L’Histoire de France à hauteur d’enfant en 25 œuvres d’art avec Sophie Roubertie

Sophie Roubertie raconte l’Histoire de France aux plus jeunes. Dans la continuité de ses précédents ouvrages consacrés à l’art et au patrimoine, elle a publié en septembre 2025 Promenade au musée, l’Histoire de France racontée en 25 œuvres d’art, aux éditions Mame. Son ambition est claire : transmettre aux enfants le goût de l’Histoire à travers les chefs-d’œuvre qui la donnent à voir.

Avec Promenade au musée, l’Histoire de France racontée en 25 œuvres d’art, Sophie Roubertie propose une traversée chronologique de l’histoire nationale à hauteur d’enfant. De la grotte de Lascaux aux vitraux du Débarquement, en passant par la tapisserie de Bayeux, les gisants de la basilique Saint-Denis ou encore Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, l’autrice s’appuie sur vingt-cinq œuvres pour faire entrer le jeune lecteur dans le récit français par le regard, l’émotion et l’observation.

Chaque étape mêle repères historiques et clés de lecture artistiques. L’ouvrage ne se contente pas de raconter les événements : il apprend aussi à regarder. Un détail, une posture, une couleur, une composition deviennent ainsi des portes d’entrée vers une époque, un pouvoir, un imaginaire ou une mémoire collective.

Accessible aux enfants, le livre privilégie des explications claires, un vocabulaire précis sans être pesant, ainsi qu’une approche concrète qui donne envie d’aller plus loin. Il peut se lire à la maison, se partager en famille ou accompagner une découverte scolaire. Il éveille à la fois la curiosité historique, l’attention aux images et le désir de pousser un jour les portes d’un musée, d’une église ou d’un monument.

Les livres de Sophie Roubertie s’adressent à un public large, avec une attention particulière portée aux jeunes lecteurs et à tous ceux qui souhaitent entrer dans l’art sans intimidation. Pour concevoir ses ouvrages, elle définit d’abord un cadre avec son éditeur, puis choisit les œuvres, les périodes, les personnages et les événements à mettre en valeur. Son souci est d’embrasser largement l’histoire et le patrimoine, sans sacrifier la clarté ni le plaisir de lecture.

La progression chronologique constitue l’un des fils directeurs de son travail. Elle permet aux lecteurs de situer les œuvres dans le temps, mais aussi de percevoir les continuités, les ruptures et les métamorphoses du récit national. À travers cette pédagogie visuelle, Sophie Roubertie propose moins un cours magistral qu’une initiation sensible à l’histoire des formes et à l’histoire de France.

Promenade au musée, l’Histoire de France racontée en 25 œuvres d’art s’inscrit dans un ensemble déjà cohérent. Il prolonge Promenade au musée, 25 tableaux pour apprendre à regarder l’art, paru en 2023, puis Je reconnais les saints dans les églises et les musées, publié en 2024. De livre en livre, se dessine ainsi une véritable collection dédiée à la découverte de l’art, du patrimoine et du beau, pensée pour transmettre aux plus jeunes le plaisir de voir, de comprendre et de s’émerveiller.

Qui est Sophie Roubertie ?

Sophie Roubertie est diplômée de l’Université Paris-Dauphine. Elle a d’abord commencé sa carrière dans la finance avant de se tourner vers le journalisme culturel, en radio comme dans la presse écrite et numérique. L’art, sa transmission et la médiation du patrimoine occupent une place centrale dans son parcours.

Passionnée par la peinture, la sculpture et l’histoire des œuvres, elle défend une approche ouverte, vivante et décomplexée de la culture. Elle anime des formations et donne des conférences de découverte, afin de rendre l’art plus accessible à tous les publics, loin des discours intimidants ou réservés aux seuls initiés.

Sophie Roubertie

En 2018, elle publie Apprendre à voir – La vie dans l’art, un ouvrage qui explore les grandes étapes de l’existence à travers quarante œuvres issues de différentes époques et de divers courants artistiques. Ce livre annonçait déjà ce qui fait aujourd’hui la singularité de son travail : faire de l’art un chemin de connaissance, d’éveil et de transmission.

Sophie Roubertie intervient également auprès des enseignants pour les encourager à intégrer davantage les œuvres et le patrimoine dans leurs pratiques pédagogiques. Une démarche qui rejoint les attentes de nombreux parents et éducateurs soucieux d’ouvrir les enfants à une culture incarnée, sensible et durable.

Les ouvrages de Sophie Roubertie sont publiés aux éditions Mame et disponibles en librairie, ainsi que sur les principaux sites de vente de livres.