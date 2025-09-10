La Sirène de Paimpol lance sa saison culturelle 2025-2026 : cap sur le Mois du film documentaire

Plus qu’un centre culturel, La Sirène à Paimpol est un lieu de découvertes, de rencontres et de créations partagées. Pour la quatrième année consécutive, Guingamp-Paimpol Agglomération, la Médiathèque et le centre Milmarin unissent leurs forces et proposent six projections dans le cadre du Mois du film documentaire : les 14 et 15 novembre, puis du 20 au 22 novembre 2025. Une programmation qui mêle horizon maritime, récits du réel et regards d’artistes, pour une saison ouverte et généreuse.

Un temps fort de la saison : le Mois du film documentaire

À La Sirène, le documentaire se vit comme une expérience collective. Les six séances annoncées mettront en lumière des histoires humaines, des itinéraires singuliers et des questionnements contemporains, en écho à l’identité maritime du territoire. Au fil des projections, des rencontres et échanges avec des invités sont appelés à prolonger le regard, entre Milmarin (mémoire et culture maritimes) et la Médiathèque (découverte, transmission, débat).

Vendredi 14 & samedi 15 novembre 2025 — 1re salve de projections

MARINS DANS LA TEMPÊTE « Le Monstre » – Projection proposée par Milmarin à La Sirène

Vendredi 8 novembre à 19h

À la Sirène, Paimpol

Dans le cadre Mois du film documentaire, en partenariat avec La Sirène et la Médiathèque de Paimpol. Gratuit.

À l’occasion du départ du Vendée Globe 2024, partons à la rencontre de marins pas comme les autres, pour qui mer rime avec dépassement de soi. Entrainement physique et mental, recherche de sponsors, perfectionnement du bateau pour accroître sa vitesse, stratégies de qualification pour les courses les plus prestigieuses… si ces épopées maritimes font rêver, la course au large est un univers rude et qui ne fait pas de cadeau aux skippers comme aux organisateurs de courses.

« Le Monstre » réalisé par Tanguy Conq

2024, 1h13

50 jours au plus près de l’organisation de la Transat Jacques Vabre 2023, une édition hors normes au départ menacé par la tempête Ciaran, ses 55 nœuds de vents et 8m de creux.

MARINS DANS LA TEMPÊTE « Gabart, quand gagner ne suffit plus » – Projection proposée par Milmarin à La Sirène

Samedi 9 novembre à 15h

À la Sirène, Paimpol

« Gabart, quand gagner ne suffit plus » réalisé par Elsa Blayau

2024, 1h23

Une immersion intime et spectaculaire de 4 ans dans la vie de François Gabart, prodige de la voile et entrepreneur à succès qui a remporté toutes les grandes compétitions de la course au large.

Prix de la réalisation à Sportdoc 2024, festival du documentaire sportif de Deauville.

MARINS DANS LA TEMPÊTE « Sillages » – Projection proposée par Milmarin à La Sirène

Samedi 9 novembre à 17h

À la Sirène, Paimpol

« Sillages » réalisé par Léa Rinaldi

2019, 1h30.

Embarquement aux côtés de Ian Lipinski pour une traversée en solitaire sur le plus petit bateau de la course au large, le Mini 6m50. Au cours des Mini Transats 2013, 2015 et 2017, il se révèle tour à tour poète et compétiteur dans cette aventure marquée par la solidarité et le dépassement de soi.

MARINS DANS LA TEMPÊTE – Rediffusion en direct du départ du Vendée Globe proposée par Milmarin à La Sirène

Dimanche 10 novembre à 12h30

À la Sirène, Paimpol

Partageons un grand moment de sport en regardant le départ de la 10ème édition de cette course mythique ! Les deux skippers professionnels Victor Mathieu et Hugo Mahieu seront présents pour partager leur expérience de la course au large, de la Mini Transat au circuit Figaro.

Le Mois du doc – Iran : révolution et droits des femmes – « Iranien »

Jeudi 14 novembre à 19h

À la Sirène, Paimpol

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la République Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? La liberté, la religion, la place de la femme sont autant de sujets de discorde qui viennent peu à peu troubler la quiétude du salon, mais toujours dans une ambiance étrangement détendue où chacun se taquine mutuellement.

Suisse | 2014 | 1h45

Le Mois du doc – Iran : révolution et droits des femmes – « Mon pire ennemi »

Jeudi 21 novembre à 19h

À la Sirène, Paimpol

Mehran Tamadon vit en France depuis de nombreuses années. À titre expérimental, il demande à des artistes iraniens en exil de l’interroger comme pourrait le faire un agent de la République islamique. L’un d’entre eux, ayant une connaissance directe de ces mauvais traitements, accepte le défi.

Suisse | 2024 | 1h20

Réalisé par Mehran Tamadon

et 4 courts-métrages réalisés par Parya Vatankhah

En présence de Parya Vatankhah

Le Mois du doc – Iran : révolution et droits des femmes – « Là où Dieu n’est pas »

Jeudi 28 novembre à 19h

À la Sirène, Paimpol

Taghi, Homa et Mazyar ont été arrêtés et interrogés par le régime iranien. Tous les trois témoignent avec leurs corps, avec leurs gestes et racontent ce que signifie résister, ce que signifie craquer. Y a-t-il un espoir que le tortionnaire renoue un jour avec sa conscience ?

Suisse/France | 2023 | 1h50

Réalisé par Mehran Tamadon

Regards croisés en exposition

Exposition la révolution « femme, vie, liberté »

Du 5 novembre au 19 décembre 2024

Au centre culturel La Sirène, Paimpol

En hommage à Jina Mahsâ Amini, morte tragiquement des suites de son arrestation à Téhéran le 13 septembre 2022, pour un voile mal mis. Placée sous le signe de l’interculturalité entre

la France et l’Iran, cette exposition invite deux dessinateurs iraniens en exil en Europe, Mana Neyestani et Kianoush Ramezani, à entrer en dialogue avec nous : que signifie faire la révolution en Iran aujourd’hui et pour l’histoire ?

Commissariat d’exposition : Iris Farkhondeh, Laurent Garreau et Simon Cau.

La Médiathèque de Paimpol et La Sirène accueilleront chacune une partie de l’exposition !

La Sirène, un lieu de culture vivant

Tout au long de l’année, La Sirène déploie une programmation mêlant spectacles, expositions, cinéma et actions culturelles. La saison 2025-2026 consolide cette dynamique : ouverture à tous les publics, transversalité des disciplines et attention particulière aux créations d’aujourd’hui, à l’ancrage local et aux enjeux de transmission.

Pour qui ? Pourquoi ?

Pour toutes et tous : curieux, familles, scolaires, cinéphiles, amoureux de la mer et des récits du réel.

: curieux, familles, scolaires, cinéphiles, amoureux de la mer et des récits du réel. Pour découvrir des œuvres singulières, dialoguer avec des intervenant·es, et partager un moment de cinéma à taille humaine.

des œuvres singulières, dialoguer avec des intervenant·es, et partager un moment de cinéma à taille humaine. Pour soutenir une scène culturelle de proximité, engagée dans l’éducation à l’image et l’accès à la culture pour chacun.

Infos pratiques

Lieu : Centre culturel La Sirène, Rue Pierre-Feutren, 22500 Paimpol (Côtes-d’Armor)

Dates Mois du doc : 14 & 15 novembre, puis 20 → 22 novembre 2025 (6 projections)

Partenaires : Guingamp-Paimpol Agglomération, Médiathèque de Paimpol, centre Milmarin

Renseignements / réservations : 02 96 20 36 26 — lasirene@guingamp-paimpol.bzh

Plus d’infos : guingamp-paimpol-agglo.bzh — Page officielle & brochure de saison.