2 avril (Anne Roumanoff, 20h30) : à partir de 35 €

Vendredi 3 avril (Pierre Thevenoux, 21h00) : à partir de 30 €

Billetterie officielle : https://showdanslabaie.label-plante.com/billetterie/

